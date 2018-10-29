Почему Порошенко не стоило связываться с религией

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Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Киеву уготована печальная участь

«Когда очень тяжело, нужно сжать зубы в кулак», – советует Виталий КличкоФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Сергей Худиев

          Почему Порошенко не стоило связываться с религией

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 20 ноября 2018, 11:04

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          События прошедшей недели в Киеве – Архиерейский собор Украинской православной церкви, несостоявшаяся встреча этого собрания с Порошенко – из тех, которые потом попадают в учебники истории, даже если не все современники понимают их важность.

          Фактически планы создания «Единой поместной церкви» под контролем текущих украинских властей и их американских кураторов сорвались.

          Крупнейшая религиозная община страны, Украинская православная церковь Московского патриархата, устами своих епископов единодушно отказалась участвовать в проекте.

          Президент Порошенко намеревался провести встречу с епископами в так называемом Украинском Доме, но Собор настоял на том, чтобы проводить встречу на церковной территории, в Киевской Лавре. На это Порошенко не пошел – вероятно, из-за планов отобрать Лавру у Церкви. Его готовность выступать в ней выглядела бы как косвенное признание прав УПЦ на этот исторический комплекс зданий.

          В результате из 83 присутствовавших в Киеве епископов Церкви на встречу с Порошенко пришли только трое; причем один из них – архиепископ Новокаховский и Генический Филарет – вскоре заявил, что не собирается покидать УПЦ (МП), а против другого – епископа Винницкого Симеона – выступили его собственные священники. Третий – митрополит Александр (Драбинко), давний сторонник автокефалии, человек, который не считается монахом святой жизни и не пользуется авторитетом. 

          Фото: president.gov.ua

          Абсолютное же большинство епископов, выражая позицию своих священников и прихожан, выступили с заявлением, в котором отвергли весь автокефальный проект и осудили действия Константинополя.

          Это означает, что даже если у Порошенко и патриарха Варфоломея все остальное пройдет как по маслу – что не факт – в лучшем случае новая церковная структура, связанная с Константинопольским патриархатом, объединит не больше трети украинских приходов.

          Такова статистика – у Украинской православной церкви около 12 тысяч приходов, у филаретовского раскола (так называемого Киевского патриархата) – около 5 тысяч, и еще одна тысяча набирается у «Украинской автокефальной православной церкви» – общины, возникшей еще во время революции 1917 года.

          При таком соотношении претензии новой структуры быть национальной Церковью и воплощать волю украинского верующего народа, конечно, будут провозглашаться, но звучать как-то неубедительно. Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно.

          В чем причины такого провала?

          Конечно, желающие пытаются объяснить это тем, что «всех запугал Путин». Путин – универсальное объяснение всех неудач и провалов, которое, однако, в большинстве случаев выглядит фантастическим – а в этом особенно.

          У российских властей просто нет эффективных рычагов влияния на украинских епископов. Те двое, которые перешли на сторону Порошенко – митрополит Александр (Драбинко) и епископ Винницкий Симеон (Шостацкий) – явно не боятся никаких гонений со стороны Путина. Да и как бы, теоретически, он мог бы эти гонения воздвигнуть? И как Путин запугал винницких священников, что они выступили против своего поддержавшего автокефалию архиерея?

          В реальности дело обстоит ровно наоборот – это сторонники автокефалии могут угрожать (и угрожают) тем, кто не поддерживает этот проект.

          Почему же Церковь так единодушно выступила против? Многие хотели бы видеть тут политические причины – кто-то с ненавистью, кто-то с надеждой полагает, что УПЦ (МП) занимает противную Порошенко сторону в политическом конфликте.

          На самом деле это не так – сопротивление автокефалии никак не означает пророссийских симпатий. Среди членов Церкви могут быть люди разных политических предпочтений – а Церковь в целом избегает втягивания в конфликт на чьей-либо стороне, даже когда действия государства направлены именно на то, чтобы ее на определенную сторону вытолкнуть.

          В чем же главная ошибка Порошенко (и его кураторов)? Говоря коротко, им не надо было связываться с религией. Конфликт с глубокими мировоззренческими убеждениями людей – это то, чего стоит избегать до последней возможности.

          Обычно это и делается. Область светской политики и область религии разделяются по принципу «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21). Благочестивый христианин призван платить налоги, исполнять законы и вообще проявлять гражданскую лояльность. Пока государство этого и требует, оставив на усмотрение самих людей, к какой религиозной общине им принадлежать, причин для напряженности не возникает. Это называется принципом разделения Церкви и государства.

          Но автокефальный проект нарушил этот принцип – Порошенко, и, еще более, его американские кураторы решили, что они могут диктовать людям, как им верить, кого поминать (и кого не поминать) за Литургией, к какому церковному сообществу им следует принадлежать, как видеть свою религиозную историю и религиозную идентичность.

          И это – в глазах верующих – уже не вопрос политических предпочтений. Это вопрос того, могут ли люди религиозно индифферентные (как Порошенко) или адепты воинствующе антихристианской идеологии (как Байден) диктовать православным христианам в вопросах их веры и церковного устройства.

          Люди, вполне готовые отдавать кесарю кесарево, не готовы отдавать ему Божье. Это вполне ожидаемо – те, кто всерьез верят в Бога, Творца неба и земли, вряд ли легко примут претензии неверующих распоряжаться в Божьей Церкви. И вряд ли захотят подчинять свою веру политическим схемам.

          Грубое и высокомерное давление вообще отталкивает людей – и тут начинает работать известный принцип «не говорите мне, что я должен делать, и я не скажу вам, куда пойти». Но особенно отталкивает людей давление в вопросах, которые касаются их глубочайших мировоззренческих убеждений.

          Люди иногда меняют свои убеждения в религиозных вопросах – но это всегда является плодом долгого внутреннего развития, интеллектуального и духовного, и с каждым человеком происходит поодиночке. Попытка сделать это извне, по команде и со всеми сразу, будет воспринята людьми как возмутительное насилие над их религиозной совестью.

          Могли ли сторонники автокефалии избежать такого провала? В принципе, да.

          Если бы Порошенко, его кураторы и действующий «по просьбе правительства» патриарх Варфоломей вели себя по-другому – проявляя немного уважения к людям и их искренним убеждениям – они могли бы привлечь кого-то на свою сторону. Но если бы они были способны на это – вести уважительный диалог, признавать достоинство и убеждения других людей, они бы не были самими собой.

          И в этом отношении их провал абсолютно закономерен – как закономерно и то, что они даже не смогут осознать его причин.


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