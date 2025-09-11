  • Новость часаДробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США убит американский Данила Багров

    @ Zuma/ТАСС

    11 сентября 2025, 11:44 Мнение

    В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Максим Сучков Максим Сучков

    Директор Института международных исследований МГИМО МИД России

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова

    Имя Чарли Кирка широкой российской аудитории ни о чем не говорит. Но для гурманов американской политики это фигура знаковая. Если по-простому – это один из ключевых идейных моторов правых республиканцев. Человек, который олицетворял собой идею того, что трампизм перерос имя своего отца-основателя. Благодаря таким людям как Кирк, MAGA движение имело (все еще имеет) шанс жить после Трампа. Но все это про его статусную значимость в пантеоне трампистов.

    А как рассказать о его практической полезности?

    Представьте, что в одной стране – мало ли таких – к власти пришли люди, убежденные в том, что стране нужна новая социальная и цивилизационная парадигма.

    Что она больше не хочет мультикультурализма, дармоедов-союзников, либерального социнжиниринга и всего того, чем она жила последние лет тридцать и приучила к этому остальной мир. Подобная перепрошивка сознания возможна только если «сверху» принимаются конкретные политические решения и сам президент является их сторонником (а еще лучше инициатором), а «снизу» эти решения внятно, доходчиво и убедительно растолковывают молодые умные ребята, знающие как укладывать новые смыслы в сознание профильной аудиторией.

    И не просто решения растолковывают, а в апостольских традициях ищут полемики с оппонентами, напрашиваются на разговоры на самые трудные  и «заполиткорректированные» темы. Способны глубоко по содержанию и сжато по форме на широкую аудиторию доказать, почему полов только два, а не больше; почему проблемы черных не в расизме; почему засеивание страны мигрантами не помогает экономике; почему университеты стали «островами тоталитаризма».. какие там у кого есть еще наболевшие вопросы? У этих ребят есть ответы. Ну или объяснительные конструкции, на которые можно опереться людям ищущим, думающим, подозревающим, что все это время их «разводили» и вели не туда.

    Так вот Чарли Кирк был в этой плеяде первым среди равных. Это был американский Данила Багров. Он говорил глубокие и важные вещи очень просто, даже по-пацански. В свои-то 31 год.

    Что значит его убийство?

    Что чертей из ада выходит все больше. Что в Вашингтоне ни одна победа не бывает навсегда, как и ни одно поражение. Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк будут убивать никакой «нормальности» (как ее заявил Трамп) в США не будет. Не будет и нормальных отношений с Россией, но это уже другая история.

    Источник

    Главное
    Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
    Суд ЕС запретил Венгрии госфинансирование АЭС «Пакш»
    России посулили миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    Создатель SSJ100 Погосян покинул разработчика самолета «Байкал»
    Студент признался в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
    Учеба в автошколах подорожала на 20%
    В Госдуме предложили повысить пенсии с 70 лет

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий

    Один союзник США безнаказанно совершил атаку на другого союзника – которого прикрывают американская военная база и купленные у США системы ПВО. Именно так на Ближнем Востоке восприняли удар Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. И хотя в Белом доме обещают, что подобное не повторится, главное уже сделано: подорвана вся система доверия к гарантиям США на Ближнем Востоке. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации