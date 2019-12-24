Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика

Русско-французский психолог Рэйда Линн спровоцировала настоящую битву в соцсетяхФото: facebook.com/reyda.linn
Семья трансгендеров из России довела до самоубийства мальчика, за что оппозиционное и ЛГБТ-сообщество в интернете решило их по-своему наказать. Но оказалось, что несчастного ребенка изображала взрослая психически нестабильная женщина, а интернет-общественность столкнулась с альтернативной реальностью, где можно имитировать свою смерть, менять пол, возраст и род занятий, и находятся те, кто и это считает вариантом нормы. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

              Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью   24 декабря 2019, 23:00
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось.

              Подавляющее большинство россиян довольны своей жизнью. Об этом во вторник заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола «Россия: 20 лет изменений». Тема выбрана неслучайно: в эти дни исполняется два десятилетия с тех пор, как тогдашний лидер страны Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину.

              За это время в истории России произошло немало значимых событий. Остановлен распад государства, началось развитие промышленности, армия получила современную технику. В состав страны вернулся Крым, успешно проведены зимняя Олимпиада в Сочи и футбольный чемпионат мира. Военная операция в Сирии показала, что Россия восстановила свой международный авторитет и вернула статус мировой державы.

              Это признают и на Западе. Например, в середине декабря американский журнал U.S. News опубликовал список «самых могущественных» стран мира, где России досталось второе место – между США и Китаем.

              Однако, помимо мнения иностранцев, важнейшим критерием оценки положения дел остается социальное самочувствие самих граждан. Накануне юбилея отставки Ельцина ВЦИОМ провел опрос, оценив удовлетворенность россиян своей жизнью по различным направлениям. Результаты были подвергнуты сравнению с данными 2000 года.

              По словам Федорова, в целом удовлетворенность россиян своей жизнью выросла на 17%. Питание и жилищные условия своей семьи устраивают 78% и 73% россиян, тогда как в начале нулевых об этом говорили только 41% и 61% соответственно. На 12% выросло число тех, кто доволен своим досугом.

              Уровнем своего образования сейчас доволен 81% россиян, хотя 20 лет назад об этом заявляли 57%. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сегодня эта доля выросла почти в полтора раза, достигнув 80%.

              Примечательно, что доля тех, кто считает себя здоровым, изменилась незначительно – 62% против 59% в 2000 году. При этом на 13% увеличилась доля россиян, которым нравятся отношения на работе, а работой в целом теперь довольны на 19% граждан больше.  

              Пока меньше всего жителей страны устраивает материальное положение. На сегодня оно кажется нормальным 46% россиян. Но эта цифра почти вдвое больше, чем в начале нулевых – тогда материальным положением были довольны лишь 25% граждан.

              «В целом за последние два десятилетия граждане стали более довольны всеми сферами жизни»,

              – резюмировал Федоров.

              Если говорить о социальном оптимизме и уровне доверия к государственным институтам, то здесь за 20 лет правления Путина «россияне поменялись местами с жителями стран Запада». Так считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

              «Более того, даже поколенческая ситуация перевернулась. Наиболее несчастный и не верящий в будущее класс на Западе – это молодежь. А счастливые, богатые и удовлетворенные жизнью – это пенсионеры», – рассказал Кузнецов. По словам эксперта, к 1999 году, после окончания холодной войны, там ослабли страхи перед конфликтом с применением атомного оружия и вообще краха западной цивилизации. Люди верили, что капитализм решит все проблемы, «но вместо этого наступила полная Фукуяма».

              «За 20 лет рейтинги доверия ко всем институтам упали. Абсолютным рекордсменом стал Конгресс США, доверие к которому упало с 84% до 24%.

              Поэтому когда говорят, что у нас плохой парламент, которому не доверяет 40% населения, то нам еще далеко до парламентов цивилизованных стран», – отметил Кузнецов. Также, по его словам, на Западе в среднем на 20% упало доверие к медиа, и на 30% – к крупным корпорациям.

              «Люди считают, что компании что-то не доплачивают, полностью коррумпированы. Рекордсменами по падению доверия к коммерческим компаниям стали Франция, Германия, Италия и Англия, то есть страны с наиболее развитым индустриальным сектором экономики», – добавил политолог.

              Неудивительно, что у западной молодежи крепнут социалистические настроения. «Голосующих за крайне левых уже 60%, потому что молодежь считает себя бедным и лишенным перспектив поколением. К тому же, например, в Англии возраст покупки первого жилья сместился к отметке 40 лет, в то время как 20 лет назад он был 25–28», – напомнил представитель ЭИСИ.

              «Социалистическая молодежь Запада не верит в светлое капиталистическое будущее, и этим она радикально отличается от российской.

              Российская верит, что сможет зарабатывать и получит возможность купить себе жилье. Все это не столько характеризует Запад, сколько дает нам повод для оптимизма и веры в будущее нашей страны», – заключил Кузнецов.

              Если же сравнивать Россию времен Путина не с Западом, а с бывшими союзными республиками, разница также значительна, считают эксперты. По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, страны «Востока» в лице Казахстана и Узбекистана сейчас оказались на подъеме, там отмечается преобладание социального оптимизма. А страны «Запада» нашего ближнего зарубежья – в лице Украины, Молдавии и Прибалтики – оказались в состоянии крайнего пессимизма, что вынуждает местных жителей эмигрировать в поисках лучшей жизни.

              Единственным «пятном» на карте постсоветского пространства является Армения, которая до сих пор переживает «медовый месяц» после своей революции. «Там превалируют оптимистичные ожидания, но это ненадолго», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

              С ним согласился и Валерий Федоров. По его мнению, сегодня на карте стран СНГ можно выделить «полюса деградации и прогресса».

              «Полюс деградации, как ни странно, – на западе СНГ: это Украина и Молдавия, где уровень жизни снижается и страны свалились в глубокую экономическую яму. Если же говорить о плюсе прогресса – это однозначно Узбекистан. Еще интересно выглядит Белоруссия: статистики по ней мало, многие данные засекречены. Но социальный оптимизм там есть», – пояснил Федоров.

              На фоне соседей в России зафиксирован стабильный рост социального оптимизма, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его словам, «наши граждане верят в способность власти эффективно отвечать на вызовы и управлять страной».

              «Сегодня Россия – это государство с выстроенной системой управления, которая готова реагировать на запросы и перемены без кризисов и потрясений. Граждане это чувствуют», – сказал политолог и добавил: вместе с ростом уровня жизни меняются и запросы россиян.

              «Теперь люди хотят понимать перспективы развития страны и видеть позитивный образ будущего. Хотят быстрой эффективной коммуникации с властью. Люди рассчитывают на заметный рост качества жизни, комфорта, включая, например, и качество здравоохранения. Именно такой должна быть Россия будущего», – заключил Потуремский.

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