Почему в школах надо изучать философию

Около 300 часов жизни сейчас дети в России тратят на изучение обществознания в школе. 300 уроков они что-то изучают. 300 уроков – это много. За это время можно кучу всего узнать. Теперь спросите выпускника 11-го класса, что он вынес из многолетнего курса обществознания. Даже если он складно ответит, то весь его ответ можно поместить в один урок.

Зато предмет этот часто выбирают для того, чтобы сдать по нему ОГЭ или ЕГЭ – потому как проще всего. Обществознание – это один из предметов, которые обесценивают само понятие образования, то есть соответствие себя Образу. Это какой Образ у нас соотносится с 300 уроками обществознания?

Мне нравится, когда образование понимается прежде всего как передача от учителя к ученику ощущения счастья от познания мира. Идеальный вариант – знающий, понимающий и любящий свой предмет учитель увлекает класс своей влюбленностью и глубиной, и с помощью литературы-истории-математики-физики, и даже физкультуры и много чего еще, учит познавать мир. Понятно, что до идеала всегда далеко, но в случае со многими дисциплинами это хотя бы теоретически возможно. В случае с обществознанием – невозможно в принципе.

Что же делать?

Я предлагаю публично обсудить введение вместо обществознания корпуса философских дисциплин. От логики с риторикой в 6–7-х классах, через историю мысли в 8–9-х классах – к философии в 10–11-х классах.

Вот несколько соображений на тему того, почему именно философия должна прийти на смену обществознанию.

Сейчас много говорят о необходимости формирования цельного человека. Такого, который способен к осмыслению реальности, а главное – понимает ценность и необходимость такого навыка. Но без целостности мышления и истинного глубокомыслия, без внутренней тяги к познанию мира – такой человек невозможен. И да – это в большой степени противоречит идеологическому утверждению нынешнего либерализма о том, что школы и вузы должны готовить людей-товары для рынка труда. Но все, что произошло в России после начала СВО – яркая и наглядная иллюстрация того, как ведут себя успешные и эффективные космополиты, те самые люди-товары, а как те, кто способен на более цельное мироосмысление, включающее в себя не только карьеру и мир потребительских ценностей, но и Родину, личную ответственность и истинную свободу. И здесь философия – не столько даже как история философии, а именно как любовь к мудрости (навыки глубокомыслия) нам в помощь.

Мировой контекст. Цивилизации сверхнеобходимо осмысление в широком смысле: именно творение, конструкция и развитие смыслов становится ключевой компетенцией, вокруг которой будут выстраиваться остальные дисциплины и иная профессиональная деятельность. От разработчиков метавселенных, дизайнеров, специалистов по медиа и маркетологов до экономистов, архитекторов и урбанистов. В новых условиях все эти направления человеческой деятельности для собственного устойчивого развития требуют вмешательства философов. Делез и Гваттари писали: «Философия – искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты... Творить все новые и новые концепты – таков предмет философии... Концепт – это и есть устойчивый сгусток смысла».

Российский контекст. Пришло время, когда, кажется, никого не надо убеждать в необходимости национального суверенитета России. Политический, управленческий, экономический, военный и прочие суверенитеты – все это на наших глазах обрело сверхактуальность и постепенно становится реальностью. Но важнейшая основа истинной суверенности – «суверенность мышления», гуманитарный суверенитет.

Мы живем в ситуации, когда наши ориентиры общественного и культурного устройства маячат где-то на Западе. Мы можем не быть активными западниками, мы можем рефлексировать на тему любви к отеческим гробам, но в действительной своей жизни мы, как и раньше, ориентируемся на то, чтобы «было как у них», на западные модели в экономике, культуре, общественном строительстве, экологии. Мы прервали традицию русской мысли и все измеряем той же самой ценностной школой, что и убежденные западники. Мы потеряли семиотический суверенитет.

Главная задача на ближайшие годы развития страны – отказ от состояния, когда наш гуманитарный дискурс оккупирован западной мыслью. Необходимо – и как можно быстрее – создать полноценную и всеобъемлющую национальную суверенную гуманитарную повестку. Обрести собственную, независимую, ценностную картину мира.

Это невозможно сделать без выхода философии в центр общественной жизни.





Из первых трех соображений естественным образом вытекает и четвертое. Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Одна из целей нового курса в школе – дать возможность обрести философии новую социальную идентичность. Понять и принять новую значимость профессии и транслировать эту ценность в общественное пространство. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего (привет, Герман Греф!).

А теперь немного маркетинга, куда без него. И для чиновников, и для родителей, и для детей сама сила слова «философия» очень существенна. Чиновникам понятно (или кажется, что понятно), что это такое. Философия и сейчас – обязательный предмет на первых курсах всех вузов, включая технические. То есть тут не надо ничего особенно доказывать и объяснять о новом предмете.

Для родителей «философия» гораздо даже более понятна и убедительна, чем «обществознание». Мой ребенок в школе изучает философию – это звучит. Мой ребенок в школе изучает «обществознание» – и что?

И детям проще объяснить важность и необходимость философии. В ее защиту встают десятки известных имен за последние пару тысяч лет. Это «умники и умницы» прошлого. Хочешь быть похожим на них – вот тебе предмет! На кого тебя делает похожим обществознание? Эм-м…

Давайте вернем эти 300 часов из мира пустоты и бессмыслицы в мир глубокомыслия. Философию – в школы!