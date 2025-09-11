В США убит американский Данила Багров

Имя Чарли Кирка широкой российской аудитории ни о чем не говорит. Но для гурманов американской политики это фигура знаковая. Если по-простому – это один из ключевых идейных моторов правых республиканцев. Человек, который олицетворял собой идею того, что трампизм перерос имя своего отца-основателя. Благодаря таким людям как Кирк, MAGA движение имело (все еще имеет) шанс жить после Трампа. Но все это про его статусную значимость в пантеоне трампистов.

А как рассказать о его практической полезности?

Представьте, что в одной стране – мало ли таких – к власти пришли люди, убежденные в том, что стране нужна новая социальная и цивилизационная парадигма.

Что она больше не хочет мультикультурализма, дармоедов-союзников, либерального социнжиниринга и всего того, чем она жила последние лет тридцать и приучила к этому остальной мир. Подобная перепрошивка сознания возможна только если «сверху» принимаются конкретные политические решения и сам президент является их сторонником (а еще лучше инициатором), а «снизу» эти решения внятно, доходчиво и убедительно растолковывают молодые умные ребята, знающие как укладывать новые смыслы в сознание профильной аудиторией.

И не просто решения растолковывают, а в апостольских традициях ищут полемики с оппонентами, напрашиваются на разговоры на самые трудные и «заполиткорректированные» темы. Способны глубоко по содержанию и сжато по форме на широкую аудиторию доказать, почему полов только два, а не больше; почему проблемы черных не в расизме; почему засеивание страны мигрантами не помогает экономике; почему университеты стали «островами тоталитаризма».. какие там у кого есть еще наболевшие вопросы? У этих ребят есть ответы. Ну или объяснительные конструкции, на которые можно опереться людям ищущим, думающим, подозревающим, что все это время их «разводили» и вели не туда.

Так вот Чарли Кирк был в этой плеяде первым среди равных. Это был американский Данила Багров. Он говорил глубокие и важные вещи очень просто, даже по-пацански. В свои-то 31 год.

Что значит его убийство?

Что чертей из ада выходит все больше. Что в Вашингтоне ни одна победа не бывает навсегда, как и ни одно поражение. Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк будут убивать никакой «нормальности» (как ее заявил Трамп) в США не будет. Не будет и нормальных отношений с Россией, но это уже другая история.

Источник