Донбасс ждет инвестиций

Восстановление и развитие Донбасса с его огромным промышленным потенциалом потребует создания особых экономических условий. Придание этой территории статуса особой (свободной) экономической зоны может стать одним из таких условий.

Донбасс – это по-своему уникальный регион с высокой степенью индустриализации. Чтобы оценить его потенциал, достаточно напомнить, что по состоянию на 2013 год этот регион формировал 16% ВВП Украины. Основой его развития стал Донецкий угольный бассейн, который дает в том числе коксующиеся угли, что позволило развивать на этих территориях металлургическую промышленность. В целом это регион с высокой степенью развития именно тяжелой промышленности. А удачное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура позволяют новым территориям интегрироваться в экономическое пространство России.

Но для этого требуются инвестиции, с учетом разрушений – огромные. И не только в промышленную инфраструктуру, но в жилье, дороги, социальные объекты. Создание на территории республик особой экономической зоны могло бы привлечь инвесторов, в том числе и иностранных.

Деятельность особых экономических зон регламентируется Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», решение об их создании утверждается правительством России на основе заявки, подготовленной администрацией субъекта РФ. При этом идеология таких территорий предполагает долгосрочные инвестиции: ОЭЗ создаются сроком на 49 лет.

До сих пор создаваемые в России особые экономические зоны были подчинены решению определенной задачи – развитию либо промышленности, либо инновационной деятельности, либо туристического потенциала региона. Так возникали «Иннополис» и «Алабуга» в Татарстане, «Ворота Байкала» в Иркутской области – наиболее известные и успешные ОЭЗ. Всего в стране насчитывается 50 особых экономических зон. Общий объем вложенных в них инвестиций – более 822 млрд рублей. По данным Министерства экономического развития, в этих зонах создано 56,7 тыс. рабочих мест.

Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше 3 млн человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места. Даже действующие в настоящее время предприятия региона нуждаются в модернизации, обновлении основных средств.

Именно поэтому в планах правительства РФ создать максимально комфортные условия для решения этих задач. Планируется на десять лет освободить ее резидентов от уплаты федеральной части налога на прибыль, на три года – от земельного налога и предусмотреть пониженные страховые взносы.

Думаю, что с учетом масштабности задач в этом регионе будут использоваться инвестиции нескольких видов. Государственные – для восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры, частные – для инвестирования в крупные промышленные предприятия. Что касается иностранных инвестиций – а тут мы в первую очередь имеем в виду Китай и Индию – то они придут в этот регион после геополитического урегулирования ситуации.

Следует сказать, что и по предыдущей практике под иностранными инвестициями зачастую скрывались российские деньги, выведенные в офшоры. Так, второе место среди зарубежных инвесторов в ОЭЗ устойчиво занимал Кипр, популярный среди российских деловых кругов офшор. Так что переоценивать роль зарубежных инвестиций в зонах особого экономического развития, а тем более Донбасса, не стоит.

Развитие масштабных инвестиционных проектов влечет за собой и развитие малого и среднего бизнеса. Думаю, что помимо торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания, интерес частных инвесторов может привлечь развитие курортного потенциала региона, того же Бердянска, к примеру.

Так что дополнительные инвестиции и новые рабочие места со стороны малого и среднего бизнеса для региона обеспечены.