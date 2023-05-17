Не надо делать из маргиналов мучеников

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Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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США нашли «разведчиков ГРУ» для шантажа России

Американцы, задержанные в России: Эван Гершкович (слева) и Пол Уилан EPA/ТАСС, EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Прямо сейчас в разных странах находятся под стражей сразу несколько человек, которых объединяет одно – всех их называют «агентами ГРУ». Самое интересное, что там, где они были задержаны, к ним или нет претензий, или совсем другие. На самом деле за всеми этими тайными операциями стоит Центральное разведуправление США, и люди эти задержаны с очень определенной целью. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
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  • У Кемаля Кылычдароглу

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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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  • Ухудшилось

  • Не изменилось

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    публицист, богослов
    17 мая 2023, 11:58

    Как сообщают новостные ленты, в Минюсте поддержали идею «закрепления в российском законодательстве понятия русофобии, а также формирования механизмов предупреждения распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность».

    Русофобия, как явление, несомненно реальна. А вот как именно ей противостоять – вопрос отдельный. Преследовать ее в уголовном порядке может быть не очень продуктивным. В отношении русофобии есть две крайние позиции.

    Одни говорят, что русофобии не существует – это все выдумки озлобленных русских националистов, которые проецируют свою мрачную враждебность на окружающий мир, оправдывая свою собственную ненависть тем, что «все нас ненавидят». А на самом-то деле – уверяют приверженцы такой точки зрения – мир и особенно Запад великодушны и добры, и если на нас кое-где и смотрят косо, то это потому, что мы сами плохие – и нам нужно покаяться перед мировым сообществом, низко поклониться, послушно последовать указаниям цивилизованного мира.

    Другие, напротив, рисуют мрачную картину вековечной ненависти Запада к России – который всегда только и думал, как бы сжить нас со свету. Отчасти по ненависти к нашей высокой духовности, отчасти чтобы завладеть нашими природными ресурсами. Рассказы об этом обычно иллюстрируются галереей карикатур из западных газет на протяжении столетий, в которых Россия изображалась самым оскорбительным и враждебным образом – а также цитатами из западных авторов тех времен, когда откровенный расизм (в данном случае антирусский) не считался чем-то неприемлемым.

    Недавно – на волне западной борьбы с расизмом – выдвигались даже шутливые предложения использовать эти старые тексты про то, что русские никоим образом не принадлежат к белой расе, а являются «азиатской ордой», чтобы устроиться в западные кампании по квотам «угнетенных небелых». В реальности русофобия, конечно, существует – но для нас важно решить, насколько для нас важны чужие фобии.

    Фото: Александр Патрин/ТАСС

    Мы живем в падшем мире, полном вражды и ненависти. В нем, конечно, есть и русофобия, и ее очень легко обнаружить. Но это не означает какой-то нашей исключительности. Мы были бы удивительным исключением, если бы русофобии не было. Ко всем народам враждебность есть, а к нам почему-то нет. В самом деле, в голливудских фильмах легко обнаружить карикатурных мерзавцев, которые без всякой сюжетной необходимости сделаны немцами (например, Зигфрид фон Тротта в «Савате», Ганс Грубер в «Крепком орешке»); потом их потеснили (но не вытеснили) мы, русские.

    Если вы любитель кельтской музыки – вы могли заметить, что тексты многих песен выражают самую острую враждебность к англичанам (причем на английском же языке): «тиранам, несущим опустошение, гробокопателям, лживым рабовладельцам, строителям империй». Англичане, впрочем, тоже не оставались в долгу, изображая кельтов буйными пьяницами (это далеко не только русофобский стереотип) и отмороженными разбойниками. Большая часть того, что мы знаем об ужасах испанской инквизиции, это наследие антииспанской пропаганды.

    В старых западных газетах, конечно, есть русофобские карикатуры – но не только. Американские издания изображали итальянских иммигрантов в виде крыс с кинжалами в зубах, а немцев – в виде обезьян с дубинами (вот им, наверное, обидно было). Самих американцев тоже ненавидели и ненавидят со страшной силой – что они сами с огорчением признают. Про евреев и вспоминать нечего. Иначе говоря, к какому бы народу вы ни принадлежали, его обязательно кто-нибудь будет ненавидеть; а если у этого народа есть сильное и воинственное государство – тем более. Это вряд ли должно нас сильно шокировать.

    Фобия в отношении своей собственной страны и народа – то, что британский философ Роджер Скрутон называл ойкофобией – тоже явление не исключительно российское. Американские либералы ненавидят традиционную Америку «белых протестантов», полагая ее оплотом расизма, «гомофобии», «трансфобии», «хищнического капитализма» и вообще всего плохого, что только есть на свете. При этом они сами по большей части белые потомки протестантов.

    Бывают антибритански настроенные британцы – и израильтяне, выходящие на демонстрации в поддержку палестинцев. Может ли ойкофобия достигать опасных для страны масштабов? В принципе, да. Мы переживали что-то подобное в 90-х – когда шок от провалившегося социального эксперимента породил то, что иностранцы с удивлением отмечали как «ненависть к собственной культуре». Эта самоненависть может быть реальной и разрушительной.

    Могут ли у такой самоненависти быть ревностные адепты, ищущие заразить ей других? Конечно. Кто-то создает себе смысл жизни из ненависти к своей стране, кто-то – оплачиваемую профессию, а кому-то удается счастливо сочетать то и другое. Надо ли делать из этого уголовное преступление? Вот тут, возможно, нам не стоит торопиться. Как говорит народная мудрость, «семь раз отмерь, да и подумай – оно тебе надо?»

    Социальная реальность устроена довольно сложно, простые, кажущиеся такими очевидными меры – плохим дать сроки, хорошим дать денег – могут оказаться контрпродуктивными. Все двадцать лет стабильности наши либералы-русофобы играли важную роль в укреплении патриотизма. Понятно, что это последнее, чего бы они хотели – но люди вообще часто добиваются прямо противоположных результатов.


    Открытое и грубое презрение к стране и людям не было заразительным – оно копилось в довольно узкой социальной группе, но вызывало гневную ответную реакцию. Когда патриот призывает: «выйдем почтить подвиг дедов» – это часто воспринимается со скучающим видом – человек на работе. Когда либерал рассказывает, что и деды – рабы, и подвиг – зря, надо было сдать Ленинград и т. д. – возмущенные граждане распечатывают портреты дедов и прадедов и выходят на улицы. Разумеется, не только поэтому. Но и поэтому тоже.

    Эту драматургию понимают на телевидении, стараясь представить в студии разные позиции так, чтобы та, которую они поддерживают, выглядела выигравшей в столкновении, а не безальтернативно навязанной. Удалить со сцены всех неправомыслящих, конечно, можно – как это было в советские годы. Но советская пропаганда проиграла – не в последнюю очередь потому, что создала впечатление, что «власти скрывают», а настоящую «правду» надо искать где-то еще.

    Уголовное преследование придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными – а для этого ограничиться более сдержанными мерами. Для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в поддерживаемые за счет бюджета образовательные и культурные учреждения и т. д.

    Лучше помочь маргиналам оставаться маргиналами – а не делать из них мучеников.

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