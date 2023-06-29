Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша Сергей Пивоваров/РИА Новости
Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...

Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    29 июня 2023, 09:14

    Российско-украинские переговоры должны начаться в июле. Об этом заявил немецкий телеканал ARD. По его данным, такое решение было принято на секретной встрече в Копенгагене, где присутствовали представители Украины, Запада и лидеров развивающихся стран (Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Бразилии, Турции). По словам главы украинского СНБО Андрея Данилова, в России уже сформирована некая группа переговорщиков. Кроме того, добавил глава киевского режима, в переговорах может принять участие и Александр Лукашенко.

    Российские власти эту информацию опровергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией». «Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается», – пояснил российский чиновник.

    И вот это, на самом деле, ключевой аргумент. Россия всегда выступала за дипломатическое решение украинского конфликта. После начала СВО она много раз давала понять, что готова урегулировать все претензии к киевскому режиму и Западу за столом переговоров – даже после того, как Владимир Зеленский занялся ядерным и прочими видами терроризма. Однако переговоры (в отличие от пустой болтовни для затяжки времени или в надежде обмануть) возможны только в том случае, если для них сложились необходимые предпосылки.

    Предпосылок этих должно быть несколько.

    Во-первых, сближение переговорных позиций. Появление хотя бы теоретического общего знаменателя между ними. На сегодняшний день его и близко нет – позиции сторон не только расходятся, но и не могут сблизиться из-за собственного законодательства.

    Так, Россия требует нейтрального статуса Украины, демилитаризации территории и денацификации режима, а также освобождения всех российских земель, которые ныне оккупирует киевский режим. То есть частей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Отказываться от последнего требования Россия не собирается – да и не может, поскольку это будет противоречить российской Конституции. «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», – гласит 67-я статья Основного закона страны. В свою очередь представители киевского режима говорят о том, что переговоры должны закончиться именно капитуляцией России. С демилитаризацией части ее территории, с выплатой Украине сотен миллиардов долларов компенсаций и с передачей под контроль киевского режима российских территорий. Тех самых четырех регионов, а также Крыма.

    Вторым необходимым основанием является изменение военного статус-кво. Компромисс возможен только в том случае, когда обе стороны (ну или хотя бы одна) осознают, что не могут выиграть войну иным, нежели переговоры, способом. Именно после этого осознания, например, и было заключено перемирие на Корейском полуострове, мирное соглашение по Вьетнаму и т. п.

    Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    На сегодняшний день этого осознания нет ни у одной из сторон. В Москве считают, что киевский режим воюет на пределах своих возможностей, тогда как Россия «еще даже не начинала». Промпроизводство на Украине рухнуло чуть ли не на половину, тогда как в России оно, включая ВПК, растет. Очередная волна украинской мобилизации уже фактически демонстрирует дно возможностей, тогда как в РФ была проведена лишь одна мобилизация, и та частичная. Поэтому для Москвы военная победа вполне осязаема. В свою очередь Украина надеется на продолжение западных поставок оружия для ВСУ, денег для экономики – ну и, конечно, наемников для пополнения вооруженных сил. И американцы с европейцами публично поддерживает надежды Киева на общезападную военную победу над Россией. Да, за кулисами западные государства могут угрожать Киеву прекращением этих поставок – однако на Украине, по всей видимости, абсолютно уверены в том, что не прекратят. Что западные политики настолько подняли значимость Украины для западного же населения, что просто не смогут сейчас сделать поворот на 180 градусов и ее бросить. Не смогут – а часть и не захочет. Поэтому лидеры киевского режима готовы воевать до последнего украинца.

    Да, обе эти предпосылки теоретически еще можно создать, но есть еще одна, возникновение которой кажется крайне маловероятным. Речь об атмосфере хотя бы минимального доверия между сторонами.

    На сегодняшний момент, когда ни одна из сторон не одержала военную победу, любое соглашение будет иметь характер дорожной карты. Перечень условий и мер, которые стороны должны выполнить в обозримой перспективе. Наличие различных обещаний и гарантий, которые будут даны (например, обязательство о невступлении Украины в НАТО). И для всего этого нужно, чтобы стороны доверяли друг другу, а Россия не доверяет ни Украине, ни ее внешним партнерам.


    И не доверяет абсолютно обоснованно. Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами в июне не зря демонстрировал проект соглашения, достигнутого по итогам стамбульских переговоров весной 2022 года и парафированного главой киевской делегации, а потом выброшенного Зеленским на помойку. Туда, где уже лежат и Минские соглашения (которые украинская власть не соблюдала с момента их заключения, а Европа особо не настаивала), и достигнутое по итогам Майдана соглашение о цивилизованной форме отставки Януковича (выброшенное в ту же ночь как майданными лидерами, так и западными политиками, которые его подписали), и многочисленные российско-западные соглашения. Поэтому у Москвы нет никаких гарантий, что, условно, сегодня Запад подпишется под обязательством не включать Украину в НАТО, а завтра не скажет: «Извините, это суверенное право Украины – так что она может войти в Альянс».

    В таких условиях единственно возможным соглашением будет не дорожная карта, а фиксация результатов не земле. То есть немедленное и безусловное признание Украиной новых российских территорий, отказ от всяких глупых историй типа репараций, выдача нацистских преступников и т. п. А это возможно только после достижения окончательной и безусловной военной победы России на поле боя, а также признания Западом этой победы. Что вряд ли случится до начала 2025 года – то есть до того момента, когда Россия освободит большие территории, а в США к власти придет новая, более адекватная и реалистичная, республиканская администрация.

    Пока же все западные и украинские разговоры о скорых переговорах нужно рассматривать в двух плоскостях. Как зондаж России относительно американского плана «Б» – возможности продавить Москву на заморозку конфликта в случае, если украинское наступление окончательно повалится. И как попытку рассорить Россию с ее партнерами из развивающегося мира, которые, мол, в Копенгагене солидаризировались с Западом для того, чтобы принудить Москву к сдаче. А значит – реагировать на них не нужно.

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