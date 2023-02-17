Госдеп США отправился в поход на Италию

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

Лондон и Вашингтон просят ВСУ экономить снаряды REUTERS/Marko Djurica
Странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии. Насколько этот план реализуем, в чем его изъяны и какие преимущества «снарядный голод» в рядах противника дает России?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Соколов

    Госдеп США отправился в поход на Италию

    Максим Соколов
    публицист
    		17 февраля 2023, 11:52

    Американское посольство в Риме объявило о выдаче грантов, имеющих целью «расширить возможности гражданского общества Италии в деле объяснения демократических принципов и восстановления доверия к демократии». Программа широкого культурного взаимодействия должна способствовать укреплению связей Италии и США. Мероприятия «должны содержать значительное число элементов американской культуры» и тем самым способствовать «росту понимания политики и взглядов США» среди населения Апеннинского полуострова.

    Хотя из целей программы это прямо не следует, Госдеп называет «одним из приоритетных направлений борьбу с дезинформацией». Которой ныне принято называть не столько лживые сообщения, сколько такие факты и мнения, которые не нравятся США (а также их еэсовским сателлитам), поскольку гладят их не по шерсти, а против шерсти. Известно, как домашние питомцы бывают этим недовольны. Столпы демократии тоже.

    Оттого «предложения в этой области должны повышать осведомленность целевой аудитории касательно дезинформации со стороны России и Китайской Народной Республики и укреплять способность ей противостоять или содействовать борьбе с дезинформацией, которая подрывает веру в верховенство демократии».

    В самом содержании просветительской деятельности, которую собираются развернуть на Виа Венето, нет ничего особенно нового. Американские посольства много заняты благовествованием. Известно, сколь активно ведется евангелизация в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Хотя и не только на просторах СНГ. Программы благовествования активно проводятся в Болгарии и на обломках Югославии – в Черногории и Македонии.

    Велись когда-то такие программы и в России. См. визиты прогрессивной общественности в московский Спасо-хаус с целью коллективно послушать радиовыступления Барака Обамы и умилиться сердцем. Нечто подобное было и на Белой Руси, покуда А.Г. Лукашенко не рассвирепел и не прекратил действие американской мягкой силы. Напротив, на Украине веру в верховенство демократии так успешно прививали, что сегодня в Госдепе порой не знают, как совладать с демократическим порывом украинцев. Нечто подобное было и в Африке, Азии и Латинской Америке. В соответствии с правилом «итак идите, научите все народы соблюдать все, что повелело правительство США».

    Фото: Артур Габдрахманов/Sputnik/РИА Новости

    Действительная новизна в том, что уже полвека, если не более, страны Западной Европы были избавлены от американской катехизации. По крайней мере, она носила менее явный и более деликатный характер – не через прямую проповедь американского посольства. Конечно, и в Старой Европе Италия несколько выделялась. И пластическим итальянским разгильдяйством, и разными левыми наклонностями – компартия десятилетиями была системной силой, и вообще довольно специфическим характером взаимоотношений с западным блоком НАТО.

    Итальянцы понимали, что географию не перейдешь. Итальянский сапог в центре Средиземного моря – ясно, что НАТО его никогда не отдаст. Главная база 6-го флота США в Неаполе – это тоже серьезно. Но сложился негласный договор между Римом и Новым Римом (вар.: Карфагеном), который за океаном. «Мы не вредим и препятствуем вашей имперской силе, а вы не сильно лезете в наши внутренние дела». По этой формуле Италия и жила с 1945 года. Память, побудившая ставить на итальянских кладбищах монументы с надписью Ai caduti e dispersi sul fronte russa – «Погибшим и пропавшим без вести на русском фронте», была довольно сильна, чтобы препятствовать лихим наскокам на СССР-Россию. Опыт Муссолини был признан сугубо нежелательным для повторения.

    Этой традиции и сегодня более или менее следуют итальянцы. Народу совсем неохота лезть на рожон – это же не поляки и не англосаксы. Политическому классу тоже неохота. Максимум, что удается добиться от министров 68-го правительства Итальянской Республики – это соблюдение ими завета «плюнь и поцелуй злодею ручку». Это тоже неплохо, но означает полное отсутствие ретивости. А главное, довольно ясно показывает, что, когда с гегемоном что-то случится, итальянцы побегут первыми. Сталинград и доселе оказывает большое воспитательное воздействие.

    Всю эту историческую традицию, а равно идущую еще от времен Барбароссы (если не ранее) стойкую неприязнь к некультурным германским варварам – «O, brutissimi!», американское посольство намерено преодолеть «значительным числом элементов американской культуры». При том, что Риму 2750 лет, а США нет еще и 275. А производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов Авзонии счастливой.

    Зато на Виа Венето решили произвести разумную экономию. Стоимость одного гранта – от 10 до 50 тыс. долларов. Вероятно, посольство решило искать борцов с дезинформацией среди неаполитанских лаццарони, отличающихся большой неприхотливостью в быту. Для сравнения: НЛО восьмиугольной формы, со свисающими нитями было сбито над озером Гурон двумя ракетами (одной не хватило) стоимостью по 400 тыс. долларов каждая. Одна ракета – от восьми до 40 грантов. История величия и падения империй всегда поучительна.

     

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