На новых территориях люстрации неизбежны

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

Западные танки требовательны к обслуживанию, в поле ремонт практически невозможен Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного. Сможет ли противник разобраться с ремонтом поставленной техники и как Россия решает эту задачу?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На новых территориях люстрации неизбежны

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...

Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...

«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

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  • С Китаем
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    На новых территориях люстрации неизбежны

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    28 апреля 2023, 11:46

    «Единая Россия» готовит законопроект, цель которого – ограничить права украинских военнослужащих, служивших с 2014 года в вооруженных формированиях Украины и других силовых структурах, на занятие должностей в государственных органах РФ. Эта тема стала актуальной после того, как в социальных сетях и СМИ появилась информация, что некоего Игоря Лысенко, который воевал в Донбассе в составе вооруженных формирований Украины, хотят назначить советником губернатора Запорожской области. Как выяснилось со временем, такого намерения у руководства области не было. Однако сейчас нет никаких правовых ограничений, которые не давали бы человеку, стрелявшему в людей Донбасса, занять государственную должность в России.

    Нужны ли они? Вопрос не так прост, как кажется. По мнению противников ограничительных мер, мы не должны уподобляться Украине, где люстрация применялась и после «оранжевой революции», и особенно после государственного переворота 2014 года. Но люстрацию придумали и использовали задолго до появления современной Украины. К примеру, поражение в некоторых политических и гражданских правах было частью процесса денацификации в Германии и Австрии. Кроме того, если какая-то идея или метод используется врагом, то почему их нельзя использовать и нам? Конечно, можно. Если исходить из логики аморальности использования методов врага, то израильская армия не должна была бы использовать стратегию блицкрига, потому что авторы были фашистами.

    Еще один аргумент: ограничив в правах бывших украинских военных, мы озлобим их против российской власти – а заодно и их близких. То есть Россия таким образом создаст себе внутренних врагов. Но независимо от того, будут осуществлены люстрационные мероприятия официально или нет, на освобожденных территориях все равно придется «отделять агнцев от козлищ». Хотя бы для того, чтобы в органы власти не проникли откровенные враги. И лучше, если это будет происходить официально, по закону, а не по слухам и усмотрению начальников.

    Речь идет о морали и справедливости. Если человек воевал в Донбассе в составе ВСУ, нацбатов, нацгвардии Украины и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, мягко говоря, странно. А именно – как предательство тех людей, которые воевали против него, и тех мирных жителей, которых этот человек, возможно, убил. Пусть даже он не стрелял, но он помогал тем, кто стрелял. Сложно себе представить, чтобы, к примеру, в Госдуме рядом сидели бывший боец донецкого ополчения и солдат ВСУ. Это подорвет веру жителей Донецка, Луганска, Горловки и других городов Донбасса в элементарную справедливость, это подорвет их веру в Россию.

    Кроме того, если украинские солдаты воевали за киевский режим, то, значит, все они в большей или меньшей степени являются носителями его идеологии. То есть потенциально опасными людьми для России. И их работа на государственных должностях несет угрозу для России и ее граждан.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Какими должны быть ограничения в правах для бывших украинских солдат? Прежде всего запрет занимать государственные и муниципальные должности. А также избираться в представительные органы любого уровня. То есть ограничения политических прав и отчасти гражданских. При этом лишать этих людей права голосовать на выборах, думается, не стоит. Ограничения должны касаться активного избирательного права, но не пассивного.

    Должны ли быть ограничения в других сферах? Люстрация – это лишь один из элементов денацификации территорий, которые оказались и окажутся в составе России. И в этом контексте будет очень важен труд учителей в школах, преподавателей в вузах. Поэтому должны применяться ограничения и на прием бывших украинских военных, стрелявших в жителей Донбасса, на вакансии преподавателей. То же самое касается работы в СМИ.

    И не только военных. Ограничены в правах должны быть и члены украинских нацистских партий, таких как «Национальный корпус», который является гражданским крылом подразделения «Азов» (запрещен в РФ), «Правого сектора*» (запрещен в РФ), партии «Свобода». Этих людей нельзя допускать ни в политическую, ни в информационную, ни в образовательную сферы, тем более им не место на государственной службе.

    Ограничения в правах должны быть пожизненными или временными? Полагаю, что нужно будет создать определенную дифференциацию лиц, которые будут ограничены в правах. Например, если человек был мобилизован в ВСУ, то лет через десять для него можно отменить все ограничения. А вот если он добровольно пошел в ряды украинских формирований убивать жителей Донбасса, то будет правильным, если он до конца жизни будет поражен в правах.

    Но крайне важно, на мой взгляд, чтобы человек, ограниченный в правах, не превратился в изгоя в других сферах жизни, на которые ограничения не распространяются. Прежде всего в экономической. Ни в коем случае человеку нельзя мешать зарабатывать на жизнь и содержать семью. Он не должен подвергаться дискриминации со стороны чиновников. Ограничение в правах не должно быть минусом для кредитной истории. И конечно, в изгоев не должны превратиться родные, прежде всего дети ограниченного в правах гражданина. Сын за отца не отвечает.

    И главное: люстрация – это не наказание человека за его неблаговидные деяния, а способ государству и обществу защитить себя от опасности, потенциальными носителями которой являются некоторые из наших новых и будущих сограждан.

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