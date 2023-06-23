Уехав за границы, поэты замолчали

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...
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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Уехав за границы, поэты замолчали

    Максим Соколов
    публицист
    23 июня 2023, 09:10

    Текущая ситуация, кроме всего прочего, послужила еще и поводом обозреть нынешнее состояние русской поэзии. Прежде всего – ее гражданственно-патриотическую составляющую.

    Выяснилось, что традиция восторга одического вполне жива. Когда же прежних хозяев дискурса несколько подвинули, ограничив их власть над публичными выступлениями певцов и поэтов, то получилось на линии «Воспоминаний в Царском Селе» –

    «Державин и Петров героям песнь бряцали

    Струнами громозвучных лир».

    Можно по-разному оценивать качество этого одического восторга, но сила его несомненна. Вопреки римскому «Inter arma musae silent», именно в судьбоносные для страны дни поражений и побед раскрывается поэтический дар.

    «Быть может, и слышит-то его не сам он чутким своим слухом, а дух времени, на одну только ночь вселившийся в бренную оболочку человека, ловит этот ритм. Все покорнее подчиняется мелодия ликующему и словно молотом отбиваемому такту, который выстукивает сердце всего французского народа. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лилю стать братом бессмертных; и появляется строфа, слова которой столь же вечны и непреходящи, как и мелодия:

    «Вперед, плечом к плечу шагая!

    Священна к родине любовь.

    Вперед, свобода дорогая,

    Одушевляй нас вновь и вновь».

    Так было в апреле 1792 г., когда была написана «Марсельеза» (изначально – «Походная песня Рейнской армии»), так будет всегда, доколе существует поэзия.

    С Россией и русскими все более или менее понятно, да и поэтическая традиция насчитывает более двух веков. Трудно ее не продолжить.

    Оттого ее и продолжили Анна Долгарева, обретший в дни войны второе творческое дыхание (с поэтами это часто бывает) Игорь Караулов, певец Андрей Куряев с чеканным

    Фото: кадр из видео, Николай Галкин/ТАСС

    «Наших бронзовых солдат

    Сколько б вы ни рушили –

    Мы вернем должок назад,

    Не воюйте с русскими».

    У нас под гром пушек музы очень даже заговорили.

    Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Ведь (в порядке саморекомендации) именно там – и только там – наблюдаются мыслители, артисты, писатели, ученые, певцы и поэты, тогда как в России остались, по их же мнению, только несчастные одурманенные пропагандой бездари?

    Очевидно, и там следует ожидать появления строк, по силе не уступающим здешним или даже их превосходящим. См. поэтическое противостояние времен гражданской войны и русского исхода. Белогвардейская (и шире – вообще эмигрантская) поэзия не уступала советской. Логично было бы и сейчас появиться столь же непреходящим шедеврам. Тем более, что творческий потенциал «Настоящей России», если верить тем, кто себя с ней отождествляет, очень велик и в количественном, и в качественном отношении.

    Положим, тут могут быть трудности с чисто власовской поэзией, воспевающей несметные легионы Илюши Пономарева и подвиги власовских (или якобы власовских) ДРГ в приграничных селах Белгородчины. Туда же героические диверсии навальнят, поджигающих военкоматы, ругающихся над Кораном и разрушающих шкафы с ж.-д сигнализацией. Вроде бы они и борются с «Путиным», но все же борьба недостаточно вызывает восторг одический.

    Схожие трудности могут быть и с похвалами героям Украины – Буданову, Залужному, «призраку Киева», «азовцам», бойцам ВСУ. Вроде бы все и верно – «Враг моего врага – мой друг» – но что-то не вытанцовывается.

    Но ведь есть совершенно беспроигрышный ход. Вдохновиться цветаевскими «Стихами к Чехии». Просто писать v2.0 «Стихи к Украине» –

    «Пред чешскою крестьянкою —

    Не опускаешь вежд,

    Прокатываясь танками

    По ржи ее надежд?

    С объятьями удавьими

    Расправится силач!

    За здравие, Моравия!

    Словакия, словачь!

    В хрустальное подземие

    Уйдя — готовь удар:

    Богемия!

    Богемия!

    Богемия!

    Наздар!».

    А также

    «Процветай, народ —

    Твердый как скрижаль,

    Жаркий как гранат,

    Чистый как хрусталь».

    Тут даже нет беды, что поэтесса оказалась неважным пророком. Чехия готовила удар из хрустального подземия целых семь лет, все это время исправно работая на рейх, и отважно ударила только летом 1945 г., устроив жесточайшую депортацию судетских и моравских немцев. Но это пророчество можно и замять, а самый пафос воспевания маленькой свободолюбивой страны, не убоявшейся Левиафана, просто просится для перенимания. 

    Однако же, нет. Такие великие поэты и певцы, как Д. Л. Быков, Орлуша, Б. Б. Гребенщиков и многие иные, вполне настроенные против преступной русни, и тут не породили ничего. Даже Д. Л. Быкова, логорейный дар которого всем известен, вдруг поразил словесный запор.

    Он, правда, сообщил, что жертвует деньги на ВСУ, но где же его поэтический вклад в победу светлых сил? Как если бы Константин Симонов ограничил свой вклад в победу пожертвованиями со своих лекций про все и обо всем на танковую колонну, но в рифму ни слова, ни полслова не написал бы.

    Что порождает вопрос, был ли вообще таинственный песенный дар? Или в лучшем случае «Настоящая Россия» обладает лишь ничуть не таинственным пропагандным даром? 

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