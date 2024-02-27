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    Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    @ Александр Вильф/РИА Новости

    27 февраля 2024, 13:52 Мнение

    Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Медиафутбол – это направление, в котором команды формируются из популярных блогеров, артистов, бывших профи, а также футболистов-любителей. Россия по праву считается родиной медиафутбола – у нас он появился в 2017 году. И за ней теперь повторяют везде: от Испании до Латинской Америки появляются медиаклубы, но им пока далеко до российских по части вовлеченности болельщиков.

    Профессиональные российские клубы пытались вести активную деятельность в Сети задолго до рождения Медиалиги. Цель была понятна – привлечь подростков и вырастить из них преданных фанатов. Клубы искали амбассадоров в мире блогеров, начав с «фиферов» – молодых людей, которые играли в знаменитую компьютерную серию игр FIFA. Взамен геймеры получали атрибутику, подарки, билеты на реальные матчи и деньги. Но благостная картина продлилась недолго. Футбольные чиновники не сумели воспользоваться наличием сотен тысяч молодых подписчиков. По сути, закостенелая официозность большого футбола не смогла скооперироваться с открытым блогерским пространством.

    И все же именно блогеров нужно считать основателями медиафутбола. Это они вышли на улицы после чемпионата мира 2018 года и создали первые медиафутбольные клубы. Со временем в медиафутбол включились и звезды шоу-бизнеса. Одним из самых активных функционеров в медиафутболе стал Василий Уткин, создавший команду «Эгриси». Своя команда «ФК 10» есть у Азамата Мусагалиева. Ею занимается целая продакшн-компания Medium Quality. Или «Родина Медиа», которую основал рэпер T-Killah. Примечательно, что финал каждого сезона Медиалиги проходит на больших аренах и при достаточно большой аудитории. К примеру, финал четвертого сезона состоялся на «Волгоград-Арене» в присутствии 21 тыс. зрителей.

    Постепенно подключаются клубы из других государств. К примеру, казахстанская SD Family участвовала в двух сезонах Winline Медиалиги, но не попала в третий. И теперь коллектив занимается развитием направления у себя на родине.

    Наличие известных персон в медиафутболе рождает совершенно уникальный формат соревнований, где на первое место выходит не результат, а шоу. Открытость считается главным козырем медиафутбола. Зрителя подкупают микрофоны на игроках и судьях, благодаря которым можно услышать все, что происходит во время матча. На арбитров также повесили камеры, чтобы посмотреть, как они видят спорные эпизоды. Более того, тренеры могут запросить VAR при несогласии с решением судьи, а итоговый вердикт объясняется зрителям по громкой связи. Этого точно не хватает в большом футболе. Как и оранжевой карточки, которая означает удаление футболиста на семь минут. На матче шоу не заканчивается: пресс-конференции в медиафутболе больше похожи на трэш-токи из мира единоборств, ведь там почти нет цензуры. Публика охотно их смотрит.

    В медиафутболе придумали интересные правила. Например, вместо «грязных» 90 минут играется 50 «чистых» с остановкой таймера во время пауз. Помимо этого, команда может запросить красный мяч один раз на две минуты. Гол, забитый таким мячом, засчитывается за два. Также болельщики в восторге от буллиталити, придуманного как замена пенальти: в случае ничейного исхода команды исполняют так называемые футбольные буллиты, выходя один на один с вратарем.

    Важно отметить, что медиафутбол два года как интегрирован в Кубок России, привлекая массовую аудиторию на начальной стадии турнира. Это выгодно медиаклубам, которые могут проверить свои силы на профессиональном уровне и проехаться по регионам. А регионы получают повышенную посещаемость за счет молодой публики. В выигрыше остаются все.

    При этом бюджеты турниров формируются преимущественно из спонсорских контрактов, в основном от букмекерских контор. Это логично, ведь медиаклубы регулярно производят в соцсетях контент, в который можно интегрировать рекламу. Но совсем скоро в Медиалигу придут все: от банков до платформ онлайн-образования.

    Многие эксперты уверены, что система финансирования медиафутбола уже обогнала большой футбол, который в России скован госфинансированием и оттого развивается с явным скрипом. В это время медийные команды вынуждены постоянно что-то придумывать и подогревать интерес, выполняя целевые показатели для спонсоров.

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол, видя в нем более выгодные и интересные условия.

    Здесь-то и сыграло правило «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Видя успех медийного футбола, профессиональные клубы наконец поняли, как нужно работать с болельщиками. К примеру, «Зенит» уже создал свой медиаклуб «Чисто Питер», и в его составе успел дебютировать генеральный директор Александр Медведев. И других вариантов у профессиональных клубов нет: если они не будут шевелиться, они потеряют львиную долю молодой публики.

    Особенно стоит отметить уникальный матч между «2DROTS» и кировским «Динамо» в рамках 1/64 финала Кубка России. Игра прошла на плавучем доке в Мурманской области и вошла в историю мирового футбола – такого не было никогда и нигде.

    В общем, медиафутбол – это не другой вид спорта. Этот тот же футбол, только без ограничений в виде консервативных федераций, и он максимально близок к зрителю. Игроки здесь не боятся говорить и не выражаются избитыми терминами, опасаясь реакции со стороны руководства и тренерского штаба. Людям это нравится. Дальше – больше. Вслед за футболом в России активно начинает развиваться медиабаскетбол и медиахоккей. Нет сомнений, что эти направления тоже «выстрелят».

    Но главный вывод из этого прост – в России достаточно людей, которые умеют создавать. Главное – не мешать им этим заниматься. И если отечественный профессиональный футбол когда-то начнет уходить от госфинансирования, он сможет развиваться столь же стремительно. Правда, когда это произойдет – большой вопрос. Скорее всего, как говорила героиня одного известного сериала, «когда солнце взойдет на западе и опустится на востоке».

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