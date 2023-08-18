В Германии наступает Альтернатива

Альтернатива для Германии (АдГ) продолжает бить рекорды, и это становится настоящей головной болью уже не только германского, но и европарламентского истеблишмента.

АдГ уже стала самой популярной партией в Германии: согласно последним августовским опросам YouGov она набрала 23% голосов против 27% у коалиции ХДС/ХСС. Но ХДС/ХСС – это все-таки две партии, а АдГ есть АдГ.

Не будем забывать и того, что опрос официальный, и баллы коалиции накручивают, как только могут, так что 4-5% можно смело считать допуском.

Часто можно услышать, что успех АдГ есть непосредственный протест против Шольца, СДПГ которого и правда продолжает позорный спуск: 17% (еще в июне было 18,5%). Безбожно раскручиваемых СМИ «Зеленых» не удается поднять выше 14%, левые получают свои 6%, а СвДП уже грозит столкновение с землей (партия докатилась до 5% и продолжает снижение).

Что же до АдГ, то от опроса к опросу эти «правые популисты» и «экстремисты» стабильно набирают чуть ли не по проценту в месяц. И со времени прошлого, июньского опроса уверенно прибавили еще 2%.

Но хуже всего для истеблишмента то, что те же тенденции сохраняются и в зоне Европарламента, традиционном гнезде глобалистов. Если бы выборы в Европарламент состоялись в нынешнем месяце (в реальности они пройдут через год), АдГ получила бы на них 23%, всего на 3% меньше коалиции ХДС/ХСС (ХДС и баварская ХСС), но это, еще раз подчеркнем, две партии, а не одна.

Понятны отсюда истеричные голоса с призывами запретить партию, которые раздаются все чаще, однако в немецкой Конституции возможностей для этого сегодня нет.

Так что АдГ пока уверенно смотрит в будущее, пожиная победу за победой на выборах в отдельных землях, постепенно закрашивая в свои цвета карту Германии, особенно бывшей ГДР. В июне партия впервые завоевала высший муниципальный пост в Зоннеберге, Тюрингия, что политический истеблишмент Германии воспринял как настоящую трагедию и «переломный момент» истории.

Партия впервые стала сильнейшей в Мекленбурге – Передней Померании (пройди здесь выборы завтра, она уверенно победила бы с 29% голосов). В традиционно правой Тюрингии – 34% голосов.

В следующем году АдГ прочат уверенную победу в восточногерманских Бранденбурге и Саксонии. А там уже и до всегерманских выборов недалеко.

Неудивительно, что атмосфера Конференции партии, прошедшей 28–30 июля в Магдебурге, была атмосферой съезда победителей. Около 600 делегатов обсуждали не только внутригерманские дела, но и новый курс европейской политики и назревшую реформу ЕС.

Съезд постановил, что кампанию партии на выборах в Европарламент 2024 года возглавит 46-летний евродепутат Максимилиан Кра, не скрывающий своих симпатий к Путину.

Лидер же партии Тино Хрупалла обещает не останавливаться на достигнутом: мы должны быть готовы взять на себя ответственность правительства. Таким образом, Хрупалла формулирует претензии своей партии на власть в стране.

Чего же хочет партия? Сутью программы АдГ и является полное переформатирование еврозоны. Партия предлагает отказаться от нынешнего глобалистского Евросоюза в пользу «Европы отечеств», союза суверенных государств.

Собственно, все это еще старая программа Де Голля и Аденауэра, которую сегодня поддерживают Ле Пен во Франции, Орбан в Венгрии и прочие правые Европы. Европа без диктата США, без чрезмерной миграции и расового всесмешения, без политики санкций и т. д. Это, собственно, и есть тот самый экстремизм, в котором обвиняют АдГ.

Но возможен ли приход АдГ к власти в Германии? Скажем прямо, победа партии, которая не особо скрывает симпатии к российскому консерватизму, которая стигматизирована глобалистами как «ультра-фашистская», в стране, являющейся фактической колонией США, крайне сомнительна.

Если победа АдГ и возможна, то только в одном единственном случае: если в США в 2024 году победят республиканцы и Трамп. Если же в США победа достанется демократам, правых Европы ждут новые жесточайшие гонения, и, скорее всего, все для АдГ кончится печально. В случае победы демократов Байдена и США, и Европу ждет, по всей видимости, либеральная диктатура. Так что саму угрозу для глобалистского истеблишмента, исходящую от таких партий, как АдГ или партии Марин Ле Пен, постараются купировать полностью, наплевав на Конституции.

Но пока этого не произошло, всякий намек на возможную победу АдГ порождает истерическую реакцию. Недавнее высказывание председателя ХДС Фридриха Мерца, который назвал АдГ «существенной альтернативой Германии», вызвало настоящую бурю в истеблишменте и глобалистских СМИ (а других СМИ в Германии нет).

Хрупалла прокомментировал слова Мерца одобрительно: «Только мы по-настоящему оригинальны, не кто иной». Мерцу же пришлось долго оправдываться как за свои неосторожные слова, так и за то, что он посмел допустить возможность сотрудничества с АдГ – нет-нет, ни в коем случае, даже на местном уровне, даже в одной песочнице сидеть рядом с представителями АдГ нельзя…

Лишь понимая тот уровень стигматизации и бойкота, которому подвергнута АдГ, можно по-настоящему осознать значение сегодняшних – пока чисто социологических – побед партии.

Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Инстинкт самосохранения – самый сильный в человеческой природе. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.