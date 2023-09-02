Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

Сегодня Украина практически полностью зависит от западных поставок вооружений, военной техники и боеприпасов. Поэтому, несмотря на наличие у Киева малозаметных высокоточных ракет StormShadow/SCALP, а также высокоточных боеприпасов к РСЗО HIMARS, противник ограничен в их применении.

Давая оружие, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара. Поэтому выбирается некий промежуточный путь – Украине поставляются современные ракеты, но в сравнительно небольшом количестве.

А еще ограничивается география применения. Запад дает такое оружие лишь при условии, что его будут применять на территории, которую он не считает частью России. Правда, при этом никто не возражает, если Украина будет атаковать Россию тем, что соберет сама из компонентов, которые изготовит самостоятельно или сможет приобрести на мировом рынке.

Результатом стала тактика ударов по России беспилотниками самолетного типа, собранными на Украине. Судя по всему, это недорогие летательные аппараты. И они обладают достаточной дальностью, чтобы долетать до Москвы или Пскова.

Мышление сорок четвертого

Украина живет в состоянии практически перманентной мобилизации. Несмотря на попытки жестко контролировать видеоконтент, материалы с драками с сотрудниками военкоматов на Украине широко расходятся по соцсетям.

Перед Киевом, который несет непропорционально большие потери в попытках пробиться через российскую линию обороны, стоит задача не допустить морального надлома в украинском обществе. Ведь он может похоронить и военные планы по захвату или хотя бы частичному удерживанию новых регионов России, и украинскую нацию, как таковую. Просто потому, что, «протрезвев» от тяжелейших потерь и пережив стадии гнева и принятия, общество этой страны вполне может навсегда возненавидеть украинский национализм, который и привел его к этому бесперспективному конфликту.

Чтобы поднимать собственный боевой дух, надо наносить противнику болезненные удары – ну, или хотя бы просто наносить удары, выдавая их за болезненные с помощью пропаганды. И тут отлично подходят те самые удары беспилотниками. Реальная военная эффективность тут не очень важна. Главное – картинка, каждодневный поток новостей – «мы вновь атаковали Москву!». Воодушевить население, дать ему повод испытать если не радость, то хотя бы удовлетворение.

Схожие ощущения вызывали у немцев эпохи Второй мировой запуски по Британии самолетов-снарядов «Фау-1». Тоже беспилотных и тоже применяемых в условиях, когда противник мог дотянуться до германских городов, а вот сами немцы уже не могли сделать практически ничего. Британские и американские бомбардировщики регулярно наведывались к немцам и разносили все в клочья. Возможности Германии не позволяли наносить сколь-нибудь схожий урон даже при помощи самолетов-снарядов.

Но зная, что британцы в их столице тоже могут умереть от разрыва германского беспилотника, немцы теряли волю к борьбе гораздо медленнее, чем могли бы. В отличие от Первой мировой, где Германия, по сути, сдалась, во Второй ее пришлось бить до конца на полях сражений.

В поисках вундерваффе

В комментариях на украинских telegram-каналах – искренняя радость по поводу атак беспилотниками. И в этом есть опасная тенденция для самих украинцев.

Проблема тут, в первую очередь, в увлечении «чудо-оружием».

Оно порождает идею комбинационного решения, которое позволит стороне со слабыми ресурсами победить куда более сильного противника. В теории это могло бы работать в начале конфликта, при условии, что массированным было бы уже первое применение нового оружия. Сегодня же можно застать врасплох воинскую часть, но сделать это с Россией в целом уже не получится. Страна уже прошла тест новой реальностью и во всех смыслах приспособилась к ней.

Нечто похожее происходило и с Третьим Рейхом на завершающем этапе войны – немцы лихорадочно пытались применить то одно «чудо-оружие», то другое. Украинцы не только косплеят Рейх с балкенкройцами на танковой броне – они буквально подвержены тем же переживаниям и нервякам. Сначала они верили в «святые» – буквально! – «Джавелины». Потом в гаубицы M777, затем в HIMARS, а теперь место тотема заняли европейские крылатые ракеты и собственные беспилотники.





Интересно, что Россия мыслит в совершенно другой парадигме. У нас ведь имеется собственное «чудо-оружие» – например, те же танки «Армата». Но в условиях масштабных боевых действий выбор между чрезвычайно мощной, но новой и неизбежно сырой машиной, и проверенными временем Т-72, Т-80 и Т-90 последних модификаций, был сделан в пользу последних. Потому что их точно можно выпускать крупными сериями, и с ними не будет проблем.

Это напоминает подход времен Великой Отечественной, когда было принято решение не ставить в серию совершенно новый и многообещающий танк Т-44, а ограничиться новой башней для старого доброго Т-34. И эти Т-34 с новой, 85-миллиметровой пушкой, быстро появившиеся в больших количествах, в итоге загнали врага в угол и выиграли войну.

Национальный консенсус

Другая причина радости украинцев – надежда сломать русских. Затруднения в работе аэропортов и шанс для жителя Москвы попасть под осколки должны, по задумке, разжечь внутреннее недовольство внутри России. Или, по крайней мере, создавать постепенный накопительный эффект, который сыграет когда-нибудь в будущем.

Расчет понятен, но для реализации этой идеи начинать надо было гораздо раньше. На сегодняшний день российское общество живет в реальности вооруженного конфликта уже не первый год.

Те, кто был радикально против решения украинской проблемы, уже давно уехали из России, и теперь потихоньку теряют связь со сложившейся в ней реальностью. Страна не особо заметила их отъезда – визуально даже не изменились заполняемость и социальный состав пассажиров московского метро. Большая часть тех, кто остался, успела выработать консенсус – вопрос со взбесившейся Украиной должен быть решен. И каждый посланный беспилотник, включая те, что разорвались в районе высоток Москвы-Сити, лишь укрепляют эту уверенность.