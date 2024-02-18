Правильная радуга не заслуживает наказания

В Нижнем Новгороде произошёл случай, который можно было бы назвать забавным, – если б не большой общественный резонанс и пять суток, которые всё же пришлось отсидеть в участке главной героине – ничем не примечательной местной девушке.

Девушку повязали за сережки в виде лягушки, сидящей на радуге. Звучит как совершеннейший абсурд. Дескать, пила кофе в кафе, но кому-то удалось рассмотреть символ ЛГБТ, угрожающий общественному порядку. И началось. Милиция, понятые, участок, суд.

В итоге – пять суток за серёжки.

Кстати, с радугой у нас в стране происходят и совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ».

Случаются и более смешные вещи. К примеру, ЛГБТ-символику старательно выискивают и стараются максимально нейтрализовать все онлайн-кинотеатры страны. Редактор одного подобного сервиса признался журналистам, как провёл рабочий день в начале февраля:

«Сидели с коллегами у компьютера и пересчитывали полоски на хвосте у пони. Пони зовут Рэйнбоу Дэш – это одна из героев мультсериала «Мой маленький пони: дружба – это чудо». Ее грива и хвост окрашены в цвета радуги, а радужный флаг считается международным символом ЛГБТ. С учетом требований закона в оригинальном изображении Рэйнбоу Дэш можно усмотреть демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, что, в свою очередь, обязывает онлайн-кинотеатр ставить максимальную возрастную маркировку «18+». Ну а мультфильм-то детский. И маленькие дети про запрещённую символику совсем ничего не понимают. Им забавно. Они про солнышко думают. И про радужное будущее.

В итоге мультик таки получил свои 18+, хотя коллеги спорили: «Ну кто будет на стоп-кадре пересчитывать количество разноцветных полосок?» Однако решили подстраховаться. И это при том, что совсем недавно «Дружбу – это чудо» показывали на телеканале «Карусель» всем детям страны. И все были счастливы».

На этом фоне даже возник призыв: «Верните радугу детям!».



На ваш взгляд С чем у вас ассоциируется радуга? С оптическим явлением

С символом детства

С символом секс-меньшинств

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Даже Дмитрия Пескова, и того – вслед за самыми серьёзными вопросами государственной важности, – принялись спрашивать про радугу. Пресс-секретарь президента уверенно заявил, что радуга в России не запрещена.

Тут уж давать пояснения пришлось депутату ГД Александру Хинштейну, автору известного закона. Надо было подтвердить, что никто радугу у детей не отнимал, да и на небе её, как и прежде, дозволено считать счастливой приметой.



Депутат особо подчеркнул: классическая семицветная радуга разрешена и не порицается. А вот отредактированная – шестицветная – где отсутствует голубой цвет – и тут тоже есть своя ирония – считается символом ЛГБТ. О том, что и на небесах порой нельзя различить все семь цветов, и как наказывать дождь и солнце за пропаганду сексуальных извращений, закон пока не уточняет.

Кроме того, – заметил Хинштейн, – в России работает множество предприятий, фирм и даже детских садов с «радужным» названием». И никто не вынуждает их менять вывеску. Так что не стоит доводить закон до маразма. Кстати, – добавил депутат, – и замечательному советскому мультфильму «Голубой щенок» правоприменительная практика ничем не угрожает. И хотя там есть песенка «голубой, голубой, не хочу играть с тобой», она была сочинена задолго до нынешних линий разделения.

…Однако вернёмся в Нижний Новгород. На днях пострадавшая из-за сережек девушка пыталась опротестовать свой арест и доказать, что на её серёжках была как раз классическая семицветная радуга. Доказать не удалось. Суд отказал.

История эта оставляет двойственное впечатление.

Возможно, пять суток действительно стали своего рода профилактикой, чтоб другим не повадно было заниматься по мелочам ЛГБТ-фрондой. Но с другой, несколько дней в камере как профилактика вызывают большие сомнения. Надо учитывать психологию – и молодёжную, и субкультурную. Может ли убеждённых сторонников гендерной моды всерьёз напугать «пять суток»? Очень маловероятно. Скорей наоборот, выйдя на свободу, такой человек станет новым героем в своей узкой среде и подобное наказание только добавит ему популярности.

Мы хорошо знаем, что по ту сторону линии фронта, на нынешней Украине, всякая демонстрация запрещенной у них советской и русской символики влечёт за собой самые серьёзные последствия. Люди сидят в тюрьмах и под арестом, получают административку и реальные сроки и за георгиевскую ленточку, и за серп с молотом, и за исполнение русских песен в публичных местах, в том числе на улицах, и даже за пуговицы с триколором.

Так стоит ли подражать врагу и всерьёз высчитывать количество цветов радуги на сережках? Тем более так тщательно рассматривать девичьи и женские уши? Мы же, в конце концов, не герои знаменитого романа Харуки Мураками, где несбыточная красота ушей становится главным двигателем сюжета. Мы не в романе, мы в реальности, и в нашей реальности у нас достаточно других забот.

Сильная страна не должна быть мелочной. Даже по отношению к тем, кто занимается фрондой через шейные платки, брюки, юбки и прочую бижутерию. И тем более не стоит придираться к детскому кино. Должно же быть какое-то чувство меры, честное слово. Если в молодёжных субкультурах и существует мода на радужные цвета, можно вполне оставить её в покое. Пусть добавляют голубой и гуляют себе на здоровье.

Удел киевских властей и прибалтов – преследование за сережки, ленточки, пуговицы и кулоны. Не стоит уподобляться ненавидящим нас.