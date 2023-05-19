Философия – единственная профессия будущего

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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«План Киссинджера» предсказывает дальнейшую участь Украины

Идеи Киссинджера только кажутся приемлемыми для России Станислав Красильников/ТАСС
«Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», заявил в своем программном интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кроме того, по его словам, «Россия потеряет многие свои завоевания». На первый взгляд, это видится провозглашением сценария поражения России. На самом деле Киссинджер, похоже, имеет в виду нечто совсем иное. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мега-популярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    Философия – единственная профессия будущего

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    19 мая 2023, 10:14

    Вспоминаю собственный первый курс РГГУ на Никольской. Мы часто бегали на Моховую на журфак МГУ. Там царило какое-то постоянное безудержное мелкое и веселое нарушение законодательства в сфере оборота незаконных веществ. Грешен, это казалось тогда делом небезынтересным. Мне тогда в журналистике представлялась именно эта ее сторона наиболее увлекательной. Но речь не об этом.

    Рядом с журфаком, как известно, находится психфак. В далеком (в историческом смысле не очень) 1995 году мне было совершенно непонятно, кто и что там изучает. И это не только потому, что студентов-психологов мы никогда не видели на наших веселых встречах на Моховой. Главная причина, и современные люди с трудом это вспоминают, в том, что еще в 90-е психолог был чем-то совершенно непонятным. А кто это? Врач? Вроде, нет. В общем, в общественном сознании статус психолога был очень размыт и невероятно далек от нынешнего, когда психология кажется чем-то сверхактуальным, важным и понятным. В общем, так было совсем не всегда. Мало того, сам факультет психологии МГУ, а, значит, и оформление отдельной научной дисциплины в стране, появился в 1966 году. И родился, кстати, он на факультете философии. Что очень показательно: в научном мире психология очень долгое время была естественной частью философии. Любят иногда даже писать, что первым психологом был Аристотель. У Аристотеля, действительно, психология является наукой о душевных силах или способностях.

    Это я к чему? На наших и ваших глазах, по сути дела, сформировалась психология как сфера деятельности человека. Институция психолога, сфера потребления психологических услуг. Сейчас чье-то утверждение, что он пойдет учиться на психолога или отправляет учиться ребенка, не вызывает никаких недоумений (20-30 лет назад еще вовсю было). Современное общество сформировало устойчивое мнение о том, что точно знает, чем именно занимается психология, что она несет отдельным представителям этого общества пользу. Профессия психолога стала популярной и востребованной. Вокруг каждого из нас есть знакомые, которые стали психологами. А уж сколько знакомых ходит регулярно к психологам – не сосчитать.

    В общем, все получилось. За несколько десятилетий сформировалась новая востребованная профессия. И профессия эта напрямую не связана с каким-то технологическими инновациями. Представляете себе фразу «Психология – профессия будущего»? Между тем, если бы я пришел в 1995 году к своим друзьям на журфаке и сказал бы им, что их почти незаметные соседи по Моховой – это будущее, а они, наоборот, архаика, которая скоро будет отмирать – то я был бы совершенно прав, но они бы мне не поверили и подняли на смех.

    Теперь к главному. Давайте представим, что приходит в вашу голову, когда кто-то говорит, что пошел учиться на философа? Зачем нужны философы? Кто и за что им платит? Чем вообще может заниматься философ? Кажется, только преподавать философию. По сути, это так сейчас и есть. Факультеты философии готовят не философов, а преподавателей философии. Это то же самое, как если бы психологи всегда были бы преподавателями психологии. Социологи – только учили социологии. Физики – шли исключительно в учителя. Ситуация, я бы сказал, паталогическая. Не может быть такой дисциплины, которая вместо познания мира вокруг себя ставит перед собой задачу исключительно преподавательскую. Это какое-то такое дисциплинарное изуверство. И теперь я готов, если что, к смеху и обвинениями в обскурантизме. Я утверждаю, что профессия будущего – это философия. Не программисты (они, вроде, уже), а именно философы будут определять наше будущее. У этого есть две основные причины.

    Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

    Во-первых, нас уже, кажется, убедили, что в будущем почти любой профессионал в мире может быть заменен роботом. Но не философ. Ведь роботы могут заменить нас в этом мире, который мы очертили для себя сегодня, который мы уже познали. Но Вселенная (и Вселенная мысли, в том числе) бесконечна – и впереди бесконечный путь ее познания. И только человек (творец, а не алгоритм) может раздвигать границы познанной Вселенной. Этим и будет заниматься философия – профессия будущего. Тут можно вспомнить и о том, что хайповые ныне мета-вселенные также нуждаются в конструировании, в экзистенциальном обосновании. И это тоже дело философии. А еще вспоминается, что в Google уже есть штатный философ. Это последнее, по мне, вторично, но для современного, неверующего в большое будущее философии, жителя планеты может показаться важным сигналом.


    Во-вторых, и тут вся история с психологией очень помогает разобраться, философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Становление психологии за последние десятилетия, собственно, и произошло от того, что мир начал стремительно меняться, и потеря социальной ориентации в пространстве стало общим местом. Психология в середине 20 века начала отделяться от философии. Психологи начали спасать человека, потерявшего понимание, зачем и для чего, собственно, он живет. С точки зрения истории психологии как дисциплины эксперимент этот полностью удался. Произошла ее институционализация и экспансия. Но с точки зрения достижения сверхцели психологии – обретения человеком счастья, то есть устойчивого ощущения, что находишься в нужном тебе месте пространства бытия здесь и сейчас – полное фиаско. Психология стала больше похожа на очередную современную индустрию потребления, которая никогда не решает проблему, а только дает поверхностное ощущение временного удовлетворения потребности. Иллюзия вместо истины. И это вполне естественный результат того, что психология работает с сознанием, а не с бытием. Или вовсе отрицает бытие, сводя его исключительно к сознанию.

    В ближайшее время нас ждет все более ускоряющаяся гонка изменения всего. От искусственного интеллекта и роботизации до потери традиционных человеческих идентичностей. А это значит, что запрос со стороны человечества на объяснение того, что же такое человек, где он начинается и заканчивается, каково его место в этом мире и по каким законам существует этот самый мир и человек внутри него – будет многократно увеличиваться. И тут уже психологией не отделаешься. Фундаментальные вопросы бытия – как общего, так и личного – будут решать, как и положено, философы.

    Как писали когда-то в глянцевых журналах (привет, профессия прошлого): «белый это новый черный».  Философия – это новая психология.

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