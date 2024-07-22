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    Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    22 июля 2024, 18:20 Мнение

    Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Когда 18 июля Барак Обама заметил, что «Байдену следует подумать о жизнеспособности его кандидатуры на выборах», стало ясно, что дело идет к скорой развязке. Для посвященных в кухню американской политики не секрет, что за немощной фигурой нынешнего президента стоит вполне еще моложавый экс-президент, который и управляет командой Байдена.

    Провальных дебатов и «пули Трампа» предвыборная машина демократов не перенесла. То, что Байден откровенно проигрывает выборы, стало очевидно всем. До последнего старика удерживало в кресле лидера лишь то, что любые шаги по его замене ситуацию ничуть не исправляли. Проиграл сегодня не Байден, а сама стратегия демократов, надеявшихся вывезти «сонного Джо» на таблетках, а будущие выборы – на административном ресурсе. Стратегия разбилась вдребезги о два уже упомянутых (дебаты, пуля) придорожных валуна, на которых вихляющая телега демократов потеряла последние колеса.

    Обама выступил в этой трагикомедии в роли Яго: в свое время он уговорил Байдена, когда тот был еще в силах, уступить место Хиллари Клинтон, теперь же именно он нанес ему последний удар в спину, когда немощный старик окончательно сдал.

    Ситуация, в которой своя же партия снимает президента после первого срока, конечно, скандальна и позорна, и явно не добавит демократам симпатий. Тем более что на входящую под рампы Камалу Харрис ее руководство смотрит не столько с надеждой, сколько с затаенным ужасом: немощный старик с деменцией – одно горе, но комсомолка с ветром в голове – едва ли лучше. Дельфин и русалка – два унылых лица нынешней Демпартии, являющих ее непреодолимый кризис.

    Довольный Трамп уже проводил Джо безжалостным комментарием в своей соцсети: «Мошенник Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться на пост президента, и уж точно не годится для службы – и никогда не годился! Он добился поста президента только благодаря лжи, фейковым новостям и тому, что не выходил из своего подвала…»

    «Я пнул этот никчемный кусок дерьма» – так комментировал Трамп (неофициально, но все же под камеру) свои эпохальные дебаты с Байденом. Но на Камалу Трамп смотрит просто как кот на добычу: «Я зову ее Хохотушка Камала. Вам когда-нибудь приходилось слышать, как она хохочет? У нее не все дома. О человеке многое можно сказать по тому, как он смеется. Она ненормальная. На всю голову»…

    В самом деле, если Джо – «худший президент в истории США» (по мнению Трампа), то Харрис – пожалуй, самый никчемный в истории вице-президент. Еще будучи прокурором в Калифорнии, Камала запомнилась предложением сажать родителей детей, которые прогуливают школу. Пост сенатора Харрис отсидела пустым местом. На праймериз 2020 года снялась с выборов с рейтингом 2%.

    Избранная исключительно по расистским критериям нынешней Демпартии (подходящий цвет кожи, пол, происхождение), на посту вице-президента Камала запомнилась тем, что методично проваливала все поручения партии, путала Северную Корею с Южной, окончательно завела в тупик миграционную политику, пока, наконец, вовсе не исчезла с мониторов.

    Пока же Харрис была слышна, ее речи пресса окрестила «словесным салатом». «То, что может произойти, свободно от того, что происходило» (what can be, unburdened by what has been) – это странное выражение стало всеамериканским мемом.

    Или: «Культура – это отражение нашего момента в наше время, не так ли? А нынешняя культура – это то, как мы выражаем то, что мы чувствуем в данный момент. И мы всегда должны находить время, чтобы выразить то, что мы чувствуем по поводу момента, который является отражением радости, потому что, как вы знаете, он наступает утром. Мы должны найти способы выразить то, что мы чувствуем в данный момент, с точки зрения языка и связи с тем, как люди воспринимают жизнь. И я тоже думаю об этом в таком ключе», – цитирует New York Post одно из прошлогодних выступлений Камалы.

    Что она хочет всем этим сказать? Понимает ли она сама, что говорит? Когда пресса подобным образом комментирует выступления вице-президента самой сильной страны мира – и в стране, и в мире явно что-то не так.

    Одним словом, ужас партии понятен. Понятно и это затягивание до последнего снятия Байдена с его стремительно разряжающимися батарейками.

    Все понимают: Камала – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого партия предложить просто не в силах. На сегодня это единственный легальный технический выход. Остается одно: протестировать нового кандидата до съезда партии, до которого остается меньше месяца, и уже по результатам этих тестов принять окончательное решение.

    Оно может быть и таким: подыскать Камале сильного вице-президента. Уже называют имена: Ньюсома, губернатора Калифорнии, Марка Келли, сенатора от Аризоны, Джоша Шапиро и Энди Бешир, губернаторов Пенсильвании и Кентукки. Со всеми ними одна и та же проблема: они непроходимы по расистским причинам (слишком белые, слишком цисгендерные, слишком мужчины) и они неизвестны на всю страну. И главное, это не решает основную проблему – победы на выборах.

    Сама же Камала кажется довольной и все такой же жизнерадостной хохотушкой. Клинтоны и Ньюсом ее поддержали. Но вот Обама (как все понимают – ключевое звено этой цепи) пока отмалчивается.

    Возможно, до съезда Демпартии все-таки удастся уговорить принять на себя удар и стать кандидатом в президенты Мишель Обаму? Пока что Мишель кажется единственно нормальным человеком в этом цирке. Как и ее интуиции и реакции кажутся единственно верными: бежать из горящего цирка подальше и сломя голову, но ни в коем случае не выходить на его арену.

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