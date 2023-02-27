Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях

Председатель Си и президент Лукашенко Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
Во вторник, 28 февраля, начнется визит президента Белоруссии в Китай. Поездка Лукашенко станет новым признаком резкого скачка, совершенного в экономических отношениях двух стран за последние несколько лет. Белоруссия усердно осваивает неисчерпаемый китайский рынок и строит обширные планы на будущее – и в этом есть важный пример в том числе для России.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...

США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
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В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		27 февраля 2023, 08:56

    В конфликтологии существует целое направление, изучающее внешние условия, влияющие на возникновение, динамику, развитие и завершение конфликтов, включая и политические. И это влияние обычно оценивается достаточно серьезно. Аномальная погода может спровоцировать стачки, бунты, расстрелы рабочих или погромы, которые при более умеренной погоде не произошли бы. Направление также изучает, есть ли какие-то культурные особенности, которые делают возможным этнополитический конфликт в одной стране и невозможным в другой. Большой пласт публикаций на эту тему касается экономических условий для возникновения конфликта, а также экономических условий, гасящих конфликт и переводящих его в латентную фазу.

    То, что бедность побуждает человека решать свои проблемы конфликтным, даже насильственным путем – вещь очевидная. И что проблемы с экономикой в целом тоже порождают куда более конфликтное общество, очевидно тоже. Еще Мо-Цзы, конкурент и соперник Конфуция, говорил, что бедность – корень всех прочих зол в стране. Но что будет происходить, если в упадок придет вся европейская экономика? Высокие доходы и уровень жизни позволяли многим конфликтам находиться в продолжительной латентной фазе. И вскоре они не будут больше сдерживать радикалов, недовольных не только правительственной политикой своих стран, но и тем, что их родной регион находится в составе того или иного национального государства.

    За прошлый год экономика Европы пострадала в рекордных масштабах. Среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе не раз становилась самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа и побивала собственные рекорды. Высокие цены на газ негативно сказываются на деятельности компаний, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому сокращение объемов производства и релокация в США – лишь вопрос времени. Инфляция, по некоторым данным, составляет более 10%, что является крайне высоким значением для Европы. Многие правительства и правления европейских банков заявляли о необходимости пожертвовать экономическим ростом ради борьбы с инфляцией. Ослабление курса евро привело к нарастанию инфляции из-за удорожания импорта. В результате происходит снижение реальных доходов населения и, соответственно, уровня потребления. Это недовольство должно рано или поздно проявиться в каких-то конкретных формах, включая и протесты против евроинтеграции.

    Евроскептицизм в последнее время набирает популярность. В парламенты европейских стран начали проходить партии, настроенные негативно к евроинтеграции. «Партия независимости Соединенного Королевства», «Национальный фронт», «Движение пяти звезд», «Альтернатива для Германии». Есть свои евроскептики в парламентах Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Венгрии и Греции. В прошлом десятилетии это вылилось в первый случай успешного «мягкого сепаратизма» в Европе – в 2016 году Великобритания покинула Евросоюз. Однако «мягкий сепаратизм», который европейцы могли себе позволить в лучшие годы, скоро может смениться «жестким».

    Великобритания на днях начала обсуждать отмену результатов Brexit. По данным СМИ, премьер-министр Риши Сунак попросил министров разработать планы по восстановлению отношений с Евросоюзом. Это может показаться странным – у ЕС сейчас столько проблем! Но если мы вспомним о Движении за независимость Шотландии и его успехах, будет понятна и стратегия Лондона в отношении ЕС.

    Фото: ROBERT PERRY/EPA/ТАСС

    Дебаты о независимости Шотландии начались еще в 70-е, когда в Северном море была обнаружена нефть. Они привели к референдуму в 2014 году, когда за независимость выступили 44,7% населения. Повторный референдум должен был состояться в 2017 году, но был заменен голосованием по Brexit. Под предлогом пандемии отказались проводить третий референдум. И уже тогда, согласно опросам, проведенным в разгар пандемии, поддержка независимости Шотландии постоянно превышала 50 процентов. Сегодняшние разговоры о возвращении в ЕС вуалируют сепаратистские тенденции в Шотландии и референдум, который точно разделит страну пополам.

    После успеха третьего референдума стоит ожидать успешного сепаратизма в Северной Ирландии (совместно с воссоединением с уже независимой Республикой Ирландия или, что вероятнее, без него), а также в Уэльсе.

