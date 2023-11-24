Владимиру Путину в ОАЭ устроили роскошный прием

Президент РФ Владимир Путин совершил визит в ОАЭ. Цель поездки – обсуждение состояния и перспектив развития российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальной международной проблематики с акцентом на Ближнем Востоке (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

На протяжении всего полета президентский Ил-96 сопровождали четыре истребителя Су-35С под управлением летчиков первого класса. Каждый истребитель на внешней подвеске нес по четыре ракеты класса «воздух–воздух» (фото: Министерство обороны РФ)

Беседа двух президентов прошла в дворцовом комплексе Каср аль-Ватан на полуострове Рас аль Ахдар. Территория резиденции – 380 тыс. кв. м. В оформлении использованы декор и отделка эпохи Великих Моголов. Фасад выполнен из белого гранита и мрамора. Двери покрыты позолотой из 24-каратного золота (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

Путин передвигался по столице ОАЭ на лимузине «Аурус» с местными номерами. На пути следования кортежа из аэропорта были установлены флаги РФ и ОАЭ. Машину российского лидера приветствовала кавалерия и всадники на верблюдах (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

В российскую делегацию помимо главы государства вошли: глава МИД Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и другие (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

Прибытие Путина во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор – цвета флага РФ распылили истребители (фото: Mohamed Al Hammadi/UAE Presidential Court/REUTERS)

В своей приветственной речи российский президент поздравил ОАЭ с недавней датой – 52-летием образования государства. Он также напомнил, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, самостоятельное, суверенное государство (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Путин указал что ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот стран увеличился на 67,7%. «Продвигается и промышленная кооперация, создание производств в ОАЭ и РФ. Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии «ОПЕК+», – напомнил он (фото: Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/REUTERS)

«Мы ценим гуманитарные связи. В прошлом году почти миллион туристов из России посетили ОАЭ. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», – констатировал Путин (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)