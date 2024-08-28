  • Новость часаФСБ предотвратила нападения на православную церковь в Ингушетии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    @ РИА Новости

    28 августа 2024, 10:30 Мнение

    Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    Сегодня 125 лет со дня рождения Андрея Платонова. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам
    Дуров сообщил полиции Франции о планах ужинать с Макроном

    Андрей Платонов вернулся к массовому читателю в Перестройку. Тогда Платонова, «выкопанного» вместе с другими артефактами советской эпохи, с его удивительным языком, с его таинственными повествованиями о «Котловане» и «Чевенгуре», принято было воспринимать как причудливого сатирика и очередного критика «сталинизма».

    Ни тем ни другим Платонов, конечно, не был. Кем же он был? Ученик Н. Федорова и А. Богданова, пролеткультовец, русский космист, мечтатель, чистый голос глубинного народа (Воронеж, рабочая семья, ж/д техникум), плоть от плоти своего времени – со всеми его безумными и безудержными проектами переустройства мира, пересборки человека: «созидание, воплощение на нашей планете великой человеческой мечты, преодоление гнета энтропии и времени и начало перехода человека в новое телесное качество, где состоится освобождение его от смерти и других видов бытийной ограниченности» – из доклада (скорее, творческого манифеста) Платонова 1918 года.

    А вот из того же манифеста собственно метафизическая космистская основа «Котлована»: «Чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого, начнем пока с малого, начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, на котором, в конце концов, поселится «небесная радость мира».

    Или еще вот так, например: «Мы усталое солнце потушим, Свет иной во вселенной зажжем, Людям дадим мы железные души, Планеты с пути сметем огнем…» – это уже 1922 год, поэтический сборник «Голубая глубина» (оцененный Брюсовым) – типичный космический энтузиазм времени.

    «Вселенная! Ты горишь от любви, Мы сегодня целуем тебя. Все одежды для нас в первый раз сорви, Покажись – и погибшие встанут в гробах…» – а здесь уже проглядывают и тонкий лиризм, и яростное мессианство – тот Платонов, которого мы знаем.

    Первое ощущение от этой поэзии – она совершенно первобытна, как будто до нее ничего не было. Будто некий новый Адам (или, скорее, титан) только-только открыл глаза, и вот – учится думать, мечтать, говорить, и уже расправляет плечи, чтобы попробовать свою силу, поиграть мирами и звездами... В целом же вот он, этот новый мессия: «Богомольцы со штыками из России вышли к богу…», вот его новые символы веры: «…На груди их штык привязан, а не дедовы кресты…», вот его новая сверхчеловеческая теология: «Каждый голоден и грязен, а все вместе – все чисты…», и вот его новая, только что рожденная истина: «Правду знают только дети, никто больше не вместит…».

    Для полноты картины можно вспомнить того же времени рассказ «Потомки солнца (сатана мысли)», герой которого, инженер Вогулов, желает уничтожить прежнюю неудобную вселенную, чтобы создать на ее месте новую – новый дом для нового сверхчеловечества. Однако в начале всех его грандиозных преобразований лежит, оказывается, трагическая любовь (его любимая девушка умерла), которая переменила сердце и ум инженера и зарядила их жаждой переустройства вселенной: «Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему» – так заканчивает Платонов свой рассказ.

    Уже по этим первым вещам видно, что мироощущение и талант Платонова далеко превосходят «пролеткультовский» уровень, и единственное, что ему по-настоящему не достает, чтобы стать гением, – настоящей трагедии.

    Именно таковы лучшие книги Платонова, в которых жизнерадостная титаническая мифология первых революционных лет сменяется мироощущением трагическим: что-то пошло не так…

    В новых книгах (особенно – в «Котловане») языческая мифология богочеловека, сметающего ветхую вселенную, сменяется какой-то первобытной библейской пустотой, когда «земля была безвидна и пуста».

    Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным, и обладал своеобразным чувством юмора. И, конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком. Необходимые атрибуты сатирика – не только язвительный ум, но и – толстая кожа и самоуверенность с легким флером цинизма. Платонов же был тонко чувствующий лирик, и притом человек отчаянной (почти оголтелой) веры, ясно сознающий свою внутреннюю расколотость… Эти свойства души рождают не сатириков, а фанатиков. Из таких людей выходят также философы и поэты. Кем и был на самом деле Платонов: домашний философ, поэт и фанатик. В центре всех его главных повествований – отчаянный поиск его героями истины …

    В «Ювенильном море» вся Россия оказывается таким условным местом истины: «В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала»…

    В «Чевенгуре» поиск истины коммунизма ведет новый Дон Кихот Копенкин, странствующий на кобыле по кличке Пролетарская сила и с именем Розы Люксембург в сердце…

    Даже если все это выглядит одновременно весело и страшно, перед нами, по сути, исторический эпос. Сначала перед читателем проходят одна за другой все (строго по Марксу) исторические формации, после чего мы попадаем, наконец, в еще расплавленный, неустановившийся, сумбурный мир строящегося социализма… Коммунизм в отдельно взятом Чевенгуре даже не столько строится (никто здесь в общем и не работает), сколько в него просто верят – как в магическое преображение мира «силою вещей». Реальность, однако, плохо поддается магии чевенгурской власти, и в итоге происходит то, что и должно произойти: чевенгурцы, изолировавшись от мира и истории, возвращаются в доисторический коммунизм первобытного общества (говоря словами того же Маркса).

