«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

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8 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...

Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...

«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    Игорь Караулов

    «Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    8 июня 2023, 11:50

    Изобретение книжного фестиваля «Красная площадь», который в этом году проводился в девятый раз, не привело к существенному изменению положения российской литературы, однако этот фестиваль год за годом становился источником приятных переживаний. Пусть мы и перестали называть себя самой читающей страной в мире, но разве это не прекрасно, что раз в год литература на несколько дней становится хозяйкой главной площади страны? Это позволяет на время забыть о том, что цены на книги неуклонно растут, что писатель и поэт не имеют у нас профессионального статуса, что распространение серьезных книг крайне затруднено, что на гонорары могут жить лишь два или три десятка российских литераторов.

    В эти дни на Красной площади хочется думать о хорошем. Стоит ли печалиться, когда на входных рамках постоянно образуются очереди из книголюбов, стенды многочисленных издательств завалены печатной продукцией, а на площадках для презентаций один за другим выступают, иногда заглушая друг друга, прозаики, историки, публицисты, музыканты? Особенно хороша главная сцена, где можно эффектно прочесть стихотворение на фоне Спасской башни Московского кремля. Очень, знаете ли, поднимает самооценку.

    Вот только прошлогодний праздник книги, при всей своей приятности, вызывал некоторые вопросы. К тому времени специальная военная операция шла уже четвертый месяц, однако казалось, что в сердце страны, у подножия Спасской башни наши литературные куранты остановились. С одной стороны, литература и тем более книжная отрасль не могли так быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, с другой – организаторы пожелали провести свое мероприятие так, как будто бы ничего в стране не происходит. Местами прорывалась и откровенная фронда. На церемонии вручения молодежной премии «Лицей» первый приз был вручен проукраинской поэтессе Оле Скорлупкиной, тогда как других авторов просили не читать текстов «о политике».

    В этом году мы видим совершенно иную картину. Лейтмотивом нынешнего фестиваля стала патриотическая, военная, донбасская поэзия. Три вечера подряд она царила на главной сцене при неизменном восторге публики. Это и спектакль Вадима Аввы «Стихи войны 2», и концерт «Стихи о войне и мире», и презентация антологии «ПоэZия русского лета», которая была осенью подготовлена и выпущена телекомпанией RT и недавно переиздана издательством «Эксмо».

    Случай «Эксмо», вернее, обширной издательской группы «Эксмо-АСТ», заслуживает особого внимания. Эта группа у нас считается книжным монополистом, и ее подразделения занимали на Красной площади, наверное, треть стендов в павильонах художественной литературы.

    Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

    До недавнего времени в патриотической среде эта издательская группа считалась оплотом либерализма, хотя на самом деле ее редакторы руководствовались главным образом перспективами получения прибыли, о чем свидетельствует и обилие фэнтези и иных коммерческих жанров в павильоне группы на фестивале. Да и ее интеллектуальный авангард, «Редакция Елены Шубиной» (РЕШ), до недавнего времени печатал Захара Прилепина. Сегодняшнее лицо РЕШ, явленное на Красной площади, было респектабельным и плюралистичным. Рядом друг с другом стояли книги либеральной Гузель Яхиной, патриотичного Михаила Елизарова и «нейтрального» Дмитрия Данилова. Однако я не заметил в этой компании, например, иноагента Дмитрия Быкова.

    И все же есть надежда на патриотический поворот в «Эксмо-АСТ». Помимо переиздания антологии RT, отмечу, что недавно АСТ выпустило большую книгу стихов Анны Долгаревой, которую называют «валькирией спецоперации». Но это с одной стороны. С другой стороны, болезненную реакцию среди патриотов вызвало намерение того же АСТ издать книгу кинокритика Антона Долина, тоже иноагента и противника СВО. Да и Галина Юзефович, заслужившая репутацию литературно-критического рупора и идеолога «Эксмо», обретаясь в релокации, продолжает отстаивать свою версию того, что должен читать российский читатель. В своем Telegram-канале она, например, обращает внимание на некое издательство No Kidding Press. Мол, замечательные книжки издают люди, а на Красную площадь их не пускают. Вот краткие аннотации к этим книжкам. «Ухаживая за больной матерью, Акерман размышляет о семье и детстве, спасении матери из Освенцима, своих мучительных отношениях и страхе перед неизбежным». Или вот: «Два неординарных писателя (женщины) соблазняют друг друга сквозь 7500 миль, втягивая в дело Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая» и т. п.  Или вот: «Откровенная и жесткая картина ментального расстройства. Повесть отчасти автобиографична».

    То есть круг тем, обрисовываемых в этой выжимке, очень характерен. Исторические травмы, психические расстройства, ЛГБТ. Словом, читателю предлагается погрузиться в довольно затхлую атмосферу, из которой хочется вырваться, взяв в руки добрую, хорошо написанную книгу о буднях многодетного приходского священника. Только где ж такую книгу достать?


    Так вот, хорошая новость в том, что книги во вкусе Галины Юзефович на Красной площади если и были представлены, то по крайней мере не бросались в глаза. Даже издательство НЛО, которое на зимней ярмарке Non/Fiction демонстрировало солидную линейку литературы о гендерной повестке, на этот раз располагало буквально полуметровым стендом, на котором были выложены вполне пристойные книги.

    Впрочем, на тему патриотического поворота на книжном фестивале есть разные мнения. Например, со мной не согласился бы журналист Андрей Медведев, написавший, что выступления «всех писателей, однозначно и твердо поддержавших СВО», были поставлены на самое неудобное время, а лучшее время было отдано авторам, «многозначительно молчащим с антигосударственной фигой в кармане». В частности, на фестиваль не пустили издательство «Черная сотня», которое выпускает книги консервативных авторов, а также погибшего от рук террористов Владлена Татарского. Эти претензии я рассматриваю как межфракционную борьбу в стане патриотов, где имеются, видимо, разные списки тех, кому Родина обязана предоставить прайм-тайм. На самом деле на площади звучали имена и Дарьи Дугиной, и Владлена Татарского, презентовались их книги и даже было объявлено об учреждении литературной премии имени Владлена Татарского. Также очень важно, что в этом году на фестивале впервые были представлены книги из новых регионов России, например, издания Академии Матусовского (Луганск). 

    Конечно, в целом на Красной площади мы еще не увидели новой литературы. Например, большая художественная проза о событиях последнего года еще только пишется и в любом случае не успела бы дойти до читателя в виде книги. Но изменение общего настроения обнадеживает. Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя.

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