«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Изобретение книжного фестиваля «Красная площадь», который в этом году проводился в девятый раз, не привело к существенному изменению положения российской литературы, однако этот фестиваль год за годом становился источником приятных переживаний. Пусть мы и перестали называть себя самой читающей страной в мире, но разве это не прекрасно, что раз в год литература на несколько дней становится хозяйкой главной площади страны? Это позволяет на время забыть о том, что цены на книги неуклонно растут, что писатель и поэт не имеют у нас профессионального статуса, что распространение серьезных книг крайне затруднено, что на гонорары могут жить лишь два или три десятка российских литераторов.

В эти дни на Красной площади хочется думать о хорошем. Стоит ли печалиться, когда на входных рамках постоянно образуются очереди из книголюбов, стенды многочисленных издательств завалены печатной продукцией, а на площадках для презентаций один за другим выступают, иногда заглушая друг друга, прозаики, историки, публицисты, музыканты? Особенно хороша главная сцена, где можно эффектно прочесть стихотворение на фоне Спасской башни Московского кремля. Очень, знаете ли, поднимает самооценку.

Вот только прошлогодний праздник книги, при всей своей приятности, вызывал некоторые вопросы. К тому времени специальная военная операция шла уже четвертый месяц, однако казалось, что в сердце страны, у подножия Спасской башни наши литературные куранты остановились. С одной стороны, литература и тем более книжная отрасль не могли так быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, с другой – организаторы пожелали провести свое мероприятие так, как будто бы ничего в стране не происходит. Местами прорывалась и откровенная фронда. На церемонии вручения молодежной премии «Лицей» первый приз был вручен проукраинской поэтессе Оле Скорлупкиной, тогда как других авторов просили не читать текстов «о политике».

В этом году мы видим совершенно иную картину. Лейтмотивом нынешнего фестиваля стала патриотическая, военная, донбасская поэзия. Три вечера подряд она царила на главной сцене при неизменном восторге публики. Это и спектакль Вадима Аввы «Стихи войны 2», и концерт «Стихи о войне и мире», и презентация антологии «ПоэZия русского лета», которая была осенью подготовлена и выпущена телекомпанией RT и недавно переиздана издательством «Эксмо».

Случай «Эксмо», вернее, обширной издательской группы «Эксмо-АСТ», заслуживает особого внимания. Эта группа у нас считается книжным монополистом, и ее подразделения занимали на Красной площади, наверное, треть стендов в павильонах художественной литературы.

До недавнего времени в патриотической среде эта издательская группа считалась оплотом либерализма, хотя на самом деле ее редакторы руководствовались главным образом перспективами получения прибыли, о чем свидетельствует и обилие фэнтези и иных коммерческих жанров в павильоне группы на фестивале. Да и ее интеллектуальный авангард, «Редакция Елены Шубиной» (РЕШ), до недавнего времени печатал Захара Прилепина. Сегодняшнее лицо РЕШ, явленное на Красной площади, было респектабельным и плюралистичным. Рядом друг с другом стояли книги либеральной Гузель Яхиной, патриотичного Михаила Елизарова и «нейтрального» Дмитрия Данилова. Однако я не заметил в этой компании, например, иноагента Дмитрия Быкова.

И все же есть надежда на патриотический поворот в «Эксмо-АСТ». Помимо переиздания антологии RT, отмечу, что недавно АСТ выпустило большую книгу стихов Анны Долгаревой, которую называют «валькирией спецоперации». Но это с одной стороны. С другой стороны, болезненную реакцию среди патриотов вызвало намерение того же АСТ издать книгу кинокритика Антона Долина, тоже иноагента и противника СВО. Да и Галина Юзефович, заслужившая репутацию литературно-критического рупора и идеолога «Эксмо», обретаясь в релокации, продолжает отстаивать свою версию того, что должен читать российский читатель. В своем Telegram-канале она, например, обращает внимание на некое издательство No Kidding Press. Мол, замечательные книжки издают люди, а на Красную площадь их не пускают. Вот краткие аннотации к этим книжкам. «Ухаживая за больной матерью, Акерман размышляет о семье и детстве, спасении матери из Освенцима, своих мучительных отношениях и страхе перед неизбежным». Или вот: «Два неординарных писателя (женщины) соблазняют друг друга сквозь 7500 миль, втягивая в дело Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая» и т. п. Или вот: «Откровенная и жесткая картина ментального расстройства. Повесть отчасти автобиографична».

То есть круг тем, обрисовываемых в этой выжимке, очень характерен. Исторические травмы, психические расстройства, ЛГБТ. Словом, читателю предлагается погрузиться в довольно затхлую атмосферу, из которой хочется вырваться, взяв в руки добрую, хорошо написанную книгу о буднях многодетного приходского священника. Только где ж такую книгу достать?

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Так вот, хорошая новость в том, что книги во вкусе Галины Юзефович на Красной площади если и были представлены, то по крайней мере не бросались в глаза. Даже издательство НЛО, которое на зимней ярмарке Non/Fiction демонстрировало солидную линейку литературы о гендерной повестке, на этот раз располагало буквально полуметровым стендом, на котором были выложены вполне пристойные книги.

Впрочем, на тему патриотического поворота на книжном фестивале есть разные мнения. Например, со мной не согласился бы журналист Андрей Медведев, написавший, что выступления «всех писателей, однозначно и твердо поддержавших СВО», были поставлены на самое неудобное время, а лучшее время было отдано авторам, «многозначительно молчащим с антигосударственной фигой в кармане». В частности, на фестиваль не пустили издательство «Черная сотня», которое выпускает книги консервативных авторов, а также погибшего от рук террористов Владлена Татарского. Эти претензии я рассматриваю как межфракционную борьбу в стане патриотов, где имеются, видимо, разные списки тех, кому Родина обязана предоставить прайм-тайм. На самом деле на площади звучали имена и Дарьи Дугиной, и Владлена Татарского, презентовались их книги и даже было объявлено об учреждении литературной премии имени Владлена Татарского. Также очень важно, что в этом году на фестивале впервые были представлены книги из новых регионов России, например, издания Академии Матусовского (Луганск).



Конечно, в целом на Красной площади мы еще не увидели новой литературы. Например, большая художественная проза о событиях последнего года еще только пишется и в любом случае не успела бы дойти до читателя в виде книги. Но изменение общего настроения обнадеживает. Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя.