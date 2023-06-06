Русский язык – вопрос национальной безопасности

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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Дружба с арабами спасает бюджет России

ОПЕК так или иначе помогает торговле России AP/TASS
Цены на нефть в понедельник показали ощутимый рост, и это стало прямой реакцией на решения, принятые организацией ОПЕК накануне. Значительные выгоды от роста цен на нефть получает и Россия. А все потому – по крайней мере, так утверждают доклады серьезных аналитических структур и западная пресса, – что Москве удалось договориться с теми, кто еще недавно был союзником Соединенных Штатов. Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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России предстоит вернуться к советским практикам борьбы с диверсантами

Украина создала сеть диверсантов в России REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники для терактов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как может выглядеть такая сеть, какими каналами и маршрутами доставки она пользуется и какие меры следует предпринять российским правоохранителям для ее ликвидации?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Илья Крамник
Илья Крамник, военный обозреватель
Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев

Выгоды США от конфликта на Украине

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    Русский язык – вопрос национальной безопасности

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    6 июня 2023, 09:16

    Ну кто мог предположить, что в XXI веке национальные языки вдруг станут объектом деконструкции. Причем почти по всему миру. Вопрос о родном языке стал сугубо политическим, хотя и маскируется это все какими-то гордыми лозунгами – «а давайте никого не обижать», «а давайте поддержим ущемленные группы населения», а давайте то, а давайте это. Пугает и настораживает только одно – синхронность нападения, его география и абсолютно одни и те же лекала.

    Русский язык, который мы нынче чествуем в рамках специального праздника (Александр Сергеевич, happy birthday to you, как зачем-то поют на русских деньрожденческих праздниках – и это все про то же самое), – не исключение.

    Я наблюдаю этот процесс в режиме реального времени в двух языковых средах – просто так получилось. Но так как обе среды – русская и немецкая – весьма сложны для толп слабограмотных разрушителей, успехи глобальной катастрофы тут весьма скромны. И дело даже не в англицизмах, которые на самом деле оборотная сторона компьютерной грамотности и отвратительного инструмента по имени «маркетинг». Русский язык такие заимствования пережевывает, как корова травинку, поэтому нам реально смешно, когда кто-нибудь вдруг начинает заполошно бороться за чистоту русского языка и свободу от заимствований.

    Да русский язык уже давно впитал столько заимствований, что сами защитнички и борцы не замечают, что их обличительные речи наполовину состоят из чужеродных слов, которые теперь русские. А если сунуться в профессиональную лексику моряков, инженеров, транспортников, металлургов и прочих людей, занятых производительным трудом, можно пуристам и с глузду съехать. В этом предложении – около десяти заимствованных слов, в том числе из латыни и украинского. И? И ничего. Вы же все поняли. Богатство и фантастическая гибкость – это преимущества русского языка.

    Угроза исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.

    Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

    Вдруг в XXI веке страну, которая освободила женщину от оков капитализма и домостроя и наделила избирательным правом еще тогда, когда как бы демократические страны бродили во тьме опрессии и подавления, какие-то недоучки начинают учить, скажем, феминизму. Ага – вы про феминизм расскажите летчицам Марине Расковой или самой Валентине Терешковой. И еще миллионам и миллионам советских и русских женщин.

    Но это параллельные процессы – вдруг начинают по команде внедрение слов-уродцев, которые якобы должны подчеркнуть роль женщины в обществе. Это дико смешно, потому что русский (и немецкий), в отличие от английского, настолько щедро снабжены феминитивами, что не заметить роль женщины просто невозможно. И Надежда Крупская, Коллонтай и Клара Цеткин тут не при чем. Так развивался язык. И если в русском некоторые профессии имеют сугубо мужское окончание, так это только потому, что уже давно образованные феминитивы просто звучат из-за законов русской фонетики не очень гордо. У нас женщина-врач, а не врачиха, женщина-доктор, а не докторша и не докторица. Называть ее докторкой – значит просто не понимать и не чувствовать собственный язык. Это когда на русском и английском говоришь одинаково плохо, а про французский с немецким или – ужас – испанский с португальским даже не задумывался, потому что сложно – да и зачем? Идеи актуальной политики Демократической партии США ведь излагаются на упрощенной версии английского, чтобы было понятно активистам/-ткам по всему миру. А они люди внушаемые и, как правило, очень серые. Но с гонором неофитов. Русский язык сопротивляется отсутствию логики и благозвучия (у них еще и со слухом проблемы, не только со вкусом).

    Аналогично обламываются их немецкие коллеги. В немецком даже врачиха или дирижерша давным-давно есть и вполне уважительно звучат: Doktor/Doktorin, Dirigent/ Dirigentin. Но активисты пыжатся, за что регулярно получают по мордасам от ученых, и в этом ученых поддерживают даже немецкие СМИ, которые готовы продвигать любой американский бред – от «борьбы за климат» до всеобщего отказа от наличных денег. Но язык – это то, что является основой нации и национальной культуры, поэтому тут – твердое «нет». Не вы этот язык создавали, а великие писатели и поэты – веками. Не вам его и разрушать. Единственное, что разрушителям удалось сформулировать в царстве феминитивов, – это «звездочка» в конце обращения типа «коллеги*» и после нее – окончание в женском роде. Типа, чтобы никому не было обидно.

    В юных мозгах воцарилось несколько тезисов, которые, безусловно, ведут к обеднению языка – «так быстрей», «так короче» и т. д.  В результате выросло вполне симпатичное непоротое поколение, которое отлично пользуется таблицей Excel размером с Антарктиду, но впадает в ступор от предложения «И Богородица рекла…» Люди, которые называют себя «редакторками», искренне считают, что это оборванное слово «реклама». Это новый слой как бы образованных белых воротничков, которым придется объяснять в Пушкине примерно каждое третье слово.

    «То были трупы двух гитанов» – у них комп меняет на «гигантов», а без приложения они не понимают. Поколение, которое считает, что пунктуацию надо править не мозгом, а программой. Кстати, когда ты закачиваешь туда «Войну и мир» Толстого, она правит и Толстого – учит классика запятые расставлять и предложения делить на три. Потому что программу писали точно такие же односторонние специалисты, вежливо говоря. Люди, у которых запотеют контактные линзы, если они вдруг узнают, что великий памятник русской литературы начинается со слов Eh bien, mon prince. Genes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte… и еще несколько абзацев на той же смеси. (Для тупых или прогрессивных – это все тот же Толстой, «Война и мир»).

    А вот Александр Сергеич освободил просвещенный класс от этого дуализма. И наполнил нашу речь прекрасным русским языком. И именно в этом его величие, а не в том, что он у нас немножко негр – пусть это скандализует узколобых активисток, для которых борьба с русским языком – это не более чем код «свой-чужой». Потому что за «режиссеркой» всегда идет что-нибудь про Навального. Вот просто как по писаному.

    И трудно тогда не согласиться с еще одним автором – и вы его знаете: «Сбережение русского языка, литературы и культуры – это вопрос национальной безопасности и сохранения собственной идентичности в глобальном мире».

    Национальной безопасности. Точка.

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