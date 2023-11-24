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    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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    6 декабря 2023, 19:45 • Фоторепортаж

    Владимиру Путину в ОАЭ устроили роскошный прием

    Президент РФ Владимир Путин совершил визит в ОАЭ. Цель поездки – обсуждение состояния и перспектив развития российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальной международной проблематики с акцентом на Ближнем Востоке (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

    На протяжении всего полета президентский Ил-96 сопровождали четыре истребителя Су-35С под управлением летчиков первого класса. Каждый истребитель на внешней подвеске нес по четыре ракеты класса «воздух–воздух» (фото: Министерство обороны РФ)

    Беседа двух президентов прошла в дворцовом комплексе Каср аль-Ватан на полуострове Рас аль Ахдар. Территория резиденции – 380 тыс. кв. м. В оформлении использованы декор и отделка эпохи Великих Моголов. Фасад выполнен из белого гранита и мрамора. Двери покрыты позолотой из 24-каратного золота (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

    Путин передвигался по столице ОАЭ на лимузине «Аурус» с местными номерами. На пути следования кортежа из аэропорта были установлены флаги РФ и ОАЭ. Машину российского лидера приветствовала кавалерия и всадники на верблюдах (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

    В российскую делегацию помимо главы государства вошли: глава МИД Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и другие (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

    Прибытие Путина во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор – цвета флага РФ распылили истребители (фото: Mohamed Al Hammadi/UAE Presidential Court/REUTERS)

    В своей приветственной речи российский президент поздравил ОАЭ с недавней датой – 52-летием образования государства. Он также напомнил, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, самостоятельное, суверенное государство (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Путин указал что ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот стран увеличился на 67,7%. «Продвигается и промышленная кооперация, создание производств в ОАЭ и РФ. Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии «ОПЕК+», – напомнил он (фото: Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/REUTERS)

    «Мы ценим гуманитарные связи. В прошлом году почти миллион туристов из России посетили ОАЭ. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», – констатировал Путин (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

    Помимо этого, стороны обсудили палестино-израильский конфликт, украинский кризис, начало работы ОАЭ в системе БРИКС. Путин пригласил представителей ОАЭ на саммит в Казани в октябре следующего года (фото: Андрей Гордеев/РИА Новости)

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    Драма в Сенате США оставила Украину без денег

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    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России

    Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

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    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом, «по-царски». Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага РФ. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

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