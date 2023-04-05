Донбасс ждет инвестиций

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Какой рубль нужен России сейчас

Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар EPA/TASS
Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?  Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

Подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно Евгений Биятов/РИА Новости
По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?  Подробности...
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ЕС приготовил против дружбы Китая с Россией экономический ультиматум

Макрон прилетел в Пекин с практически невыполнимой миссией REUTERS/Gonzalo Fuentes
Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Донбасс ждет инвестиций

Кирилл Кулаков
Кирилл Кулаков, профессор НИУ МГСУ
Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места. Подробности...

Как Китай входит в противостояние с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять. Подробности...

Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством. Подробности...
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Остатки Украины скормят Польше

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 8 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Кирилл Кулаков

    Донбасс ждет инвестиций

    Кирилл Кулаков
    профессор НИУ МГСУ
    5 апреля 2023, 18:10

    Восстановление и развитие Донбасса с его огромным промышленным потенциалом потребует создания особых экономических условий. Придание этой территории статуса особой (свободной) экономической зоны может стать одним из таких условий.

    Донбасс – это по-своему уникальный регион с высокой степенью индустриализации. Чтобы оценить его потенциал, достаточно напомнить, что по состоянию на 2013 год этот регион формировал 16% ВВП Украины. Основой его развития стал Донецкий угольный бассейн, который дает в том числе коксующиеся угли, что позволило развивать на этих территориях металлургическую промышленность. В целом это регион с высокой степенью развития именно тяжелой промышленности. А удачное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура позволяют новым территориям интегрироваться в экономическое пространство России.

    Но для этого требуются инвестиции, с учетом разрушений – огромные. И не только в промышленную инфраструктуру, но в жилье, дороги, социальные объекты. Создание на территории республик особой экономической зоны могло бы привлечь инвесторов, в том числе и иностранных.

    Деятельность особых экономических зон регламентируется Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», решение об их создании утверждается правительством России на основе заявки, подготовленной администрацией субъекта РФ. При этом идеология таких территорий предполагает долгосрочные инвестиции: ОЭЗ создаются сроком на 49 лет.

    До сих пор создаваемые в России особые экономические зоны были подчинены решению определенной задачи – развитию либо промышленности, либо инновационной деятельности, либо туристического потенциала региона. Так возникали «Иннополис» и «Алабуга» в Татарстане, «Ворота Байкала» в Иркутской области – наиболее известные и успешные ОЭЗ. Всего в стране насчитывается 50 особых экономических зон. Общий объем вложенных в них инвестиций – более 822 млрд рублей. По данным Министерства экономического развития, в этих зонах создано 56,7 тыс. рабочих мест.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше 3 млн человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места. Даже действующие в настоящее время предприятия региона нуждаются в модернизации, обновлении основных средств.

    Именно поэтому в планах правительства РФ создать максимально комфортные условия для решения этих задач. Планируется на десять лет освободить ее резидентов от уплаты федеральной части налога на прибыль, на три года – от земельного налога и предусмотреть пониженные страховые взносы.

    Думаю, что с учетом масштабности задач в этом регионе будут использоваться инвестиции нескольких видов. Государственные – для восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры, частные – для инвестирования в крупные промышленные предприятия. Что касается иностранных инвестиций – а тут мы в первую очередь имеем в виду Китай и Индию – то они придут в этот регион после геополитического урегулирования ситуации.

    Следует сказать, что и по предыдущей практике под иностранными инвестициями зачастую скрывались российские деньги, выведенные в офшоры. Так, второе место среди зарубежных инвесторов в ОЭЗ устойчиво занимал Кипр, популярный среди российских деловых кругов офшор. Так что переоценивать роль зарубежных инвестиций в зонах особого экономического развития, а тем более Донбасса, не стоит.

    Развитие масштабных инвестиционных проектов влечет за собой и развитие малого и среднего бизнеса. Думаю, что помимо торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания, интерес частных инвесторов может привлечь развитие курортного потенциала региона, того же Бердянска, к примеру.

    Так что дополнительные инвестиции и новые рабочие места со стороны малого и среднего бизнеса для региона обеспечены.

     
     
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