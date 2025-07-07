Почему сделка России и США состоится не сейчас

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, по мнению российской стороны, прошел на рабочем уровне. Президенты обменялись позициями по Украине, Ирану и российско-американским отношениям. Затронули даже сотрудничество в области кино.

Однако в изложении Трампа все оказалось не так радужно. Американский лидер заявил, что «очень разочарован сегодняшним разговором с президентом Путиным потому, что… он не настроен на завершение конфликта». Трамп не угрожал санкциями или иными мерами – но стало понятно, что каких-то прорывных решений в российско-американских переговорах в ближайшее время не ожидается.

И это, возможно, станет неприятным сюрпризом для российских оптимистов. Тех, кто надеялся, что после прихода к власти в США прагматичного президента наносные, никому не нужные и даже вредные проблемы в российско-американских отношениях исчезнут. Что Москва и Вашингтон смогут совершить настоящую перезагрузку.

Однако для реалистов никакого сюрприза нет. Ведь они понимают, что означает американский прагматизм в полной мере.

Да, Дональд Трамп провел ревизию российского направления американской внешней политики. По ее итогам он, по всей видимости, решил, что конфликты с Россией ему не нужны. Что они не приносят Штатам никакой прибыли сверх той, что уже получена (отрыв Европы от России, занятость Москвы внутриэкономическими делами на годы вперед). Что они отвлекают внимание Соединенных Штатов от куда более важных дел в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Что враждебная Россия будет не только отвлекать внимание, но и осложнять работу США в этих регионах (например, станет помогать Ирану или Китаю сдерживать Америку). Невраждебная же Россия будет как минимум не мешать.

Также он, очевидно, решил, что главной причиной конфликтов является чересчур активная политика США на постсоветском пространстве. Регионе, который не имеет для США критического значения, но в то же время является историческим буфером безопасности для России. Которая критически воспринимает любое внешнее вмешательство в регион (не говоря уже об организации там цветных революций). И если США резко сократят в нем свою активность, то львиная доля конфликтов с Москвой исчезнет сама собой.

И Трамп отчасти активность сократил. Например, Штаты при нем прекратили науськивать Грузию на открытие второго фронта против Москвы (что делала администрация Байдена). Не видно активности американцев в вопросе поддержки русофобских действий президента Молдавии Майи Санду. В армянских и азербайджанских делах сейчас главную скрипку играет не Вашингтон, а соответственно Париж и Лондон (в последнем случае через прокси в лице Анкары).

Однако на главном фронте – украинском – Трамп активность не сократил. Даже несмотря на то, что Украина является уже пассивом с точки зрения американских интересов, даже несмотря на абсолютно несложившиеся отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп не сбросил Украину со своего горба. Он продолжает встречаться с Зеленским, оказывать ему политическую поддержку и палец о палец не ударяет для того, чтобы заставить Европу прекратить накачку киевского режима оружием и деньгами.

Это и раздражает оптимистов. Однако проблема в том, что они видят только часть американского прагматичного подхода – ту, что хотят видеть. Другую же часть видеть не хотят.

Например, то, что американский прагматизм не предполагает бесплатной сдачи любой собственности – тем более той, что так нужна российской стороне. Поэтому Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия делает все возможное, чтобы цена актива ушла вниз (для чего интенсифицирует ракетно-бомбовые удары по украинским военным и промышленным объектам, а также демонстрирует решимость в любом случае реализовать свои цели – с американской помощью или без нее), а Вашингтон пытается ее повысить или удержать на нынешнем уровне. Для чего продолжает поддерживать Киев – но так, чтобы не втянуться в войну самому.

Кроме того, американский прагматизм предполагает не только фактическое, но и демонстративное оформление сделки. Дональд Трамп не может взять и полностью отказаться от Украины даже за какие-то уступки с российской стороны – ему нужны еще и уступки в рамках самого текста мирного российско-украинского соглашения. Нужно, чтобы Россия отступила от хотя бы части своих требований – деоккупации всех новых российских территорий, невступлении Украины в НАТО, отказа киевского режима от военного сотрудничества с Западом вообще, денацификации и т. п. В ином случае Трамп получит не Нобелевскую премию мира, а образ слабого президента, сдавшегося Путину (ведь уступки с российской стороны в рамках американской глобальной политики, судя по всему, вряд ли будут носить публичный и тем более письменный характер).

И пока что Трамп этих уступок не получает. Он не понимает или не хочет понять того, что все российские требования в рамках СВО являются не хотелкой российской власти, а экзистенциальными для России вопросами. Поэтому и недоволен, поэтому и говорит о том, что «очень разочарован». В результате стороны опять играют в перетягивание канатов – Трамп пытается убедить Россию в недостижимости ее желаний, а Россия Трампа в том, что она все сделает и без его участия. А также в том, что чем дольше Трамп отказывается принять эти требования, тем выше вероятность возникновения новых.

Наконец, американский прагматизм предполагает командную игру. И речь тут не только о Конгрессе (который должен проголосовать за снятие ряда антироссийских санкций, на чем будет настаивать Москва в ходе заключения пакетной сделки с США). Президент США может сколько угодно презирать своих европейских партнеров и указывать им на их место – однако он не может полностью проигнорировать их интересы в украинском конфликте. Более того, подобное игнорирование нецелесообразно даже в рамках потенциальной российско-американской сделки. Ведь Москве нужно, чтобы ее условия приняли не только США, но и ЕС. Чтобы Европа прекратила вооружать, финансировать и идейно окормлять киевский режим. Поэтому тут тоже идет затык – Трамп должен найти аргументы для европейцев. Москва же не просто ждет, но и своими действиями (в том числе на поле боя) делает так, чтобы если уж не Брюссель, то, по крайней мере, европейские национальные правительства трезво взглянули на ситуацию.

Поэтому сейчас сделки между США и Россией не будет. Реализм и прагматизм предлагают всем подождать.



