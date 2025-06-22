В этот день в 1941 году обрушилась в страшную войну жизнь бескрайней страны – чтоб вернуться после Победы, невиданных потерь и невероятных обретений к еще большой силе и славе.

Гитлер хотел сокрушить Россию, стереть с лица земли наш народ, а его разрозненные осколки превратить в рабов своего мифа.

22 июня – не случайная дата. День летнего солнцестояния – когда, по древним поверьям, смещаются оси миров. Они и сместились, но только не так, как представляли себе в пивных основатели Третьего рейха.

За 80 с лишним лет история сделала еще один большой поворот руля. Послевоенное устройство мира, продержавшееся почти шесть десятилетий, сейчас лежит в руинах. И вспоминая день 22 июня, мы неминуемо должны говорить о вещах, которые чаще всего ускользали от общего взгляда в прошлом веке.

И прежде всего это вопрос о том, против чего и против кого, против каких сил был поставлен в сороковые годы Советский Союз. То есть Россия, какой она была в те дни.

Иногда может показаться, что нынешняя русофобия, страх перед Россией и ненависть к ней – это только продукт последних десятилетий, когда совокупный Запад, в какой-то момент было почувствовавший себя триумфатором истории, неожиданно оказался поставлен перед фактом: игра по его правилам закончилась. Все остальное – кризис дипломатии, исчезновение ярких и полновесных фигур на европейской политической доске, бесконечное повторение давно уже исчерпавших себя заезженных слоганов – всего лишь следствие этого бессилия. И главным врагом здесь оказывается Россия. Само наше присутствие в истории делает европейскую напыщенность обанкротившейся политической культуры особенно нелепой.

На самом деле по сравнению с теми «европейскими ценностями», которые несли на нашу землю группы армий Рейха, нынешние – только бледная тень. К 40-м годам в континентальной Европе, оказавшейся под немецким «новым порядком», идея европейского единства расцвела с невиданной силой. Немецкий дух – говорили в гостиных и университетах от Парижа до Бухареста – обновил старые европейские стандарты и поведет Европу за собой, на восток, навстречу восходу. Даже трудно представить себе, как на послевоенном Западе пытались забыть и замылить эти идеи, стереть само воспоминание о них. И мы десятилетиями великодушно не вспоминали этих страниц. Кажется, настала пора.

На Западе Вторую мировую войну любят представлять как своего рода продолжение Первой. У такого взгляда есть основания, но день 22 июня совершенно преобразил ситуацию. Немцы, как мы теперь хорошо знаем, пошли на нас не с обычной войной. Они шли нас уничтожить. Это был метафизический порыв, расширение жизненного пространства, торжество сверхчеловека над людьми и народами. И врагу суждено было быть униженным и посрамленным именно во всей мерзости его высокомерия. Он столкнулся с волей русского государства и народа, призванного победить зло и загнать его в те глубины, откуда оно вышло.

Тогда, в 1941-м, на нас шла вся Европа. Всю вторую половину 30-х годов наши будущие английские союзники из кожи вон лезли, чтоб натравить Германию на СССР. Поначалу ничего не вышло. Гитлеру нужен был континент.

Помимо официальных союзников Германии – Италии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Румынии и, конечно же, Финляндии – на стороне врага воевали соединения почти со всех территорий, занятых немцами: от легиона французских добровольцев против большевизма до бельгийцев Леона Дегреля. И в большинстве случаев речь шла о многочисленных и вполне боеспособных частях.

Так что с объединенной Европой мы уже воевали.

Самые трагические исторические страницы можно читать по-разному. Европа ощерились против России? Что ж, должны знать, чем это закончилось 80 лет тому назад.

22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей наших соотечественников: солдат и людей в тылу, полководцев и государственных деятелей – всего нашего народа.

Если бы не этот соборный подвиг, нас бы никого тут не было.