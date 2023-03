Новый закон Зеленского направлен против США и военных Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском Олег Хавич

политический аналитик Национальные версии нидерландского формата The Voice – вокального шоу, открывающего певческие таланты, – чрезвычайно популярны. В России шоу выходит на «Первом канале» под названием «Голос», в Польше оно называется The Voice of Poland и транслируется в эфире государственного телеканала TVP. Украинская версия шоу – «Голос країни» («Голос страны») на канале «1+1» – также была очень рейтинговым телепродуктом, но его производство было прекращено с началом СВО. Однако появилась информация о том, что руководство польского государственного телеканала TVP приняло решение записать новый сезон программы «Голос країни» в Польше. Варшавская студия польской версии программы на время съёмок станет «домашней» для украинской. «Польское телевидение имеет лицензию на The Voice of Poland. На Украине лицензия на The Voice of Ukraine принадлежит каналу «1+1», но на данный момент у него нет производственных и бюджетных возможностей для создания такого проекта. Мы пригласили украинских вещателей снять The Voice of Ukraine вместе с нами, в нашей студии, в нашей сценографии, на украинском языке», – заявил президент TVP Матеуш Матышкович. TVP также покроет все расходы по украинскому проекту. Сотрудничество между каналами будет основываться на бартерном принципе, причём поляки явно собираются ещё и хорошо заработать на этой «помощи Украине». «Мы сделаем это бесплатно для них. Украинская сторона получит от нас в рамках этого бартера готовый продукт для трансляции на Украине. Мы получим лицензию на трансляцию этой программы, чтобы граждане Украины, которые находятся в Польше, могли видеть «Голос» на своём языке, со своими артистами», – пояснил Матышкович. Учитывая раскрученность польской версии шоу, интерес поляков к Украине, да и просто количество украинцев в Польше, которое приближается к трём миллионам, трансляция «Голоса країни» в эфире TVP явно соберёт большое количество зрителей – то есть и рекламу можно будет продать подороже. Скорее всего, съемки «Голоса країни» начнутся в Польше до конца этого лета. Президент TVP при этом специально отметил, что съёмки украинской программы не угрожают польской. «Этот формат не заменит The Voice of Poland, чтобы было ясно. Польский зритель на TVP получает три «голосовых формата» – так и останется. Но почему бы нам, имея возможности и раскрученную производственную машину, не пригласить наших гостей с Украины и не помочь им? Там коллапс, поэтому вполне естественно, что мы их приглашаем» – сказал руководитель TVP. Стоит отметить, что государственное телевидение Польши (а в семейство TVP входит несколько различных телеканалов) с весны минувшего года значительную часть своих программ посвящает событиям на Украине. Так, 24 февраля 2023-го в эфире каналов TVP1, TVP Polonia i TVP Wilno транслировалась замаскированная под благотворительный концерт программа «Подай руку Украине», где между песнями популярных в Польше исполнителей были размещены пропагандистские «документальные» видео. Ранее под этим же названием на канале TVP1 выходила программа для украинских беженцев в Польше – на польском и украинском языках. На эту тему Казалось бы, в случае со съёмкой «Голоса країни» в Польше речь идёт о прогрессирующей «украинизации» польского публичного пространства. Украинская реклама на телевидении и билборды на улицах, украинские субтитры фильмов и передач, украиноязычный канал с мультфильмами на популярной польской цифровой платформе, выступления украинских групп, украинские клубы и рестораны в польских городах давно вызывают раздражение не только местных националистов, но и обычных граждан. Так, недавнее исследование группы Openfield показало, что ныне готовность принимать беженцев с Украины среди поляков самая низкая с начала СВО. Кстати, на это вынуждены реагировать и на польском телевидении. Так, в начале февраля 2023 года был сформирован «широкий» список исполнителей, которые хотели представлять Польшу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2023» в Ливерпуле, и в последний момент там оказалась певица с Украины Татьяна Дьяченко. Её сценический псевдоним – Aelin, под ним Дьяченко, которая ныне живёт в Польше, принимала участие в прошлогоднем шоу The Voice of Poland. Aelin была одной из фавориток конкурса, и её проигрыш в отборочном туре на подходе к финалу вызвал массу негативных реакций у польских зрителей. С другой стороны, многие поляки был возмущены самой идеей того, что от Польши на «Евровидение» может поехать иностранный исполнитель. Сложно сказать, какими были закадровые дискуссии, однако повторить «подвиг» украинки Анастасии Приходько, которая представляла Россию на «Евровидении-2009», Татьяне Дьяченко не удалось. Профессиональное жюри не включило Aelin в десятку финалистов, которые боролись за польскую путёвку на «Евровидение-2023» в прямом эфире TVP 26 февраля. Но, судя по всему, побаиваясь после этого обвинений в «недостаточной поддержке Украины», руководство TVP и приняло решение за свой счёт снять сезон «Голоса країни». Однако происходящая в Польше «украинизация» более чем поверхностна, считает польский политолог Конрад Рэнкас, хотя от этого не менее опасна. «Можно множить примеры, благодаря которым медиа- и коммерческая среда в Польше выглядят как одна большая сине-жёлтая – а иногда даже красно-чёрная – ярмарка (тут отсылка к известной песне Марыли Родович «Разноцветные ярмарки» – прим. авт.). Но дело не в том, что она ограничивается избранными элементами поп-культуры, примитивными развлечениями и пропагандой, – на самом деле она не столько культивирует украинство, сколько создает и направляет его. Речь идёт скорее о гибридизации, создании новой, лишённой корней массы, – для замены как украинского, так и польского сознания внутри новой геополитической общности. Это полностью является делом рук англо-саксонской культурной и идеологической гегемонии. Эта антикультурная идеологическая обработка угрожает как полякам, так и украинцам» – написал Рэнкас в своём Телеграм-канале. Сложно с этим не согласиться. Если поляков приучают к украинском языку и музыке в эфирах, то украинцев – к лицам польских политиков на улицах их городов. Как раз на минувшей неделе в центре Киеве появились рекламные конструкции с фото польского премьера Матеуша Моравецкого и лидера правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского со словами благодарности за поддержку Украины. Формально акция приурочена к годовщине визита первых европейских политиков в Киев в марте 2022-го, и она как минимум была согласована с Варшавой, поскольку фотографии билбордов и сити-лайтов из Киева опубликовал в своём Твиттер руководитель канцелярии премьера Польша Михал Дворчик. При этом, в отличие от чиновников, польские националисты отнеслись к портретам Моравецкого и Качиньского в Киеве без восторга. «Провоенные «хорошие поляки» в деланном восторге, потому что на Украине повесили плакаты с изображениями польских политиков, – конечно, в украинских цветах, – как форму благодарности за уничтожение польского государства в пользу их страны… Нам говорят, что нужно восторгаться такими глупостями, но самые важные проблемы не замечают. Например, Волынскую резню и бандеризацию Украины. Мы видели, что произошло 1 января в Украине, когда семьи с детьми почитали организатора геноцида поляков, преступника и нациста Бандеру» – написал главный редактор польского онлайн-телеканала wRealu24 Марчин Роля. С учетом того, что польские наемники активно участвуют в военных действиях на Украине, и тех беспрецедентных прав, которые уже получили поляки в этой стране, становится очевидным постепенная, но неумолимая полонизация Украины, – как, видимо, и украинизация Польши. Очевидно, что мы имеем дело с чудовищным социальным экспериментом, который проводит в Восточной Европе Великобритания – попыткой создать некую новую польско-украинскую, лишенную своих исторических корней, нацию. При всей фантасмагоричности этой затеи, похоже, именно это и происходит на наших глазах. Другие материалы автора