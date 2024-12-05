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    Мир скучающих эгоистов спасут праведники
    5 декабря 2024, 09:00 Мнение

    Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    В НИИ имени Склифосовского врачи провели успешную операцию пациентке, которая решила отказаться от химиотерапии, чтобы родить четвертого ребенка. Об этом НИИ сообщил в своем Тelegram-канале.

    На седьмом месяце беременности женщина обнаружила в груди злокачественное образование. Однако она решила не принимать химиотерапию, чтобы не навредить ребенку.

    Она благополучно родила, но рак привел к развитию метастазов в шейных позвонках.
    Операцию провели в три этапа, которые заняли полтора месяца.

    «Сейчас Розалия уже дома, рядом со своей дружной семьей», – говорят врачи.

    Почему этот случай так важен? Потому что по-настоящему хорошие новости, как эта, помогают нам скорректировать картину мира. Мы постоянно сталкиваемся с плохими новостями – о безобразиях, о преступлениях, о безответственности, злобе и глупости. Так устроена человеческая психика – мы охотнее нажмем на тревожный заголовок – и СМИ часто поставляют нам именно это. Все эти плохие новости могут загонять людей в уныние и цинизм, и поэтому важно вспомнить о том, что вокруг нас есть примеры замечательного нравственного достоинства. Среди нас бывают и очень хорошие люди.

    Решение женщины рискнуть своей жизнью и здоровьем, чтобы только не поставить под удар ребенка, которого она носит во чреве, говорит о том, что «святость материнства» – это не затертая фраза, это реальность, благодаря которой продолжается жизнь на земле. Мать знает, что в ее чреве растет не «сгусток клеток», а дитя, которое появится на свет, и проживет целую жизнь, и эту жизнь она бережет и хранит – даже ценой своей.

    Рак – это очень страшный диагноз; он выбивает почву из-под ног, как будто лютая смерть бежит за тобой и вот-вот настигнет, а ты можешь только едва переступить ватными ногами, как в кошмарном сне. Мучительная тревога высасывает из человека все силы – еще вернее, чем сама опухоль. Невозможно осуждать людей, которые в этой ситуации хватаются за любую соломинку – спасите мою жизнь, избавьте меня от смерти, сделайте все, чтобы отвратить от меня эту страшную угрозу.

    В это время чем раньше начат курс химиотерапии, тем больше шансов выжить – и сознательно отложить курс значит рисковать жизнью. Женщина, которая в этой невыносимой ситуации сказала – «нет, сначала должно родиться мое дитя», совершила акт нравственного героизма, и он важен не только для ребенка – который будет жить только благодаря ему – но и для всех нас. Это ее свободный выбор – никто не вынуждал ее и не заставлял, никто не осудил бы, если бы она выбрала иначе. Но она решила дать жизнь ребенку – даже если ей придется лишиться своей.

    Мы живем в мире, где один рекламный ролик за другим внушает нам – по несколько раз в час, на протяжении десятилетий – что жизнь состоит в том, чтобы зарабатывать деньги и тратить их на себя. На свои вещи, на свои удовольствия, на свое саморазвитие. Другие люди могут присутствовать в твоей жизни – но как приложения к тебе; ты можешь легко поменять их, если найдешь кого-то, кто устроит тебя больше.

    В этой атмосфере подразумевается, что семья, в которой ты неизбежно жертвуешь очень многим – деньгами, временем, силами, карьерой – это какая-то ловушка, чтобы лишить тебя возможности жить в свое удовольствие. Эмансипированные женщины больше не собираются тратить свою жизнь на ораву детей, а эмансипированные мужчины – свои деньги на содержание семьи. В наши дни есть, на что их потратить.

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    И вот оказывается, что в этом холодном мире есть пример совсем другого отношения к жизни, и пример очень яркий.   Пример женщины, которая ставит свою жизнь под угрозу ради самого беспомощного, бесправного и невыгодного существа на свете – ребенка в утробе. Дитя ничего не может дать; с ним невозможно заключить взаимовыгодного партнерства. Даже в самом благополучном случае ребенок только берет – время, силы, внимание, средства. И мать, и отец каждый день жертвуют своим комфортом и своими желаниями ради детей – и благодаря этому народ продолжает жить.

    А здесь мать была готова пожертвовать жизнью совершенно буквально – ее спасла только высочайшая квалификация врачей. И это – знак надежды для всех нас. Мир скучающих эгоистов, которые обречены вымереть из-за своей неспособности к любви и жертве – это еще не все. Среди нас есть люди, у которых хватает любви на настоящий подвиг – как у Розалии. Или как у врачей, которые с поразительным искусством спасли ей жизнь и здоровье.

    Нам стоит замечать таких людей. И гордиться ими. 

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