Философия – единственная профессия будущего

Вспоминаю собственный первый курс РГГУ на Никольской. Мы часто бегали на Моховую на журфак МГУ. Там царило какое-то постоянное безудержное мелкое и веселое нарушение законодательства в сфере оборота незаконных веществ. Грешен, это казалось тогда делом небезынтересным. Мне тогда в журналистике представлялась именно эта ее сторона наиболее увлекательной. Но речь не об этом.

Рядом с журфаком, как известно, находится психфак. В далеком (в историческом смысле не очень) 1995 году мне было совершенно непонятно, кто и что там изучает. И это не только потому, что студентов-психологов мы никогда не видели на наших веселых встречах на Моховой. Главная причина, и современные люди с трудом это вспоминают, в том, что еще в 90-е психолог был чем-то совершенно непонятным. А кто это? Врач? Вроде, нет. В общем, в общественном сознании статус психолога был очень размыт и невероятно далек от нынешнего, когда психология кажется чем-то сверхактуальным, важным и понятным. В общем, так было совсем не всегда. Мало того, сам факультет психологии МГУ, а, значит, и оформление отдельной научной дисциплины в стране, появился в 1966 году. И родился, кстати, он на факультете философии. Что очень показательно: в научном мире психология очень долгое время была естественной частью философии. Любят иногда даже писать, что первым психологом был Аристотель. У Аристотеля, действительно, психология является наукой о душевных силах или способностях.

Это я к чему? На наших и ваших глазах, по сути дела, сформировалась психология как сфера деятельности человека. Институция психолога, сфера потребления психологических услуг. Сейчас чье-то утверждение, что он пойдет учиться на психолога или отправляет учиться ребенка, не вызывает никаких недоумений (20-30 лет назад еще вовсю было). Современное общество сформировало устойчивое мнение о том, что точно знает, чем именно занимается психология, что она несет отдельным представителям этого общества пользу. Профессия психолога стала популярной и востребованной. Вокруг каждого из нас есть знакомые, которые стали психологами. А уж сколько знакомых ходит регулярно к психологам – не сосчитать.

В общем, все получилось. За несколько десятилетий сформировалась новая востребованная профессия. И профессия эта напрямую не связана с каким-то технологическими инновациями. Представляете себе фразу «Психология – профессия будущего»? Между тем, если бы я пришел в 1995 году к своим друзьям на журфаке и сказал бы им, что их почти незаметные соседи по Моховой – это будущее, а они, наоборот, архаика, которая скоро будет отмирать – то я был бы совершенно прав, но они бы мне не поверили и подняли на смех.

Теперь к главному. Давайте представим, что приходит в вашу голову, когда кто-то говорит, что пошел учиться на философа? Зачем нужны философы? Кто и за что им платит? Чем вообще может заниматься философ? Кажется, только преподавать философию. По сути, это так сейчас и есть. Факультеты философии готовят не философов, а преподавателей философии. Это то же самое, как если бы психологи всегда были бы преподавателями психологии. Социологи – только учили социологии. Физики – шли исключительно в учителя. Ситуация, я бы сказал, паталогическая. Не может быть такой дисциплины, которая вместо познания мира вокруг себя ставит перед собой задачу исключительно преподавательскую. Это какое-то такое дисциплинарное изуверство. И теперь я готов, если что, к смеху и обвинениями в обскурантизме. Я утверждаю, что профессия будущего – это философия. Не программисты (они, вроде, уже), а именно философы будут определять наше будущее. У этого есть две основные причины.

Во-первых, нас уже, кажется, убедили, что в будущем почти любой профессионал в мире может быть заменен роботом. Но не философ. Ведь роботы могут заменить нас в этом мире, который мы очертили для себя сегодня, который мы уже познали. Но Вселенная (и Вселенная мысли, в том числе) бесконечна – и впереди бесконечный путь ее познания. И только человек (творец, а не алгоритм) может раздвигать границы познанной Вселенной. Этим и будет заниматься философия – профессия будущего. Тут можно вспомнить и о том, что хайповые ныне мета-вселенные также нуждаются в конструировании, в экзистенциальном обосновании. И это тоже дело философии. А еще вспоминается, что в Google уже есть штатный философ. Это последнее, по мне, вторично, но для современного, неверующего в большое будущее философии, жителя планеты может показаться важным сигналом.

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Во-вторых, и тут вся история с психологией очень помогает разобраться, философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Становление психологии за последние десятилетия, собственно, и произошло от того, что мир начал стремительно меняться, и потеря социальной ориентации в пространстве стало общим местом. Психология в середине 20 века начала отделяться от философии. Психологи начали спасать человека, потерявшего понимание, зачем и для чего, собственно, он живет. С точки зрения истории психологии как дисциплины эксперимент этот полностью удался. Произошла ее институционализация и экспансия. Но с точки зрения достижения сверхцели психологии – обретения человеком счастья, то есть устойчивого ощущения, что находишься в нужном тебе месте пространства бытия здесь и сейчас – полное фиаско. Психология стала больше похожа на очередную современную индустрию потребления, которая никогда не решает проблему, а только дает поверхностное ощущение временного удовлетворения потребности. Иллюзия вместо истины. И это вполне естественный результат того, что психология работает с сознанием, а не с бытием. Или вовсе отрицает бытие, сводя его исключительно к сознанию.

В ближайшее время нас ждет все более ускоряющаяся гонка изменения всего. От искусственного интеллекта и роботизации до потери традиционных человеческих идентичностей. А это значит, что запрос со стороны человечества на объяснение того, что же такое человек, где он начинается и заканчивается, каково его место в этом мире и по каким законам существует этот самый мир и человек внутри него – будет многократно увеличиваться. И тут уже психологией не отделаешься. Фундаментальные вопросы бытия – как общего, так и личного – будут решать, как и положено, философы.

Как писали когда-то в глянцевых журналах (привет, профессия прошлого): «белый это новый черный». Философия – это новая психология.