    Германия, которая больше всех пострадает от действия санкций и поддержки Украины, тоже может столкнуться с сепаратизмом, который до сих пор находился в тени промышленных успехов страны. Самые сильные сепаратистские настроения стоит ожидать в Баварии, чуть менее интенсивные, но хорошо организованные – в Восточной Фризии. У фризов есть и своя организация Die Friesen – ее активисты давно заявляют о том, что фризы должны взять судьбу в свои руки. Возможно, мы увидим недовольство в местах компактного проживания лужицких сербов, в отношении которых уже два века идет непрекращающаяся политика онемечивания.

    Особенно неблагополучная ситуация в Испании. Почти вся ее береговая линия имеет выраженные сепаратистские устремления и требует независимости. Это в первую очередь Страна Басков и Каталония, наиболее активные в сепаратистских устремлениях. Каталонцы часто выступают за абсолютную независимость – пример «жесткого сепаратизма», когда элиты и народ хотят покинуть не только страну, но и ЕС. Но сепаратизм силен также в Валенсии, на Болеарских островах, в Галисии, Андалусии, Арагоне, Астурии, Кантабрии, Кастилии. В некоторых регионах за независимость так или иначе выступают десятки организаций. Замедление роста ВВП Испании с 2020 года по настоящий момент симпатий Мадриду не добавит. Возможно, мы еще увидим распад современной Испании, которая станет континентальным государством без выхода к морю.

    Такая же тяжелая ситуация в Италии, хотя итальянский сепаратизм не стоит переоценивать из-за географического расположения страны и способности регионов прокормить самих себя. Сепаратизм в Италии – это явление, вызванное стремлением ряда этнических групп, компактно проживающих на территории Италии, как к большей автономии, так и образованию независимых национальных государств. За независимость выступают «Лига Севера», продвигающая идею отделения от Италии промышленно развитого Севера, а также объединенные движения аграрного Юга – за отделение уже от этого самого Севера.

    Отдельно стоит упомянуть сицилийский сепаратизм, иногда приобретающий расовый оттенок – Сицилия некоторое время находилась под властью арабов. Уже внутри макрорегионов севера и юга Италии нашли свою политическую нишу десятки активных сепаратистских движений, выступающих отдельно за независимость Венеции, Падуи, Флоренции и т. д., или за те или иные формы мягкой конфедерации внутри своего макрорегиона.

    Кельтская лига, партия «Возрождение», Революционная армия Бретани и Фронт освобождения Бретани бьются за независимость Бретани от Франции. «Свободная Корсика» и Фронт национального освобождения Корсики давно хотят выйти из состава Франции. Ниццианские повстанцы требуют независимости для Ниццы, Савойская лига – для Савойи, а «Эльзас», Национальный форум Эльзас-Лотарингии и «Наша страна» – для Эльзаса. Кроме этого, Нормандское движение собирается сделать Нормандию снова свободной, а Окситанская партия, Партия ркситанского народа и «Окситанская инициатива» должны сделать то же самое с Окситанией. 

    В Польше наиболее активны сепаратисты Силезии: Движение за автономию Силезии добивается независимости и пытается провозгласить независимую Верхнюю Силезию. Менее активно ведут себя активисты Пруссии. Силезия и Пруссия – это недавние территориальные приобретения Польши, населенные немцами, и они до сих пор полностью не ополячены. Агрессивный империализм поляков многим кажется чрезмерным и несправедливым, а экономические усилия по развитию регионов, и без того недостаточные, после начала СВО еще и активно сворачиваются.

    Отдельно стоит упомянуть регион Залешья (Залесья): раздаются голоса о том, что в культурном и социальном смысле это скорее западная граница Белоруссии, чем восточная – Польши. Мы еще не видели карту того, какой Белоруссию будущего видят сами белорусы. Наверняка новые границы включают в себя как север Украины, так и польское Залешье.

    Возможно, на фоне общих экономических трудностей Европы мы также увидим обострение сепаратизма в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, на Кипре, в Латвии и Литве, в Македонии, Молдавии, в Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Финляндии, Хорватии, Чехии и даже в Швейцарии и Швеции. Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий – в данном случае осложнения экономической ситуации – снова вылезут на поверхность.

    Так что в ближайшие десять лет в ЕС и без российского газа будет жарко.

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