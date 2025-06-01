  • Новость часаВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»
    1 июня 2025, 12:05 Мнение

    Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Россия сформировала стратегическую систему поддержки детей
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    БМПТ «Терминатор» получит новое имя
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Нынешнюю американскую власть часто называют союзом консерваторов и цифровиков. Что касается двухсоставности президентской команды – это справедливо, насчет «союза» (точнее, того, насколько он прочен) есть разные мнения.

    Очевидно, что традиционные консерваторы смотрят на людей вроде Маска и Тиля довольно косо. Да и последние не слишком стремятся доказать консерваторам свою ортодоксальность. У цифровиков и правда есть свои основания (отличные от ортодоксальных и религиозных) поддерживать Трампа.

    Но и у Трампа есть основания поддерживать этих людей. Ведь речь идет об эффективности власти, эффективности государства как такового. Чего будет стоить идеология, пусть даже самая замечательная, если функционировать в существующих механизмах власти она окажется не в состоянии?

    Вот именно – ничего. Что прекрасно понимает и Трамп, и те люди, что пишут ему дорожные карты развития страны.

    Такая постановка вопроса, кстати, самым прямым образом касается и нас. С одной стороны – смыслы, с другой – эффективность управленческой машины. Нельзя сказать, чтобы у нас все было с этим хорошо. Да и оглядываясь назад, мы, скорей всего, убедимся, что именно в умении претворять смыслы в работу государственного механизма у нас всегда было не очень хорошо.

    Русские – гениальные изобретатели. В том числе – изобретатели смыслов.

    Но если у нас и рождались мощные идеологические нарративы, и даже провозглашались как императивы: например, уваровское «Православие, Самодержавие, Народность», то настоящей государственной программой они становились с большим трудом. Все у нас традиционно держалось на личности царя, Россия же управлялась «непосредственно Господом Богом» (слова графа Миниха), то есть неким образом, рационально необъяснимым.

    В этом, возможно, отчасти была и сила России (самые важные вещи действительно необъяснимы и невыразимы), но и ее очевидная слабость. Ухнуть в пропасть революции и «слинять в три дня» (как ужасался Вас. Вас. Розанов) Россия могла именно потому, что власть ее была слишком уж иррациональна. Стоило вынуть из нее царский (иррациональный во многом) стержень, как посыпалось все и сразу, и оказалось – что держаться-то ей больше и не на чем. (Эту иррациональную связь идеализма и механизма власти прекрасно выразил Достоевский: «если Бога нет, то какой же я капитан?»).

    Советская реальность тоже отчасти держалась на идеализме. И все самые интересные (политические, государственные, технологические) проекты исходили из идеалистических эмпиреев.

    Увы, реализовать лучшие из них также удавалось редко. Вспомнить их, однако, полезно по двум причинам. Первая: не будучи по большому счету ни Востоком, ни Западом, мы самой нашей имперской судьбой обречены искать и воплощать собственные исключительные смыслы. И вторая: также точно мы обречены сегодня и на технологическую гонку, от которой зависит само наше существование.

    Так что хочешь не хочешь, нам придется становиться, первое – эффективными, а второе – так или иначе эффективно воплощать собственные идеалы. Ибо только так мы останемся конкурентоспособными в завтрашнем мире. Или нас просто сожрут.

    Есть ли у нас прорывные технологии? Лично мне ответ на этот вопрос неизвестен, но я знаю, во всяком случае, что когда-то подобные технологии у нас были, и что рождать их мы более чем способны. Правда, гораздо хуже обстоят дела с воплощением. Но главное (если мы не хотим завтра вчистую проиграть эффективному американскому, или китайскому, или какому угодно еще государству) – все это сознавать, не закрывать на проблемы глаза, а смело (но и осмотрительно) вступать на поле боя, на котором у нас были и есть собственные гениальные достижения.  

    Итак, два советских ноу-хау, два уникальных проекта эффективного государства. Вспомнить которые, изучить (в том числе и историю попыток их внедрения и сопротивления им) более чем полезно сегодня. 

    Первый из этих проектов – так называемая наука тектология А. Богданова.

    Богданов был социалист и марксист, однако далеко не ортодоксальный. В центре его построений лежали не столько марксистские идеологемы о «смене политических формаций», применить которые в реальном управлении не представляется возможным, сколько философия монизма.

    В отличие от фанатика Ленина, который верил, что достаточно снести царизм, как мир, согласно единственно верному учению, сам собою перескочит в новую прогрессивную фазу социализма, Богданов был прежде всего человеком здравого рассудка.

    Богданов прекрасно понимал, что в центре всего лежит культура – то есть достигнутая в данный момент развития народа организация хаоса. И что существующая в конкретной реальности и в конкретном народе культура не способна порождать организацию, во многом превышающую ее. И что, следовательно, путь преобразований может быть только эволюционным, но никак не революционным.

    С точки зрения ленинизма это была, конечно, страшная ересь (за которую Богданов и поплатился, потеряв все свои посты и влияние). Но с точки зрения здравого смысла Богданов строил, в общем-то, единственно рабочую в контексте революционного времени структуру управления.

    В этой структуре не было, разумеется, никакой «демократии», «либерализма» и прочих священных коров разложения. А вот новая сословность и основанная на разуме устремленность к идеалу, напоминающая структуры «Государства» Платона, напротив, была.

    Богданов исходил из философской максимы монизма: целое всегда больше частей, его составляющих. То есть настоящее, достигнутое здесь и сейчас, единство всегда будет являть собой новый феномен, новый высший, по сравнению с предыдущим, уровень организации.

    А для того, чтобы движение в нужном направлении (от простого к сложному, от низшего к высшему) поступательно осуществлялось, необходимы, во-первых, хорошо выставленные и отстроенные направляющие (в том числе, разумеется, научные, философские и культурные), а во-вторых, команда (или сословие) вождей (брахманов, платоновских философов), которые будут создавать смыслы, направлять, осуществлять контроль и проч. и проч.

    Итак, власть ответственна за то, чтобы не разлагать общество псевдокультурой, а напротив, воспитывать в нем высшую культуру. Потому что только высшая культура способна создать и высшую науку, и высшую философию.

    Кажется, просто. Однако попробуйте скажите что-нибудь подобное либералу! Кстати, все это очень похоже на то, что говорит Кертис Ярвин, гуру сегодняшних американских технократов. Похоже, подобным образом американцы-трамписты и собираются строить свое эффективное государство будущего. Что и понятно – никуда от Платона нам, в сущности, не уйти.

    Второе советское ноу-хау также очень напоминает то, о чем сегодня говорят американские технократы. Я имею в виду проект «электронного государства» ОГАС академика Глушкова. О котором сегодня у нас, кстати, стали вспоминать немного чаще, чем раньше, что уже хорошо. «Взгляд» подробно о нем писал.

    Заметим лишь, что эффективная управленческая модель, позволяющая просто уволить большую часть бюрократов, тем самым многократно увеличив производительность, скорость принятия решений и т. д., имела (несомненно, и сейчас будет иметь) множество врагов – и внешних, и внутренних.

    Проект Глушкова и история его поражения позволяют воочию увидеть, что советский социализм представлял собой систему, с одной стороны, с огромным потенциалом (монархическая, по сути, модель управления всегда будет в разы эффективней капиталистического, либерально-демократического хаоса), а с другой – отягощенную огромным количеством «заглушек» на каждом важном соединении, на каждом чреватом открытием повороте.

    Можно сказать, что и в науке, и в культуре, и даже в технологиях СССР представлял собой бурлящий котел идей, с ног до головы опутанный всевозможными сдержками и увешанный гирями, чтобы, не дай бог, не додуматься или не создать чего-нибудь слишком уж гениального. Плюс всесмешение в центрах управления, где гвалт республик-сестер (на кормление которых уходили все силы развития империи) буквально разрывал всю систему на части центробежными силами.

    Напоследок замечу, что центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Образно говоря, лишь в одном случае мы не проиграем наше завтра: если будем устремлены одновременно и в традицию, и в развитие, если будем строить завтрашнюю Россию как своего рода «Звездолет Александр III».

    Другие материалы автора

    Главное
    В Брянской области на 2, 3 и 4 июня объявили траур из-за ЧП с мостом
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине
    Парижский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

    Перейти в раздел

    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации