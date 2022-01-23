Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Россия и Грузия заменили дипломатию торговлей

Российские энергоносители оказались незаменимы для грузинской экономики Сергей Аверин/РИА Новости
Россия и Грузия наторговали в прошлом году на 1,6 млрд долларов - почти на четверть больше, чем годом ранее. Грузия поставляет нам ферросплавы, вина, минеральную воду, фрукты и орехи. В ответ Россия экспортирует нефтепродукты, газ, зерно, подсолнечное масло и электроэнергию. Между странами разорваны дипотношения, но экономическое сотрудничество продолжает усиливаться. Почему? Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Психиатры поставили диагноз американской разведке и дипломатии

Американские дипломаты нуждаются в помощи психиатров "Shoot or Be Shot"
PorchLight Entertainment
Версия о том, что «ГРУ облучало американских дипломатов невидимыми лучами», полностью провалилась. Так гласит официальный доклад, выпущенный американской разведкой. В чем же реальная причина того, что примерно тысяча американских шпионов и дипломатов стали жертвой «гаванского синдрома» и каким образом это имеет отношение к последним событиям на Украине?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран. Подробности...

Прокурор, сын террористов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное. Подробности...
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Мира с Западом у нас нет и не будет

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Тимур Шерзад

    Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

    Тимур Шерзад
    журналист
    		23 января 2022, 12:00

    23 января 1944 года на вооружение Красной армии поступил новый танк – Т-34/85. В своей основе это была старая добрая «тридцатьчетверка». Она была грозным оружием в начале войны, но к 1943 году ее возможности уменьшились. Немцы ввели в бой новые танки, броню которых было куда сложнее пробить. Но внесенные в конструкцию изменения помогли изящно решить проблему, не заставляя выбирать между боевой мощью и массовостью производства.

    Вторгнувшись в Советский Союз, немцы тут же наткнулись на множество неприятных сюрпризов. Одним из них была мощь танков РККА – вражеская разведка проморгала боевые возможности средних Т-34 и тяжелых КВ. Немецкие танкисты при столкновении «танки на танки» часто ощущали техническое превосходство советской бронетехники.

    К счастью для немцев, на их стороне играли другие факторы. Начиная от более высокого уровня организации войск в целом и заканчивая эффектом внезапного удара, который стал шоком для Красной армии. Поэтому толстая броня и мощные орудия советских танков не помешали врагу одержать множество масштабных успехов на пути к поражению.

    Но немецкая промышленность не стояла на месте. Вначале немцы лишили Красную армию преимущества в броне, перевооружив свои средние танки Pz-IV на длинноствольные орудия. Концепция «четверки» сменилась – фокус сдвинулся с поддержки пехоты на борьбу с танками. Теперь немцам было проще пробивать броню Т-34 и КВ. А позже средние танки панцерваффе обзавелись еще и дополнительной броней. Поражать их нашим танкистам стало еще сложнее. Затем они пошли еще дальше, выкатив на поле боя совершенно новые машины – «Тигра» и «Пантеру». Это были прожорливые, весящие 57 и 45 тонн соответственно, монстры. За все приходилось платить – «Пантеры» и «Тигры» были трудоемки и материалоемки в производстве. Они пожирали уйму топлива. Не все было идеально с надежностью систем, а еще вес новых танков выдерживал далеко не каждый мост.

    Но в бою новые немецкие танки представляли серьезную угрозу. Они, как и любое оружие, не были неуязвимыми. Но чтобы добраться до слабых мест, приходилось много рисковать. Зарядить дефицитный подкалиберный снаряд, подкрасться поближе к зорко следящему за полем боя «Тигру», рвануть, зайти сбоку и попасть в борт или корму – задача очень непростая и опасная. На фронте она решалась благодаря смелости, изобретательности и готовности умереть за Отечество. Но вечно так продолжаться не могло – проблема требовала решения.

    Фото: РИА Новости

    Развилка

    Советское танкостроение в попытках найти ответ «Тиграм» и «Пантерам» шло несколькими путями. С одной стороны, создавались новые самоходки – мощные орудия на базе танковых шасси. Большая пушка влезала туда благодаря замене вращающейся башни на неподвижную, но просторную рубку. Это ограничивало углы наводки орудия, усложняло быстрый перенос огня по горизонтали. Но при борьбе с тяжелой бронетехникой такой подход оправдывал себя.

