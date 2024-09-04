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    Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    4 сентября 2024, 18:00 Мнение

    Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

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    Глядя на текущую военно-политическую и экономическую обстановку вокруг России, не покидают мысли о том, что наше государство и народ поистине живут какими-то путями Божьими и промыслительными. Достаточно почитать что каких-то упоротых либералов, что некоторых турбопатриотов – и после пары часов погружения в эти трясины натурально слез, надрывной критики, стенаний в духе «шеф, все пропало» хочется пойти на пустырь и наложить на себя руки.

    То у них экономика не такая, какая нужно, то социалка вся в руинах, то образование не дотягивает, то армия почему-то не состоящая сплошь из Наполеонов, Жуковых и Гинденбургов. И если присмотреться дискретно, узким таким зрачком и только в каждую отдельную отрасль – то так и получается. А когда отходишь на расстояние, то, как в известной оптической иллюзии, веточки, палочки, камушки и осколки битого стекла вдруг складываются в потрясающую по красоте палитру мозаичного панно.

    Вот и Россия в текущий момент ярко иллюстрирует тезис о том, что страна наша поистине находится под неким промыслительным покровительством, которое ведет наш народ и страну через тернии испытаний к определенной Богом миссии. Ведь еще святые отцы, в частности святитель Иоанн Златоуст в толковании ветхозаветного стиха из книги пророка Даниила (10:13) подчеркивает, что у каждого народа имеется свой ангел-покровитель (в данном случае речь шла об ангелах-покровителях персидского, иудейского и греческого государств).

    Таким образом, и у России имеется свой ангел-покровитель – и я смею предположить, что это не известные всем Георгий Победоносец или Николай Чудотворец, которые скорее являются заступниками. Мы не знаем этого князя-ангела по пророчеству Даниила, это тайна великая, и, возможно, раскроется в конце времен. Суть в другом – события на пространстве исторической России, и прежде всего на Украине, где в политическом плане бал правят бандеровцы, а в духовном – сатанисты-гонители православия, могут быть объяснены и поняты в рамках концепции отпадения украинцев от покровительства единого ангела-хранителя России.

    Это отпадение, как когда-то Денница отпал от божественной благодати, находит свое выражение в видимом ожесточении, попрании всего русского, расцвете лжеправославных сект и юрисдикций, каком-то животном желании разрушать и убивать русских людей. Особо остро мы это видим на территории Курской области сейчас, но на самом деле все это развивалось долго и пришло к своему закономерному финалу.

    Кто знает, где была стартовая точка грехопадения этого осколка святой Руси, – может, с момента Ферраро-Флорентийского собора, или Брестской унии, или предательства Мазепы, с насильственной украинизации и коренизации или молчаливым, а потом активным принятием населением Украины русофобских Майданов. Суть же в том, что, лишившись божественного покровительства и сделав ставку на формирование нации-кадавра, сознательно отказавшись от собственной русской идентичности, малороссы стали игрушками в руках поистине сатанинских сил.

    И тут надо понимать, западный Вельзевул может какое-то время своего ручного миньона накачивать деньгами и оружием. Но делает он это в той же логике, что и фермер, откармливающий гусей отборным зерном без лимита, – для того чтобы потом зарезать и извлечь аномально разросшуюся печень для изготовления фуа-гра. Без небесного покровительства украинцев также будут до поры откармливать, а потом пустят под нож.

    Да, у нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен, и он давит, давит и давит. И прогнозирую, что будет давить еще сильнее. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается – закончится в одном месте, враги нанесут по России удар еще где-то. Но пока стоит наш град Китеж на холме, силы зла не одолеют его, и духовная брань продолжится.

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