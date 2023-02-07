Для украинских политиков Бога нет

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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...

Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Для украинских политиков Бога нет

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 февраля 2023, 11:56

    Как заявил представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский, законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную Церковь, будет принят в первом чтении до конца зимы. Давление на Церковь становится все более грубым, и при всей декларативной неприязни к большевикам, украинские власти явно следуют по их стопам.

    Однако они едва ли достигнут своих целей – и главной причиной этого будет неспособность понять, что такое вера.

    Мы можем вспомнить предыдущую попытку «решения церковного вопроса» при Порошенко, который, договорившись с константинопольским патриархом Варфоломеем, создал нынешнюю ПЦУ – рассчитывая на то, что Епископы УПЦ придут на «объединительный собор», на нем возникнет «единая поместная Церковь».

    Расчет был вполне понятен. УПЦ в глазах многих ассоциируется если не с Москвой, то, по крайней мере, с общим для России и Украины историческим, духовным и культурным пространством. В сложившейся политической обстановке такая ассоциация – это явная уязвимость, и если епископам предложить гораздо более выгодный статус в «единой поместной», они с благодарностью воспользуются такой возможностью.

    Большинство перейдет в новую структуру, меньшинство можно будет без проблем маргинализировать, Порошенко окажется в роли человека, давшего нации единую национальную Церковь, и выиграет выборы.
    Расчет не оправдался – на «собор» пришли только двое епископов УПЦ (из 90).

    Фото: Zuma/ТАСС

    Нынешний расчет Зеленского тоже понятен. В условиях открытых боевых действий немного давления – и УПЦ развалится, ее клирики и миряне толпой рванут в государственно одобренную ПЦУ.

    Этот расчет тоже едва ли оправдается. Почему? Потому что политики не понимают мотивации верующих.
    Политики исходят из картины мира, в которой есть ресурсы, нефть и газ, танки и пехота, несомненные враги и ненадежные союзники — все это следует принимать в расчет. Существует религия и религиозные организации, обладающие определенным влиянием, которое может быть использовано как элемент политической борьбы. Но Бога в этой картине мира нет – и не может быть.

    Марксистский взгляд на религию исключительно как на средство манипуляции массами, утвердился в постсоветских элитах как само собой разумеющийся. Но, в отличие от марксистов, которые хотели избавиться от религии, в наши дни на нее смотрят более прагматично – хорошее же средство, зачем избавляться, пригодится. Надо только проследить за тем, чтобы этим средством пользовались мы сами, а не наши враги.

    Этот взгляд на вещи постоянно упускает из вида, что бывают люди, которые действительно верят в Бога, и исходят из совершенно другой картины реальности. Где самое важное – Бог и отношения с Ним.

    Люди хотят в Церковь, тратят на нее время и силы, поддерживают ее из своих скромных доходов – потому что принимают картину мира, в которой высшей ценностью является Бог и вечное спасение. Бог не может быть подчинен национальным, политическими или вообще каким бы то ни было человеческим соображениям. Он Творец неба и Земли, Господь и Судия мироздания. Пытаться использовать Его в качестве инструмента бессмысленно и нечестиво.

    Но для политиков Бога нет, а Церковь – это именно средство решения каких-то чисто земных задач. Инструмент, при помощи которого не лохи, или, более изящно выражаясь, элитарии, манипулируют лохами в своих интересах.

    Те, кто всерьез верят в Бога, не только не могут принять такой взгляд на Церковь, но и находят его глубоко оскорбительным. Когда люди, сами презрительно безразличные к Богу и вечному спасению, к Церкви и ее внутреннему устройству, указывают им, к какой общине принадлежать и как веровать, это вызывает резкий внутренний протест.

    Сторонники властей, со своей стороны, не понимают, в чем дело. Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России (сейчас они едва ли заметны) или чемоданы денег из Москвы, или еще что-то, что объяснило бы такое поведение.

    Но объяснение лежит на поверхности. Клирики и миряне УПЦ действительно верят в Бога и в вечное спасение. Другое дело, что политики неспособны это понять.

     

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