    Другой путь состоял в том, чтобы создать еще более грозный, чем «Тигр», тяжелый танк. Тут, правда, эффект оказался небольшим и скорее случайным. Все потому, что советские тяжелые танки имели другую концепцию. Если «Тигры» большую часть своего существования были опорой противотанковой обороны, то советские тяжелые танки, напротив, должны были поддерживать наступающую пехоту. И заменившие КВ танки ИС-2 отвечали этой концепции. Сохранив габариты и массу предшественников, они получили броню, позволявшую меньше бояться опаснейших 88-мм немецких орудий.

    Но вот вооружение у ИС-2 предназначалось не для борьбы с танками. Задокументированные столкновения ИС-2 с «Тиграми» были крайне редки, их можно пересчитать по пальцам двух рук. 122-мм пушка была, конечно, очень мощной и могла задать перца немецкому «зверинцу». Но в прямом столкновении она уступала в скорострельности и точности стрельбы. В первую очередь это было оружие поддержки пехоты. Мощное фугасное действие позволяло быстро подавлять огневые точки противника. А при удачных попаданиях в перекрытия еще и обрушивать здания, которые могла превращать в крепости вражеская пехота.

    И был, наконец, третий путь, он делал бессмысленной саму концепцию применения «Тигров» – создать новый средний танк, который мог бы успешно бороться с «Тиграми» и «Пантерами». Пускай не на равных, пусть у противника все еще остается некоторое преимущество. Ведь глупо ждать, что более дорогой, трудоемкий, тяжелый и габаритный танк будет хуже того, что поменьше, подешевле и попроще в производстве. Но – новый средний танк должен был оказаться достаточно грозным, чтобы без особых проблем давить «Тигров» в двух- трех- или четырехкратном преимуществе. И одновременно – поддерживать пехоту, окружать противника, проводить быстрые и лихие рейды, играть в обороне.

    На роль этого нового танка – замены для Т-34 – претендовало сразу несколько проектов. Один из них – Т-43. Хоть и унифицированный с «тридцатьчетверкой» в ряде узлов, но все-таки принципиально новый танк. Разрабатывать его начали еще в 1942 году. Массово столкнувшись с «Тиграми» и «Пантерами» в 1943-м, в РККА потребовали увеличить огневую мощь перспективной машины. Так она в итоге обзавелась 85-мм пушкой, способной пробивать «Тигра» в лоб с тысячи метров. Это был хороший результат, позволявший более-менее успешно бороться с германским «зверинцем».

    Конструкция Т-43 имела и другие преимущества. Он был лучше бронирован, а торсионная подвеска обеспечивала большую плавность хода – и, как следствие, более точную стрельбу. Но унификация с Т-34 была недостаточна, чтобы пустить танк в производство быстро. На освоение новой конструкции требовалось время. А фронт требовал мощного, неослабевающего потока вооружений – в войне наступил перелом, и Красной армии были нужны дополнительные силы, чтобы использовать все возможности по максимуму. Выбор был прост – или новые хорошие танки, но мало, или устаревшие, но много.

    Третий путь

    Но был и третий вариант – радикально модернизировать «тридцатьчетверку». Совместить старое шасси и новую башню. И поставить в нее 85-мм пушку, которая решит задачу борьбы с «Тиграми» и «Пантерами». Так получалось гораздо быстрее наладить массовое производство и избежать перебоя в поставках.

    Чтобы сэкономить время, башню для новой модификации «тридцатьчетверки» – Т-34/85 – разработали на основе башни Т-43. В ее конструкцию внесли лишь небольшие изменения, поэтому с разработкой новой модификации «тридцатьчетверки» справились всего за несколько месяцев. В результате принятый на вооружение Т-34/85 уже скоро пришел в войска. Ко временам судьбоносной операции «Багратион», обвалившей всю группу армий «Центр» летом 1944 года, войска уже были насыщены новыми «тридцатьчетверками» в достаточной мере.

    Это значительно повлияло на стойкость противника. Ведь под конец войны противотанковая оборона немцев на местах часто опиралась на небольшое количество «Тигров» или «Пантер». Теперь этот скелет было куда проще разбить. И это не говоря о тех случаях, когда «прочного скелета» вообще не было – ведь производить «Пантеры» и «Тигры» было трудоемко, что отражалось на их количестве. А Т-34/85 было много. Это позволяло наносить множество ударов – включая и отвлекающие. Так было проще нащупать слабое место в обороне, чтобы направить туда резервы.

    Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. «Тридцатьчетверки» еще напоследок зажгли в Корее, да и в Шестидневной войне на Ближнем Востоке их присутствие было значительным. Они побывали на вооружении десятков стран, а последний раз были замечены в бою во время гражданских войн на обломках Югославии уже в 90-е годы. Что тут сказать – достойный век для достойного танка.

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