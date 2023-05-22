Зачем нужны фронтовые агитбригады

Взгляд
22 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

Российские алмазы найдут замену Бельгии Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
Евросоюз придумал еще один способ ужесточить санкции против России. Речь идет о запрете российских алмазов. Для России Бельгия была главным покупателем ее алмазов, но и для бриллиантовой столицы мира – Антверпена – российские алмазы крайне ценны. Кто же больше проиграет от новых ограничений? Подробности...
Перейти в раздел…

Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер» при поддержке ВС РФ t.me/concordgroup_official
Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня в регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с координаторами созданного фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Японский флот пытается обмануть весь мир

Может ли быть нехватка моряков в морском государстве? REUTERS/Thomas Peter
В японских СМИ все чаще появляются публикации о «катастрофической нехватке» кандидатов в военные моряки. Сообщается, что японский военно-морской флот столкнулся с серьезной проблемой – японцы не хотят служить на военном флоте. Что на самом деле происходит с комплектованием японского флота и почему перед нами грандиозная дезинформация? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...

Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об испытаниях нового ракетного комплекса «Гермес»
    Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного Военкоры сообщили о мощнейшем ударе по Днепропетровску Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
    Российская артиллерия нанесла удар по «Правому сектору» Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы Захарова указала на общего виновника разрушений в Хиросиме и Артемовске В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
    Боевик «Азова» рассказал об убийстве семьи с ребенком в Мариуполе Стало известно об испытаниях нового ракетного комплекса «Гермес» В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках» Босния и Герцеговина согласилась на переговоры о газопроводе для поставок из России

    Главная тема


    Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

    подражание третьему рейху


    У Украины появились собственные «Люфтваффе»

    нефтепровод «Дружба»


    Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии

    персона нон-грата


    Georgian Airways отказалась пускать на борт президента Грузии

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки
    Игорь Караулов

    Зачем нужны фронтовые агитбригады

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    22 мая 2023, 09:00

    После начала специальной военной операции у нас сразу же вспомнили о фронтовых агитбригадах. Во время Великой Отечественной в стране действовали тысячи агитбригад. Участвовавшие в них музыканты, актеры, поэты, писатели дали почти полтора миллиона концертов в боевых подразделениях и госпиталях. Государство, материальное положение которого было тогда крайне напряженным, не жалело ресурсов на эту работу и даже платило гонорары, на которые деятели культуры заказывали для фронта именные танки и самолеты.

    Сегодня мы вдохновляемся примерами той войны, однако в культуре это, кажется, ощущается в наименьшей степени. Тысячи творческих людей, уже не претендуя, конечно, ни на какие гонорары, стремятся поддержать фронт, многим удается поехать в Донбасс, другие новые регионы России и выступить перед бойцами, однако никакого единого и регулярного канала для общения между творческой интеллигенцией и фронтом так и не возникло. Всё по-прежнему зависит от возможностей каждого конкретного человека и от его личных контактов. Скажем, петербургский прозаик Дмитрий Филиппов пошел на фронт добровольцем, а его коллеги и земляки во главе с писателем Даниэлем Орловым помогают его саперной роте. Следовательно, есть конкретное подразделение, где творческих людей ждут и не удивятся, если к ним приедет целая агитбригада.

    Мне выступить в Донбассе помогла удачная оказия – я участвовал в литературном фестивале «Звезды над Донбассом». Поездки к бойцам были частью программы.

    Мы выступали в «располаге» на окраине мирного на вид, цветущего поселка километрах в 15 от линии фронта, в большой комнате с занавешенными окнами. В зале было два десятка бойцов, в том числе раненые. Режиссер Олеся Шигина со знанием дела построила концерт как чередование настроений: смешное и серьезное, про войну и про любовь. Особенность выступлений на фронте состоит в том, что эту аудиторию, при всем нашем патриотизме, не нужно учить любить Родину. Сама обстановка их этому учит. Им не нужны тыловые фантазии о войне, поскольку они владеют непосредственным знанием об этом предмете. В итоге актеры из Челябинска читали стихи Есенина, Рубцова и Цветаевой, барды пели серьезные и юмористические песни. Мне же выпала тема «смешное про любовь», и бойцы приняли это на ура.

