Каким будет новое Новое время

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Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...

«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    Владислав Исаев

    Каким будет новое Новое время

    Владислав Исаев
    политолог
    8 июня 2023, 09:10

    Если все же идея о том, что «темные времена» в истории человечества циклично повторяются, и сейчас мы находимся на пороге нового такого периода, имеет под собой основания, было бы интересно подумать о том, как человечество его преодолеет и вновь вернется к модели экономической интеграции и следующего цивилизационного скачка. Каким может быть новое «Новое время», если пользоваться принятой сегодня исторической периодизацией?

    Попробуем на примере европейского Нового времени восстановить схему того, как формируется центр будущего мира. Первое, что приходит в голову, когда мы ищем такие причины, это технологическое превосходство. Но если разбираться более тщательно, реальное научно-техническое превосходство Европы над теми центрами цивилизации, которые пережили крушение Древнего мира более успешно, чем территории Римской империи, – Китаем, Индией, Арабским миром, Восточной Римской империей и проросшей в ней Османской, начало выкристаллизовываться не раньше XVII–XVIII веков. Да и было оно не столь значительным, чтобы покорить эти страны. Ту же Индию пришлось долго и мучительно завоевывать, переманивая на свою сторону местных раджей, на что ушло более двух веков. И тем более не шло речи о том, чтобы превосходить эти страны экономически. Даже Европе XIX века было почти нечего предложить Китаю, кроме удачно подвернувшегося под руку в Индии опиума. 

    Сама международная торговля того времени однозначно демонстрировала европейское отставание. Не китайцы, индусы или турки везли в Европу золото, чтобы закупиться высококачественными и дешевыми товарами. Наоборот, именно европейцы брали на себя огромные риски и плыли через моря и океаны со своим серебром, зная, что дома затем смогут продать продукцию восточных технологий за астрономические деньги. Это, собственно, и стимулировало их к развитию кораблестроения, навигации и картографии, которые заложили основу дальнейшего усиления. Необходимость, как известно, – мать изобретения. Причем изобретение не всегда может быть собственным, порой адаптация и развитие чужого под влиянием нужды идет куда быстрее, чем на его родине. Так произошло и с компасом, и с порохом. Астрономические и математические знания Востока также были применены на Западе значительно эффективнее.

    Так что лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Это неплохая новость для Европы, но и для нас, а также, например, для других экспортирующих в первую очередь сырье стран, которые больше пострадают от снижения мирового спроса.

    Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, как опережал тот же Китай, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство, обнуляя даже отставание по другим направлениям. Какого рода должны быть эти технологии?

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Определенно, физика и стратегия тут едины. Значимого преимущества можно достичь либо за счет силы, либо за счет скорости, а лучше за счет их соединения. Говоря проще – нового источника или формы запасания энергии/более эффективного использования уже знакомых форм (как это было с ветром, порохом, паром, энергией ископаемого топлива). Либо, как это получилось у европейцев, – средств транспорта, более быстрых, грузоподъемных, позволяющих сокращать путь и обходить преграды.

    Что это будут за технологии, сейчас можно только гадать, хотя, возможно, их зачаточные формы существуют уже сейчас, но пока мало востребованы. Как паровой двигатель Герона или водяное колесо древних римлян, впоследствии дополнившие друг друга. Технологий-кандидатов немало, вы наверняка о многих из них что-то слышали, но пока большинство из них не реализованы в варианте, приносящем реальный экономический эффект, а не громкие обещания. А о других мы, возможно, и не подозреваем, хотя возможность их применения каждый день у нас перед глазами. Как древние римляне не догадывались о возможности оснастить седло стременами, подковать коня или запрячь лошадь с помощью нагрудного ремня, а тем более хомута. Но для значительного рывка потребуется кое-что кроме технологий. Особенно на первом этапе, когда силового перевеса над сохранившимися со времен до распада мировой торговли или выросшими на ее обломках цивилизациями не будет. Это малоосвоенные или незаселенные территории, богатые ресурсами.

    Для Европы таким призом и опорой промежуточного рывка стали Америки. Из них повезли сначала золото и серебро, драгоценные камни, но вскоре уже древесину, шкуры, кофе, какао, табак, пряности, а вскоре – после того как туда были сброшены излишки населения – дешевое продовольствие, цветные металлы и т. д.

    Первым делом в качестве такой «территории» приходит на ум ближний космос. Тем более что господство в нем и силовое преимущество над соседями по шарику обеспечивает. Да и трансорбитальные полеты сулят серьезные преимущества в скорости перемещения между разными уголками планеты. Но даже при всех допущениях о развитии технологий трудно представить себе поставки сырья даже с Луны или из Пояса Астероидов, которые окупятся. Не говоря уже о других планетах. Автоматика с учетом запаздывания сигнала и поломок при сложной ежедневной работе – вариант сомнительный. А заселение Луны или Марса для обеспечения добычи – тем более. У нас большая часть планеты еще пустует, а там в любом случае условия для жизни более пригодные – как минимум кислород есть, температуры в пределах +/- 60, да и спасатели поближе. 

    Так что я бы поставил на ныне малонаселенные территории Приполярья, безводные местности и морской шельф. На последнем, кстати, можно добывать всю таблицу Менделеева, да и заниматься той же аквакультурой. Методы для того, чтобы несколько смягчить климат Приполярья, теоретически проработаны – вроде поворота Северных рек (не забываем про маловодные районы) и дамбы через Берингов пролив. Там и по энергогенерации можно значительный выигрыш получить, причем даже на нынешнем уровне технологий.

    У России и бывших республик СССР таких территорий больше, чем у кого-либо в мире. Сможем ли мы их пустить в оборот сами или послужим лишь топливом для чужого рывка в лидеры – зависит только от нас.

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