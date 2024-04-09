Как убить в себе бюрократа

В первую неделю этого Великого поста я отказался от интернета. Совсем. Ни мессенджеров, ни новостей, ни соцсетей. Ничего. Связь с миром только через телефон и полузабытые СМС. И дела только те, которые не требуют интернета.

Надо сказать, что в «обычной» жизни как минимум половину ежедневного рабочего времени я точно провожу в Сети – и без этого жизнь уже и не жизнь вроде. Основные рабочие проекты и непосредственно рабочие процессы завязаны на интернете. В общем, как у всех. Поэтому кажется, что без всего этого жить уже просто невозможно.

Хорошая новость – возможно, и еще как. За неделю мне пришла пара СМС и несколько раз позвонили по действительно важным вопросам – и все было решено. Да, наверное, тотальный отказ от Сети мог бы более радикально повлиять на рабочую действительность, но то, что моя (и ваша тоже) «суперзанятость», требующая постоянного присутствия в интернете, мною и вами преувеличены сильнейшим образом – это факт.

Этот текст – не призыв ограничить интернет в своей жизни (хотя такой я тоже хочу написать, но попозже). Во время своей цифровой аскезы я думал, а откуда у меня лично сформировалась вот эта уверенность в необходимости ежедневно открывать ноутбук и телефон и что-то там писать миру в соцсетях, что-то отправлять десяткам людей, читать-смотреть что-то «очень важное», без чего моя жизнь уже какая-то неполноценная?

И я нашел ответ. Все это порождение моего внутреннего бюрократа. Я пытаюсь внести регламент поведения в свою жизнь, систематизировать ее. В такое-то время я делаю это, позже – другое. А до этого еще что-то. И все это, конечно, крайне важное. Все это наполняет мое бытование ощущением собственной значимости. Сама жизнь определяется через набор действий, который я успел совершить. Высшая ступень такой схематизации собственной жизни – это разнообразные практики тайм-менеджмента. Составить график и план дня, вычеркивать сделанное и страдать из-за несделанного.

И да, конечно, тут не в интернете дело – и без него человечество страдало такой вот «машинерией жизни», просто новые технологии вывели жизнь этого внутреннего бюрократа на новый уровень. Ускорили, умножили, в общем, все радости прогресса встали на службу человека – и на службу его внутреннего бюрократа тоже встали.

Настоящая жизнь – это не запрограммированная заранее реальность, а цветущая сложность: в ней творчески, очень парадоксально и часто неожиданно соединяется спланированное и случайное. Механизация жизни (и интернет как мощный инструмент ускорения и масштабирования этой механизации) стремится свести случайное к нулю – человек сам бюрократизирует свою жизнь. Тот, кто победил случайное в себе, максимально освоил практику эффективного тайм-менеджмента, превращается из человека в бездушный механизм, уподобляется искусственному интеллекту, работающему строго по заданной программе.

Отсюда можно вывести равенство: идеал эффективности = отлаженно работающий бюрократ = искусственный интеллект. Внутренний бюрократ в каждом из нас стремится лишить нас человеческих качеств, превратить в человека-функцию, человека, который только при качественном исполнении этой самой функции получает иллюзию собственной нужности, иллюзию наполненности собственной жизни.

Я вам сейчас рисую картинку, которую вполне можно наложить даже на отдельно взятого человека, находящегося в одиночестве. Даже такой, в настоящей жизни невозможный, одиночка может превратиться в бюрократа. А теперь выйдем в реальность и увидим человека, по-аристотелевски «общественное животное», который находится в социальном общении с сотнями других людей и каждый раз выпускает – в меньшей или большей степени – своего внутреннего бюрократа наружу. Любое общежитие начинает порождать регламенты и правила собственного бытия. От семейной жизни, бизнеса любого размера – до корпорации и государства. И с ростом масштаба социального организма растет и бюрократия.

И вот это ключевой момент. Это не «плохое государство» или огромные корпорации придумали бюрократию, чтобы мучать нас, простых жителей развитой части мира. Это мы сами. Мы выпускаем своего внутреннего бюрократа ежедневно по многу раз на свободу и порождаем именно такую личную, семейную, корпоративную или государственную бюрократию, стремящуюся снизить риски ошибок при принятии и осуществлении решений и одновременно убивающую саму творческую и созидательную сущность каждого отдельно взятого человека.

Этот текст совсем не ода анархии или миру без регламентов и правил. Конечно, нет. Этот текст – попытка выкопать истинную причину существования бюрократии и попытаться дать адекватный ответ на вечный вопрос: а что нам делать с бюрократией? Этот вопрос задает себе каждый гражданин, не раз в своей жизни рассерженный столкновением с государственной или корпоративной бюрократией. Этот же вопрос задает себе любой предприниматель, который наблюдает рост собственного семейного предприятия до масштаба в несколько сотен или уже тысяч сотрудников. Мне совсем недавно сетовал один приятель как раз на тему того, что он сам, как владелец и руководитель, сталкивается с бюрократией в своей же небольшой компании и не может ее победить.

Еще одна любимая история на тему. Глава крупнейшей российской корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Далее грозный президент грозной компании сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода – и промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна. Когда топ-менеджеры этой компании рассказывали мне об этом, они заявили, что у них очень прогрессивный регламент, по которому работает бизнес. У каждого отдела строго прописаны сроки ответа на запрос, ничего не может где-то зависнуть, все четко и прозрачно. Вот эти прозрачные правила, принятые для того, чтобы все было очень четко и понятно и, конечно, без всякой коррупции, дали какашке прожить на окне небоскреба грозного, но не желающего нарушить собственный бюрократический регламент, президента – полгода.

Бюрократия – это якобы борьба с бессмысленным хаосом, который, по нашей ложной уверенности, должен тут же начать вступать в наше бытие, как только мы решим, что пора отменить какой-нибудь механизм, регламентирующий нашу жизнь.





Я отменил себе интернет на неделю – и хаос не разрушил мою жизнь, деконструкция прежнего регламента рабочего дня не привела ни к каким сложностям. Наоборот – по итогам этой недели я понял, как можно строить свои рабочие будни иначе. И отчего жизнь моя стала лучше и счастливее. Правда, и тут резонно можно заметить, что реформа собственного рабочего времени не привела к отмене всякой регламентации, а только к новой ее редакции.

Своего внутреннего бюрократа невозможно убить (разве что вы достигли святости), но его можно и нужно периодически подвергать жесткой редакции. Это вопрос и личной ментальной гигиены, личной психической безопасности. А отсюда и общественной и государственной безопасности. Ведь неограниченная бюрократизация убивает живое тело и волю не только конкретного человека, человека-созидателя, но тело и волю любого социального организма – и государства в том числе.

В общем, бюрократ, подвинься! И давайте начнем с себя.