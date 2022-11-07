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7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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Пять мыслителей, которых цитировал Путин

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Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

    Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки
    		   7 ноября 2022, 08:40
    Фото: С. Коган/РИА Новости
    Текст: Олеся Отрокова, Олег Исайченко

    Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой?

    В понедельник КПРФ и другие левые партии отмечают 105-ю годовщину Октябрьской революции. Как известно, день 7 ноября был главной праздничной датой в советском календаре, а после 2005 года перестал быть даже выходным. Но для идейных наследников Владимира Ленина он остается важнейшим поводом для смотра сил.

    Очевидно, что сейчас любое политическое высказывание и выступление воспринимается через призму отношения к украинской спецоперации. В этом смысле показательно, какие лозунги приготовила Компартия для своих уличных акций 7 ноября. Судя по списку на первых местах остаются привычные многим с детства здравицы: «Слава Великому Октябрю!», «Ленин! Октябрь! Социализм!», «Великий Октябрь – мир, труд, свобода и справедливость!», а также призыв вернуть Великому Октябрю статус государственного праздника. Далее идет классическое «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (из «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса) и призыв поддержать «Программу Победы» – экономическую концепцию, разработанную лично Геннадием Зюгановым.

    Лозунги, которые можно воспринять как связанные с СВО, появляются лишь в середине довольно длинного списка: «Не бывать фашизму и русофобии на земле нашего Отечества!», «Донбасс, народ России – с тобой! Своих не бросаем!», «Возродим братский союз народов России, Украины и Беларуси!», плюс несколько призывов поддержать армию.

    Справедливости ради напомним, что коммунисты одними из первых, еще в середине января, выступили с призывом признать ДНР и ЛНР. Уже 27 февраля Зюганов безоговорочно поддержал спецоперацию. Комментируя выступление нескольких думцев из КПРФ против начала боевых действий, он заявил: товарищи не до конца разобрались в ситуации. 

    «Войну надо останавливать на первой стадии, особенно когда касается фашистов, нацистов и бандеровцев»,

    – сказал лидер КПРФ. На понедельник, в годовщину Октября, ЦК КПРФ также анонсировал отправку из Подмосковья очередной колонны с гуманитарным грузом – в помощь солдатам на фронте, а также жителям новых российских территорий. 

    Однако такая деятельность, похоже, не сильно отражается на популярности КПРФ, хотя с начала СВО, как известно, рейтинги и российского руководства, и правящей «Единой России» сразу резко выросли. В конце прошлой недели ВЦИОМ опубликовал очередной опрос, согласно которому уровень поддержки «Единой Россия» составил 40,3% (минус 0,3 п. п. за неделю), а КПРФ поддержали 9,9% (минус 1,2 п. п.), сообщил ТАСС. А ведь на выборах в Госдуму год назад КПРФ набрала 19%, на 10 пунктов больше.  

    Репутация КПРФ значительно «просела» за период украинской операции, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Нынешний особый период связан не только с борьбой против неонацизма, но и с беспрецедентным внешним давлением на Россию. Заодно он стал катализатором многих процессов, в том числе и заката зюгановской партии. Сегодня падение популярности КПРФ видно даже тем, кто не вовлечен в политический контекст», – заявил Мартынов.

    Среди причин спада поддержки КПРФ избирателями политолог назвал извечную проблему коммунистов – геронтократию. «Вроде бы и омоложение в партии началось, но на всех ключевых позициях еще держится старая гвардия, которая явно не соответствует текущим вызовам. Но главное – коммунисты не смогли правильно использовать свою же позицию открытого противостояния с Западом. То, что сегодня стало мейнстримом, Зюганов говорил еще 20 лет назад. Казалось бы, что КПРФ должна подняться на этом фоне, но коммунистов не видно и не слышно», – добавляет Мартынов.

    Зато рейтинг другой левой партии – «Справедливой России» – на фоне украинских событий активно растет, но это не связано с падением коммунистов, считает эксперт. «Эсеры находились в достаточном упадке, но сегодня их можно увидеть в повестке. Они активно работают в Донбассе. Партия воспрянула, в том числе и за счет эффективного использования новой обстановки, чего не удалось зюгановцам», – уверен политолог.

    Популярность партии вовсе не потеряна, возражает член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Необходимо просто посмотреть итоги последних выборов в сентябре. Результаты показывают, что КПРФ сохраняет колоссальное влияние среди избирателей, несмотря на давление чиновников. Деятельность руководства партии опирается на запросы людей, а также региональных парторганизаций», – добавляет депутат.

    «На этом же построены и лозунги партии к 7 ноября. Лозунги строятся на комплексе проблем и вопросов, которые волнуют россиян, и связаны с происходящими событиями. Они, в частности, направлены на обеспечение социальных гарантий, которые отождествляется с завоеваниями Великого Октября. Думаю, в регионах на митингах особенно популярны будут призывы к более решительным действиям власти в части социальных позиций. Например, ­­на социальное формирование бюджета с учетом нынешних событий», – уточнил депутат.

