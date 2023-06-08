Каким будет новое Новое время

Если все же идея о том, что «темные времена» в истории человечества циклично повторяются, и сейчас мы находимся на пороге нового такого периода, имеет под собой основания, было бы интересно подумать о том, как человечество его преодолеет и вновь вернется к модели экономической интеграции и следующего цивилизационного скачка. Каким может быть новое «Новое время», если пользоваться принятой сегодня исторической периодизацией?

Попробуем на примере европейского Нового времени восстановить схему того, как формируется центр будущего мира. Первое, что приходит в голову, когда мы ищем такие причины, это технологическое превосходство. Но если разбираться более тщательно, реальное научно-техническое превосходство Европы над теми центрами цивилизации, которые пережили крушение Древнего мира более успешно, чем территории Римской империи, – Китаем, Индией, Арабским миром, Восточной Римской империей и проросшей в ней Османской, начало выкристаллизовываться не раньше XVII–XVIII веков. Да и было оно не столь значительным, чтобы покорить эти страны. Ту же Индию пришлось долго и мучительно завоевывать, переманивая на свою сторону местных раджей, на что ушло более двух веков. И тем более не шло речи о том, чтобы превосходить эти страны экономически. Даже Европе XIX века было почти нечего предложить Китаю, кроме удачно подвернувшегося под руку в Индии опиума.

Сама международная торговля того времени однозначно демонстрировала европейское отставание. Не китайцы, индусы или турки везли в Европу золото, чтобы закупиться высококачественными и дешевыми товарами. Наоборот, именно европейцы брали на себя огромные риски и плыли через моря и океаны со своим серебром, зная, что дома затем смогут продать продукцию восточных технологий за астрономические деньги. Это, собственно, и стимулировало их к развитию кораблестроения, навигации и картографии, которые заложили основу дальнейшего усиления. Необходимость, как известно, – мать изобретения. Причем изобретение не всегда может быть собственным, порой адаптация и развитие чужого под влиянием нужды идет куда быстрее, чем на его родине. Так произошло и с компасом, и с порохом. Астрономические и математические знания Востока также были применены на Западе значительно эффективнее.

Так что лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Это неплохая новость для Европы, но и для нас, а также, например, для других экспортирующих в первую очередь сырье стран, которые больше пострадают от снижения мирового спроса.

Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, как опережал тот же Китай, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство, обнуляя даже отставание по другим направлениям. Какого рода должны быть эти технологии?

Определенно, физика и стратегия тут едины. Значимого преимущества можно достичь либо за счет силы, либо за счет скорости, а лучше за счет их соединения. Говоря проще – нового источника или формы запасания энергии/более эффективного использования уже знакомых форм (как это было с ветром, порохом, паром, энергией ископаемого топлива). Либо, как это получилось у европейцев, – средств транспорта, более быстрых, грузоподъемных, позволяющих сокращать путь и обходить преграды.

Что это будут за технологии, сейчас можно только гадать, хотя, возможно, их зачаточные формы существуют уже сейчас, но пока мало востребованы. Как паровой двигатель Герона или водяное колесо древних римлян, впоследствии дополнившие друг друга. Технологий-кандидатов немало, вы наверняка о многих из них что-то слышали, но пока большинство из них не реализованы в варианте, приносящем реальный экономический эффект, а не громкие обещания. А о других мы, возможно, и не подозреваем, хотя возможность их применения каждый день у нас перед глазами. Как древние римляне не догадывались о возможности оснастить седло стременами, подковать коня или запрячь лошадь с помощью нагрудного ремня, а тем более хомута. Но для значительного рывка потребуется кое-что кроме технологий. Особенно на первом этапе, когда силового перевеса над сохранившимися со времен до распада мировой торговли или выросшими на ее обломках цивилизациями не будет. Это малоосвоенные или незаселенные территории, богатые ресурсами.

Для Европы таким призом и опорой промежуточного рывка стали Америки. Из них повезли сначала золото и серебро, драгоценные камни, но вскоре уже древесину, шкуры, кофе, какао, табак, пряности, а вскоре – после того как туда были сброшены излишки населения – дешевое продовольствие, цветные металлы и т. д.

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Первым делом в качестве такой «территории» приходит на ум ближний космос. Тем более что господство в нем и силовое преимущество над соседями по шарику обеспечивает. Да и трансорбитальные полеты сулят серьезные преимущества в скорости перемещения между разными уголками планеты. Но даже при всех допущениях о развитии технологий трудно представить себе поставки сырья даже с Луны или из Пояса Астероидов, которые окупятся. Не говоря уже о других планетах. Автоматика с учетом запаздывания сигнала и поломок при сложной ежедневной работе – вариант сомнительный. А заселение Луны или Марса для обеспечения добычи – тем более. У нас большая часть планеты еще пустует, а там в любом случае условия для жизни более пригодные – как минимум кислород есть, температуры в пределах +/- 60, да и спасатели поближе.

Так что я бы поставил на ныне малонаселенные территории Приполярья, безводные местности и морской шельф. На последнем, кстати, можно добывать всю таблицу Менделеева, да и заниматься той же аквакультурой. Методы для того, чтобы несколько смягчить климат Приполярья, теоретически проработаны – вроде поворота Северных рек (не забываем про маловодные районы) и дамбы через Берингов пролив. Там и по энергогенерации можно значительный выигрыш получить, причем даже на нынешнем уровне технологий.

У России и бывших республик СССР таких территорий больше, чем у кого-либо в мире. Сможем ли мы их пустить в оборот сами или послужим лишь топливом для чужого рывка в лидеры – зависит только от нас.