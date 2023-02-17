Госдеп США отправился в поход на Италию

Американское посольство в Риме объявило о выдаче грантов, имеющих целью «расширить возможности гражданского общества Италии в деле объяснения демократических принципов и восстановления доверия к демократии». Программа широкого культурного взаимодействия должна способствовать укреплению связей Италии и США. Мероприятия «должны содержать значительное число элементов американской культуры» и тем самым способствовать «росту понимания политики и взглядов США» среди населения Апеннинского полуострова.

Хотя из целей программы это прямо не следует, Госдеп называет «одним из приоритетных направлений борьбу с дезинформацией». Которой ныне принято называть не столько лживые сообщения, сколько такие факты и мнения, которые не нравятся США (а также их еэсовским сателлитам), поскольку гладят их не по шерсти, а против шерсти. Известно, как домашние питомцы бывают этим недовольны. Столпы демократии тоже.

Оттого «предложения в этой области должны повышать осведомленность целевой аудитории касательно дезинформации со стороны России и Китайской Народной Республики и укреплять способность ей противостоять или содействовать борьбе с дезинформацией, которая подрывает веру в верховенство демократии».

В самом содержании просветительской деятельности, которую собираются развернуть на Виа Венето, нет ничего особенно нового. Американские посольства много заняты благовествованием. Известно, сколь активно ведется евангелизация в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Хотя и не только на просторах СНГ. Программы благовествования активно проводятся в Болгарии и на обломках Югославии – в Черногории и Македонии.

Велись когда-то такие программы и в России. См. визиты прогрессивной общественности в московский Спасо-хаус с целью коллективно послушать радиовыступления Барака Обамы и умилиться сердцем. Нечто подобное было и на Белой Руси, покуда А.Г. Лукашенко не рассвирепел и не прекратил действие американской мягкой силы. Напротив, на Украине веру в верховенство демократии так успешно прививали, что сегодня в Госдепе порой не знают, как совладать с демократическим порывом украинцев. Нечто подобное было и в Африке, Азии и Латинской Америке. В соответствии с правилом «итак идите, научите все народы соблюдать все, что повелело правительство США».

Действительная новизна в том, что уже полвека, если не более, страны Западной Европы были избавлены от американской катехизации. По крайней мере, она носила менее явный и более деликатный характер – не через прямую проповедь американского посольства. Конечно, и в Старой Европе Италия несколько выделялась. И пластическим итальянским разгильдяйством, и разными левыми наклонностями – компартия десятилетиями была системной силой, и вообще довольно специфическим характером взаимоотношений с западным блоком НАТО.

Итальянцы понимали, что географию не перейдешь. Итальянский сапог в центре Средиземного моря – ясно, что НАТО его никогда не отдаст. Главная база 6-го флота США в Неаполе – это тоже серьезно. Но сложился негласный договор между Римом и Новым Римом (вар.: Карфагеном), который за океаном. «Мы не вредим и препятствуем вашей имперской силе, а вы не сильно лезете в наши внутренние дела». По этой формуле Италия и жила с 1945 года. Память, побудившая ставить на итальянских кладбищах монументы с надписью Ai caduti e dispersi sul fronte russa – «Погибшим и пропавшим без вести на русском фронте», была довольно сильна, чтобы препятствовать лихим наскокам на СССР-Россию. Опыт Муссолини был признан сугубо нежелательным для повторения.

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Этой традиции и сегодня более или менее следуют итальянцы. Народу совсем неохота лезть на рожон – это же не поляки и не англосаксы. Политическому классу тоже неохота. Максимум, что удается добиться от министров 68-го правительства Итальянской Республики – это соблюдение ими завета «плюнь и поцелуй злодею ручку». Это тоже неплохо, но означает полное отсутствие ретивости. А главное, довольно ясно показывает, что, когда с гегемоном что-то случится, итальянцы побегут первыми. Сталинград и доселе оказывает большое воспитательное воздействие.

Всю эту историческую традицию, а равно идущую еще от времен Барбароссы (если не ранее) стойкую неприязнь к некультурным германским варварам – «O, brutissimi!», американское посольство намерено преодолеть «значительным числом элементов американской культуры». При том, что Риму 2750 лет, а США нет еще и 275. А производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов Авзонии счастливой.

Зато на Виа Венето решили произвести разумную экономию. Стоимость одного гранта – от 10 до 50 тыс. долларов. Вероятно, посольство решило искать борцов с дезинформацией среди неаполитанских лаццарони, отличающихся большой неприхотливостью в быту. Для сравнения: НЛО восьмиугольной формы, со свисающими нитями было сбито над озером Гурон двумя ракетами (одной не хватило) стоимостью по 400 тыс. долларов каждая. Одна ракета – от восьми до 40 грантов. История величия и падения империй всегда поучительна.