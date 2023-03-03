Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Взгляд
3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
Перейти в раздел…

Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
Перейти в раздел…

Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Перейти в раздел…

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
    Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска Переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
    Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ В США рассказали, что Байден теряет способность говорить Стало известно о состоянии здоровья Костомарова
    СК направил следователей на место нападения украинских диверсантов в Брянской области Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма Во Франции рассказали о скрываемых Западом фактах об Украине Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

    Главная тема


    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    ЧВК «Вагнер»


    Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами

    «даже не заикался»


    Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном

    «Никто не знает про секс»


    В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак

    Видео

    полеты над Россией


    Наглость европейцев будет наказана вторично

    теракт у границы с Украиной


    Брянскую область атаковали по-басаевски

    провалы Макрона


    Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

    разрыв с Москвой


    США деньгами и угрозами настраивают Среднюю Азию против России

    подготовка к вторжению


    Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

    эффективное оружие


    Тимофей Бордачёв: Вашингтон играет на человеколюбии России

    полезный опыт


    Ирина Алкснис: Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

    христианское наследие


    Сергей Худиев: Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
    Андрей Полонский

    Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    3 марта 2023, 12:08

    Вторая половина февраля ознаменовалась несколькими значимыми событиями. Речь президента, польский ответ Байдена, годовщина СВО, а до этого Мюнхенская конференция – все они стали своего рода верстовыми знаками в нынешнем противостоянии. На Мюнхенскую конференцию на сей раз нас просто не позвали. Интересно, как они собираются строить без России какую-либо безопасность? Стало окончательно понятно, что для них безопасность – это война с нами. Лишь победив Россию, переформатировав ее или уничтожив, они могут представить себе спокойный и безопасный для себя мир. С нами – никак. «Россия должна проиграть» – эта фразочка в их исполнении давно уже превратилась в самозаклинание. Они себя уговаривают, подстраивают и мотивируют, сами не понимая, как сползают таким образом в болото совершенного безумия. И просто теряют ориентиры.

    На западном фронте дипломатия умерла – в этом суть нынешнего конфликта. О ней в эти же дни много говорил и Владимир Путин.

    Однако в явленной нам картинке с предельной ясностью проявилось и еще одно, прежде не настолько очевидное, обстоятельство. Объясняя причины, по которым Россию не пригласили в Мюнхен, западные товарищи раз за разом повторяли одну и ту же заученную фразу. Не хотят они, мол, русским чиновникам представлять площадку для пропаганды.

    Что это значит? Всего две простые вещи.

    С одной стороны, наша точка зрения, версия событий оказываются на Западе под ультимативным запретом, они просто не должны прозвучать. И с другой, как полагает тамошняя власть, они могут оказаться чрезвычайно привлекательными для местного населения. Способны сбить с толку, разрушить навязываемые годами стереотипы и ярлыки, заставить задуматься: а что же на самом деле происходит. Это же удивительно: обычное слово правды, исходящее из России и не деформированное ангажированными СМИ, вызывает панический ужас. Права человека и гражданина, конечно, во всей красе. Хотя современное состояние западного мира отстоит чрезвычайно далеко от когда-то провозглашенных им же политических свобод. Речь теперь идет не о свободах и запретах, речь идет о паническом страхе лжеца, что здание его лжи разрушится от малейшего свежего ветра. А иначе как понять, почему во Франции запрещают вещание RT на арабском языке? Арабское RT в Париже представляет угрозу для Французской республики? Генерал де Голль в гробу бы перевернулся…

    На самом деле, ситуация в известной степени «зеркалит» то положение, в котором оказался Советский Союз в 70 – 80-е годы. Тогда нас кормили очень дозированной информацией      и относились как к малым детям, будто знания о трудностях, проблемах и реальном противостоянии могло сбить людей с толку. Многочисленные «западные голоса», в свою очередь, этой ошибкой умело пользовались. Результат известен.

    Сегодня такое впечатление, что мы поменялись местами. Они врали давно, и беспамятство их козырь. Даже если отрешиться от нынешних событий, достаточно напомнить, что повод, по которому Штаты развязали войну в Ираке, был чистой ложью – у Ирака не было химического оружия. Фотоснимки, из-за которых была развязана антисербская истерия, оказались прямой фальсификацией, а для того, чтоб покончить с Ливией и Каддафи, Западу пришлось наплевать на все прежде заключенные соглашения, пойти на серию личных предательств и расправ по семейному принципу.

    Фото: Christophe Michel/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Теперь этого как бы не было, западный обыватель об этих событиях ничего не знает. Зато его кормят Бучей, русскими изнасилованиями под виагрой, похищением детей и прочей чудовищной ложью украинских пропагандистов. Любое возражение у них воспринимается как русская пропаганда, и люди, отстаивающие альтернативную точку зрения, часто просто идут под суд. Чего стоит хотя бы только что начавшийся в Польше процесс против 72-летнего Хенрика Микетина, которого обвиняют «в преступлении против мира и человечности» только за то, что он поддержал Россию в соцсетях?!

    Вот уж и вправду демократическое общество…

    Наблюдая за волной чудовищной лжи, которая накатывается сегодня на Россию, очень важно понимать, что это чистый пиар, созданный по законам пиара и работающий как пиар.

    Как строятся public relation, и чем они отличаются от пропаганды – это интересный вопрос, особенно если учесть, что у слова «пропаганда» как бы негативный след, а у пиара, как и у всей рекламы, вроде бы позитивный, «технологический», современный?

    На самом же деле всё далеко не так просто. Если пропаганда – это направленное распространение определённого взгляда на вещи, то пиар – эксплуатация ожиданий потребителя. Технология украинских и западных мелких бесов тут проста. Они, как натасканные зверьки, внюхиваются в общественную атмосферу и рассчитывают, какие ещё страшилки про Россию и русскую армию будет готова воспринять публика, как они лягут в стереотипы массового сознания. На самом деле, точно так же настраивался «глобалистский инструмент» и в случае Ирака, и в случае Сербии, и в случае Ливии, и в других местах, где только им дали волю.

    С Россией же – явный сбой. Пиар, хоть и принёс им поначалу кое-какие дивиденды, начал сдавать территории смысла одну за другой. Если бы это было не так, они бы нас не боялись, не запрещали, не «глушили» изо всех отпущенных им мощностей.

    Ещё в начале СВО было модно говорить, что информационную войну мы Западу проиграли. Это стало своего рода общем местом. Но страх, запреты, истерика свидетельствуют, что дело обстоит иначе.

    Так вот, если они нас боятся – пусть им станет по-настоящему страшно. Надо работать в этом направлении широко, с конкретно сформулированными стратегическими задачами. Создавать собственную пропагандистскую сеть на всех языках, с учётом национальной специфики, которая бы вела реальную информационную войну. Не только доносила русскую точку зрения, но и подтачивала их государства, расшатывала их единство, делала ставку на их непримиримых внутренних врагов, давала трибуну их маргиналам. То есть делала всё то же самое, и даже больше, что они с нами. Ни в коем случае не стоит здесь концентрироваться на легальности, обсуждении правового статуса и всем таком прочем, что нас тревожит в случае с RT или «Спутником». У запрещённого – своё обаяние. Русская пропаганда, причём именно осознанная как пропаганда, должна звучать в каждом европейском городе, из каждого телефона – зло и напористо. Практически это осуществимо, у нас есть все возможности – обаятельные молодые люди, прекрасно говорящие на европейских языках, исследователи, отлично знающие западную специфику и наболевшие проблемы, специалисты по контрпропаганде в конце концов.

    Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •