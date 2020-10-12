Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбор из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена (фото: Илья Наймушин/РИА Новости)