    Что-то явно идет не так. Коммунизм – это эсхатологическое царство света, в котором «смерти уже не будет». Но вот коммунизм объявлен, а смерть не уничтожена: «Какой же это коммунизм? ...От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм...».

    Значит ли это, что утопия не удалась? Или, что коммунизм еще не построен? Или что его еще даже не начинали строить? Или что строят его негодными средствами?

    Инженер, многие годы работавший на местах и не понаслышке знающий, что такое реальное строительство в условиях советской власти, Платонов проводит нас через экзистенциальное переживание своей веры и сомнений настолько глубоких, что заканчивать свои главные книги ему приходится смертью детей, символизирующих социалистическое будущее… Это (и не только это) заставляет видеть в «Чевенгуре» и «Котловане» произведения «чрезвычайно мрачные» (И. Бродский). Но главный вопрос Платонова не в том, что все описываемое им погружено в смерть (как же иначе, если вся природа погружена в смерть?), а – возможно ли воскресение?

    И поскольку только в смерти и возможно воскресение, Платонов повергает своих героев в «память смертную», дабы увидеть, «оживут ли кости сии»…

    И если «Чевенгур» был скорее географией нового мира, то «Котлован» – его метафизика. Странствования Копенкина завершаются обнаружением камня смерти и метафизической глубиной под ним. Тут-то и наступает время «Котлована»: погрузиться в метафизическую глубину революции и познать последнюю суть вещей.

    И вот – рабочие роют Котлован. Сперва – одну яму, потом по новым разнарядкам, расширяют ее в четыре, потом в шесть раз. Потом уходят на мероприятия по коллективизации и борьбе с кулаками, снова возвращаются и продолжают рыть. Но дальше котлована дело так и не пойдет. В конце повести Настя, символизирующая первого гражданина и насельника будущего Храма Социализма (Анастасия – Воскресение) умирает, и строительство завершается рытьем могилы для нее. Таков обескураживающий сюжет повести, атмосфера которой, как кажется, окутана беспросветным мраком.

    Беспросветность усугубляет чудовищный язык, ломающий и корежащий все привычные правила грамматики, смешивающий в себе дикие бюрократизмы и высокую поэзию.

    А то, что язык Платонова действительно пророческий, иллюстрирует реальная история строительства Храма Социализма, которая началась в 1931 году взрывом храма Христа Спасителя и рытьем котлована для будущего циклопического Дворца Советов (в три пирамиды Хеопса высотой). К 1939 году закончена кладка фундамента. Но… В 1960-м, на месте так и не построенного Дворца Советов возникает бассейн «Москва». Такова реальная история строительства Храма Социализма, предвосхищенная повестью Платонова…

    Со звездой храма социализма в сердце Платонов прошел по траектории – от слепящего солнца до подземной бездны, вернувшись на землю компромисса, устланную ворохом несбывшихся и опавших надежд. Он, кажется, и сам умер душой со своими главными героями, ничего равного по силе «Чевенгуру» и «Котловану» так уже и не написав. Как, кажется, и пророчествовал о себе в первом своем поэтическом сборнике:

    Мертвый
    Как тоскует верба в поле!
    Ветер как гудит!
    Сердцу человека больно,
    Человек не говорит.

    Тьма и дождь, и бесконечность.
    И не видно ни звезды...
    Тихо мрут над гробом свечи,
    Мертвый жизни не простит.

    Он лежит замолкший, тайный
    И смертельней мертвеца,
    Он проснется завтра рано,
    Догорит к утру свеча.

    Нежен взор его туманный,
    И под горлом теплота,
    Веки дрогнули нечаянно
    Тише жизни красота.

    В этой смерти в жизни и жизни в смерти (когда ни мысль, ни рука не в силах дотянуться до истины) отражается суть «Котлована», «Чевенгура» и «Ювенильного моря», отражается сам Платонов и его время, и наше время.

    Платонов – это сама русская мечта, самая яркая звезда этой мечты, пронесенная сквозь несбывшийся полдень и темную ночь русского XX века. И наша сегодняшняя надежда на будущее русское воскресение.

    Другие материалы автора


    Главное
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ
    Белгородскую чиновницу обвинили в подготовке теракта по заказу с Украины
    ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    Открыто несколько уголовных дел о многомиллиардных хищениях в «Роснано»
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября

    Китай нашел замену российскому углю

    Китай серьезно сократил закупки российского угля, по-прежнему оставаясь крупнейшим в мире потребителем этого углеводорода. Почему Китай отказался от части российского угля? И какое будущее это сулит российским угольщикам? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

      Сегодня 125 лет со дня рождения Андрея Платонова. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

      13 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Церковь переживет своих врагов на Украине

      Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

      13 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............