    Обязательно появятся на манифестациях и лозунги, связанные с поддержкой нашей армии, с необходимостью мобилизации экономических и политических ресурсов страны, уверен Ющенко.

    Мартынов указывает, что лозунги типа «Наше дело правое – враг будет разбит и повержен!» и «Нацизм – не пройдет!» представляют собой неактуальную ретроспективу, и такой стиль агитации также влияет на падение электоральной поддержки.

    «Лозунги коммунистов в большинстве своем – это мост в прошлое, это бесконечная эксплуатация советского бэкграунда, формул из советской пропаганды. Раньше это работало с точки зрения ностальгии. Но не работает сейчас. Сегодня мы стали свидетелями яркого, неоднозначного, по-исторически масштабного события. Как электорат, мы хотим понимать, что мы сейчас переживаем всей страной и что будет потом. А что было в прошлом, мы и так помним», – посетовал Мартынов, добавив, что подобная политика КПРФ ставит под вопрос ее шансы преодолеть пятипроцентный барьер на следующих выборах в парламент.

    Что думают другие левые о СВО

    Спецоперация против фашистского режима Киева – первого за 70 послевоенных лет нацистского режима в Европе – четко высветила разницу между коммунистами и абстрактными «левыми», считает бывший депутат Госдумы от КПРФ, политолог Дарья Митина. Сейчас она входит в ЦК незарегистрированной Объединенной коммунистической партии (ОКП).

    «Абсолютное большинство российских коммунистов, все четыре крупные партии (как зарегистрированные, так и нет) – КПРФ, «Коммунисты России», ОКП и РКРП – с 2014 года выступают за демонтаж киевского режима. Помогают фронту не только морально – в рядах коммунистов есть и мобилизованные, и добровольцы. Среди коммунистов есть и бойцы народных милиций Донбасса, и сотрудники гражданских администраций. Есть, увы, и погибшие», – отмечает Митина.

    К сожалению, среди российских левых находятся и те, кто за абстрактными пацифистскими лозунгами маскируют свою фактически прокиевскую позицию, сетует Митина. И добавляет: такая позиция несовместима с декларируемой «левизной».

    На фоне «Справедливой России – За правду», в том числе и Захара Прилепина, сторонники которого активно работают в Донецке и Луганске, КПРФ теряет электорат, считает гендиректор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин.

    «Не в пользу КПРФ работает и то, что в рядах партии сохранились навальнисты.

    По сути москвичи образуют внутри КПРФ антигосударственное начало, что тоже сильно бьет по ее репутации. КПРФ держалась ровно на том, что в левом электорате их считали настоящими коммунистами, но за время СВО популярность партии Зюганова несколько снизилась», – добавляет он. 

    Кого сегодня считать левым

    «В России сейчас понятие «левых» трактуется очень вольно, каждый вкладывает в него то, что хочет», – говорит Митина. По ее мнению, в отличие от размытых критериев «левизны», что такое коммунист, понятно каждому: в первую очередь для человека должен быть важен приоритет общественной собственности над частной, общественно-коллективистских начал над частным и индивидуалистическим.

    «Другой критерий – интернационализм. Но, к примеру, КПРФ от этого отошла. Партия должна придерживаться атеизма или, по крайней мере, материалистического мировоззрения. Это не совсем про КПРФ с зюгановскими «заигрываниями с попами», – детализировала Митина.

    Помимо этого, коммунисты должны быть приверженцами социалистических форм народовластия, полагает Митина. «Когда «левый» кандидат баллотируется в президенты, он должен сказать: как только меня выберут, я упраздню пост президента, и у нас будут выборы в Верховный совет, советы народных депутатов на местах и социалистическое народовластие», – объяснила собеседница.

    В России, по мнению Данилина, сложилась собственная шкала левых и правых, на которую можно ориентироваться, не обращаясь к западноевропейскому опыту: «В строгом европейском смысле левых в России нет, и в чистом виде эта идеология не работает в принципе. Скажем, попытки КПРФ играть на поле патриотизма, национализма уводят ее в сторону от «леваков». Это «синтетическая» партия, которая впитывает в себя сразу несколько направлений».

    Данилин обратил внимание, что к левому флангу можно отнести даже «левое» крыло «Единой России» и частично СР. А эсер Захар Прилепин работает на правом поле в плане консервативности. «Думаю, Прилепин сильно обидится, если вы назовете его леваком в традиционном, европейском смысле. Сам он считает себя правым. Когда он был нацболом (сторонником запрещенной НБП Эдуарда Лимонова – прим. ВЗГЛЯД), он всё равно не совпадал с традиционной «левацкой» парадигмой. С точки зрения европейской или американской политологической традиции нацболы были однозначно правыми националистами, а уж потом большевиками», – добавил Данилин.

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