    Однако у идеи агитбригад есть не только сторонники, но и критики. Начнем с того, что не все командиры горят желанием брать на себя лишнюю ответственность за гражданских людей, которые путаются под ногами и к тому же вечно стремятся что-нибудь сфотографировать на смартфоны с неотключенной геолокацией – например, военную технику. В нашем случае коллеги бросились снимать очень примечательный террикон, однако их тут же убедили стереть отснятые кадры: слишком приметный ориентир для врага.

    Фото: Вероника Ефимова/Звёзды над Донбассом

    Есть и другие претензии к деятелям культуры, рвущимся на фронтовые гастроли. Вы занимаетесь адреналиновым туризмом, щекочете себе нервы там, где люди по-настоящему проливают кровь. Вы пиаритесь на войне, делаете себе имя, норовите попозировать в камуфляже с боевым оружием. Хотя организаторы «Звезд над Донбассом» изначально предупредили участников: в камуфляже не приезжать, чтобы не выглядеть глупо. Да и какой пиар можно было сделать из нашего выступления перед бойцами, если ни запись не вывесить в соцсетях, ни всех подробностей не рассказать?

    Наконец, говорят: всё это нужно не столько бойцам, сколько вам самим. Патриотических книжек, которые вы привозите, в окопах не читают. И в этом есть своя правда, надо признаться. Я и сам всегда говорю: мне этот опыт нужнее, чем тем, перед кем я выступаю. Однако посмотрим, как этот личный мотив разворачивается в дело, полезное для страны.

    Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Попытаться сменить точку зрения, посмотреть на свою жизнь и на происходящее глазами тех, кто живет в условиях военных действий, будь то военнослужащие или мирные жители.

    Следующая задача – показать этим людям, что страна о них помнит и готова их поддерживать. Здесь нужна искренность, которую невозможно сыграть. На этом погорит любой искатель патриотического пиара. К счастью, в нашей импровизированной агитбригаде таких людей не было.

    Но есть и третья задача, связанная с творческими поездками в зону СВО и в целом в новые российские регионы – свидетельствовать перед остальной Россией. И здесь тоже необходима инфраструктура для организации поездок по стране для тех музыкантов, актеров, литераторов, которые видели фронт своими глазами и могут рассказать об увиденном тем людям, которым повезло жить мирной жизнью. Это задача духовной мобилизации страны. Эту задачу выполняет, например, передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству», придуманный уже упомянутой Олесей Шигиной. Но это, опять-таки, частная инициатива, которая не может заменить отлаженной системы пропаганды (давайте не стесняться этого слова), в которой творческая интеллигенция служила бы соединяющим звеном между фронтом и тылом. Такие инициативы – это струйки, текущие там, где нужны мощные потоки.

    Наконец, четвертая задача – это длительная внутренняя работа по осмыслению того, что происходит и еще будет происходить со всеми нами и с нашим миром. Знакомство с фронтом и с Донбассом дает нам важную опорную точку, без которой такое осмысление невозможно. Принято считать, что эту работу в полной мере выполняет большая проза, время для которой еще не пришло. Лев Толстой написал «Войну и мир» через полвека после описанных им событий, однако за плечами у него была севастопольская кампания. Большая проза о Великой Отечественной войне была написана ее участниками, но для этого тоже потребовалось определенное время. Возможно, такая проза будет написана сегодняшними фронтовиками. А может быть, ее создаст участник нынешних агитбригад, который из множества нитей фронтовой, тыловой и интеллектуальной жизни сможет соткать эпическое полотно. 

    У нас есть творческие люди, готовые не «звездить», а работать на благо страны. У нас есть огромный потенциал аудитории в Донбассе и других новых регионах. Чтобы соединить то и другое нужна система, которую невозможно создать без государственной поддержки.   

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •