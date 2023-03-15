Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

Взгляд
15 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
Разделы

Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
Перейти в раздел…

Германия избавляется от признающих силу России генералов

Генерал Цорн говорил немцам о российской армии неприятные вещи Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн будет уволен, сообщили источники немецкой прессы. Пока не совсем ясно, что послужило тому причиной. То ли новый шеф Минобороны Писториус подбирает для себя более удобных подчиненных, то ли виноват сам генерал – недавно Цорн призвал перестать недооценивать военный потенциал России, за что всё та же пресса подвергла генерала остракизму. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании. Подробности...

«Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

Дмитрий Дабб
Дмитрий Дабб, кинокритик
Не надо ставить на парнях крест только потому, что они получили «Оскар» в начале второй холодной войны. Как и жизнь в зачуханной прачечной, это еще не приговор. Жизнь – это великий дар, которым каждому хочется распорядиться правильно, что объединяет людей и в России, и в Америке, и в Китае. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Антонов дал оценку разговору в Госдепе об инциденте с БПЛА
    В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении Посол Антонов: Самолетам США нечего делать у границ России Словакия собралась передать Украине истребители МиГ-29 Саудовская Аравия пригрозила не продавать нефть из-за потолка цен
    В Пентагоне сообщили об отсутствии оружия на упавшем в Черное море MQ-9 Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине Британские СМИ: Жизнь простых россиян из-за санкций почти не изменилась
    Американский ветеран не поверил в версию США об инциденте с беспилотником Скончался владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Экс-разведчик из США предсказал гибель «сотен тысяч» украинских военных Швейцария решила заставить украинских беженцев продать автомобили

    Главная тема


    Германия избавляется от признающих силу России генералов

    инцидент над Черным морем


    Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования

    штурм города


    Пушилин: Завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России

    крах банков США


    Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары

    Видео

    атомная бомба


    Ядерные амбиции Южной Кореи связаны с российской спецоперацией

    внешняя кооперация


    Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

    аресты и допросы


    В Молдавии власть и оппозиция обменялись угрозами

    геополитические сценарии


    Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»

    закрытие атомных стаций


    США провоцируют урановые проблемы по всему миру

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?
    Сергей Худиев

    Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    15 марта 2023, 09:00

    В своем недавнем интервью глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев поднял такую важную тему, как «империализм идеологии прав человека».

    И в самом деле, нам нужна дискуссия о правах человека: что это понятие значит для нас, зачем оно нужно и кто его определяет.

    На чисто эмоциональном уровне, когда разговоры о «правах человека» отчетливо становятся инструментом власти и влияния определенных центров силы, возникает соблазн вообще отбросить саму концепцию – знаем мы, мол, все эти ваши права и этих ваших правозащитников.

    В Сети легко обнаружить желание «твердой руки», которая будет решать государственные задачи, не оглядываясь на всякие мешающие ему сдерживающие факторы вроде «гарантий прав личности».

    Другая проблема состоит в том, что мы имеем дело с радикальным пересмотром самого понятия «прав человека». Раньше за ним стояла понятная нравственная правда – людей нельзя убивать, мучить или обездоливать; им надо предоставить спокойно кормиться трудами их рук и молиться (или не молиться) по их вере.

    Фото: Zuma/ТАСС

    В наши дни под «правами человека» подразумевается нечто совсем другое – например, «право» мужчины, осужденного за изнасилование, сесть в женскую тюрьму, поскольку догадливый преступник «идентифицирует себя как женщина». Жалобы сокамерницы на насилие с его стороны были рассмотрены – и отклонены – судом.

    Это происходит в Великобритании, стране, мыслители который в свое время сыграли большую (если не определяющую) роль в формировании самой концепции «прав человека». Но, увы, в том, как эти права выглядят сейчас, уже трудно увидеть что-либо нравственно привлекательное. Как и в попытках навязать их всему миру.

    Однако то, что концепция прав уже давно используется для продвижения чужих интересов, а в последние пару десятилетий изменилась до полной неузнаваемости, не означает, что ее в принципе следует отбросить.

    Увы, но в этом падшем мире любые концепции – научные, правовые, религиозные – могут быть искажены и использованы в чьих-то частных интересах.

    Это не значит, что нам стоит отбрасывать сами концепции – нам стоит оспорить право тех или иных сил формулировать их для нас и говорить от их имени.

    Всеобщая декларация прав человека появилась после Второй мировой войны – и стала реакцией на злодеяния диктатур ХХ века. Как заявлено в ее преамбуле, «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества».

    История учит, что человечество склонно к многообразным проявлениям зла и безумия.

    Как заметил еще в XVII веке Джон Локк, люди, предоставленные сами себе, быстро оказываются в состоянии «войны всех против всех», а жизнь их становится «грубой, жестокой и недолгой».

    Локк указывал на необходимость «Левиафана» – государства, которое рукою крепкою обуздывает страсти человеческие.

    Но государство, в свою очередь, состоит из людей – и само легко впадает в тиранию и беззаконие.

    Богословы называют эту реальность удобопреклонности человека ко злу «первородным грехом», а юристы прилагают огромные усилия, чтобы как-то упорядочить человеческий хаос и свести насилие и несправедливость к минимуму.

    Со времен Древнего Рима, юридический гений которого до сих пор сохраняет свое значение, люди стремились найти те правовые формы, которые лучше всего сдерживают стихию зла.

    И концепция прав человека – одна из важных находок на этом пути. Как и другие правовые принципы – такие, например, как презумпция невиновности. Они оплачены горьким опытом человечества, и тот же опыт говорит, что отказ от них приводит к самым плачевным последствиям.

    Поэтому нам не стоит поддаваться соблазну рассматривать саму эту концепцию как что-то чуждое и навязанное. Римское право тоже изобрели не мы – но сейчас мы не можем представить нашу правовую систему без этой основы.

    Мы, однако, стоим перед необходимостью самим сформулировать и осознать, что мы понимаем под правами человека и почему мы им привержены.

    В чем состоит порча, которой подверглось понятие прав человека? Мы все видим ее примеры – навязывание причудливых извращений под предлогом «прав», подавление тех, кто выступает, скажем, против ЛГБТ-индоктринации в школах, разрушение прав женщин (в том числе права на приватность и безопасность) за счет продвижения трансгендерной повестки, разрушение прав родителей и т. д. Но в чем корень этой порчи? Можем ли мы найти первопричину всего этого?

    Причина, вероятно, лежит в постепенной подмене представления об источнике прав. Какая инстанция, собственно, наделяет людей правами? Если мы обязаны соблюдать эти права, то кто налагает на нас такие обязательства?

    Ведь концепция «неотъемлемых прав» означает, что такие обязательства носят абсолютный характер – все люди и правительства обязаны их соблюдать, никто не может отменить их ни полностью, ни частично.

    Традиционно концепция прав человека исходила из подразумеваемого теизма – именно Бог, который создал человека по Своему образу, требует, чтобы мы относились к этому образу в ближнем с надлежащим уважением.

    Не король, не парламент и вообще не те или иные человеческие власти, но Бог наделяет каждого человека ценностью и достоинством и возлагает на нас обязательство видеть в ближнем столь же ценную личность, как и мы сами.

    С утратой представления в Боге, как об авторе закона, на место такой высшей инстанции неизбежно заступили люди – которые приписали себе фактически божественные полномочия определять для всего мира, что такое хорошо и что такое плохо.

    Появились такие новоизобретенные «права», как «право на однополый брак» или «право подростка на перемену пола». А другие права, до того признававшиеся – как право на приватность (статья 12 Всеобщей декларации прав человека), или на защиту семьи (статья 16.3), или на свободу религии (статья 18), – сворачиваются. Родители, например, подвергаются преследованиям за отказ поддержать «перемену пола» своего ребенка.

    Международная напряженность порождает – во всех странах – дополнительную тенденцию к сворачиванию прав граждан.

    В этой ситуации уместно отклонить претензии глобалистской элиты диктовать всем остальным представления о правах и обязанностях человека. Вы не боги – вы всего лишь богатые и могущественные люди.

    Но важно и утвердить саму концепцию прав, которые принадлежат человеку просто в силу его принадлежности к человеческому роду. Прав, которыми наделяет не государство и не международные структуры – но сам Создатель.

    Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании. И эта тенденция особенно опасна из-за того, что у будущего тоталитаризма будут электронные средства контроля, которые и не снились диктаторам прошлого.

    Поэтому нам важно сохранить – и отстоять от искажений – доктрину прав человека.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •