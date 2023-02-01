Западная демократия – враг демократии

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма

Еще в 1992 году Ельцин указывал Бушу на опасность украинского национализма Соколов Дмитрий/Фотохроника ТАСС
Украина стала «главным дестабилизирующим фактором» для России. На Украине живет 11 млн русских, готовых присоединиться к России. Эти тезисы из нынешней официальной риторики Москвы на самом деле первым произнес Борис Ельцин. Об этом стало известно из рассекреченных американских архивов. Потому что говорил так Ельцин не публично, а на переговорах за океаном. Можно ли первого президента считать провозвестником СВО? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Украина опасно рассердила Иран

Иран не оставит без ответа атаку на Исфахан Vahid Salemi/AP/ТАСС
Противостояние Ирана и Израиля вновь обострилось после атаки на военные объекты в Исфахане. Но в этот раз не обошлось без Украины – одиозное заявление советника Зеленского Михаила Подоляка в Тегеране восприняли как косвенное подтверждение причастности Киева к случившемуся. И если в Израиле недоумевают от заявлений Подоляка, то Тегеран раздражен. А эта страна вполне способна нанести ракетный удар по Украине. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 90-е и нулевые годы 20 века и большую часть десятых годов 21 века. Самые демократичные, как считается, страны, далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...

Каким должен быть госзаказ в культуре

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Секретные данные об Украине и Ельцине

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
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    часть ядра


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    Виталий Трофимов-Трофимов

    Западная демократия – враг демократии

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		1 февраля 2023, 08:50

    В начале этого года прекратило свое существование альтернативное правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, и все страны, ранее его признававшие, свое признание отозвали. И хотя не осталось никаких препятствий на пути того, чтобы режим Николаса Мадуро получил всю полноту международного признания, что-то пошло не так. И нам хорошо знакомо это «не так», потому что в отношении России оно шло тем же самым путем.

    На счетах Банка Англии заморожено 1,8 млрд принадлежащих Венесуэле долларов США. Предлогом к заморозке было в том числе и то, что западные страны не могли определиться какое из правительств – Мадуро или Гуайдо – является народно избранным и официальным. Теперь, казалось бы, проблема решена. Правительство Гуайдо самоликвидировалось, и деньги принадлежат тому единственному правительству Венесуэлы, которое сейчас действует. Но Великобритания, несколько лет назад заморозившая эти деньги, заявила, что не собирается их возвращать. Потому что, видете ли, в Венесуэле недемократическое правительство. А какое правительство демократическое – будет решать сама Великобритания. То есть страна с монархическим строем, без конституции и местами в парламенте, официально передаваемыми по наследству. В исторической науке и политологии хорошо изучена связь между феодализмом и родством, а связь между родством и демократией изучена плохо. Она очень неохотно изучается мировым научным сообществом. Хорошо развитая в России дисциплина элитология, которая за это отвечает, практически неизвестна на Западе. И если бы она там была известна, то кто-то мог бы что-то заподозрить.

    Другой любитель обвинять всех в недостатке демократии, выстроивший на этом свою внешнюю политику – Соединенные Штаты. Они активно проводят свою внешнюю политику по демократизации стран, но мало кто при этом замечает, что половина президентов США – родственники. Многие из них происходят из династии Линдси, которая берет свое начало от Роберта Линдси, шотландца, который прибыл в 1660-х годах в английскую колонию Вирджиния. Линдси в войне за независимость встали на сторону Штатов и позже помогли им сохранить экономическую значимость.

    Если бы в США были элитологи, они бы обнаружили, что сегодня это семейство занимает видное место в бизнесе и американской политике. Потомками Роберта являются президенты США Джордж Буш-старший, Джордж У. Буш, Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Рональд Рейган, Джон Ф. Кеннеди, а также бизнес-династии Вандербильтов, Асторов и Рокфеллеров. И речь не только о президентах. Одни только Рокфеллеры дали США вице-президента Нельсона Рокфеллера, конгрессмена от Арканзаса Уинтропа Рокфеллера и Джона Рокфеллера IV, сенатора от Западной Вергинии. И это только одна ветвь потомков Линдси. До сих пор политически активен и весь клан Кеннеди – именно они сделали губернатором Калифорнии Арнольда Шварценеггера и контролируют местные политические СМИ.

    И таких демократических политиков там много. Например, династия Бердов из Вирджинии, давшие Палате делегатов штата Вирджиния Ричарда Эвелин Берда-старшего, его сын Гарри Флада Берда, 50-го губернатора Вирджинии и сенатора, внука-сенатора Гарри Ф. Берд-младшего, политического лидера и юриста из Огайо Чарльза Уиллинга Берда. Особо демократичным является созданная ими политическая машина, известная как Организация Берда. Она доминировала в политике Вирджинии на протяжении большей части XX века, безотказно проводя на правильные местные и федеральные посты людей, связанных обязательствами с семейством.

    Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости

    Или семья Картеров: Роберт Картер, президент губернаторского совета колонии Вирджиния, Роберт Барвелл, член Палаты представителей Вирджинии, Роберт Картер III, который заседал в Совете губернатора Вирджинии, Картер Брэкстон, подписавший Декларацию независимости, Манн Пейдж, делегат Вирджинии на Континентальном конгрессе в 1777 году, генерал армии Конфедеративных Штатов, Роберт Э. Ли, первый лейтенант армии Конфедерации Роберт Рэндольф Картер, Джон Пейдж, 13-й губернатор Вирджинии, Томас Нельсон Пейдж, который служил послом США в Италии при администрации Вудро Вильсона. Многие другие потомки до сих пор являются успешными предпринимателями, губернаторами и конгрессменами.

    Демократии стоит поучиться также у бостонских Кэботов, судовладельцев и производителей технического углерода, определяющих политику Бостона и штата Массачусетс. У Дюпонов, необычайно разбогатевших на производстве пороха во времена Гражданской войны в США и до сих пор лоббирующих агрессивную политику и военные операции США по всему миру. У Грисволдов из Коннектикута, сколотивших состояние на судоходстве, банковском деле, железных дорогах и промышленности, и играющих видную роль в американской политике, произведя на свет пять губернаторов и многочисленных сенаторов и конгрессменов. У Питкэрнов из Филадельфии, которые сами не участвовали в политике, но провели на пост президента США своих ставленников – агрессивных и коррумпированных Эйзенхауэра и Никсона. У Ван Лиров из Пенсильвании, чьи потомки – успешные предприниматели, губернаторы, конгрессмены, основатели и президенты университетов. Именно благодаря этим семействам лоббизм в США не является уголовным преступлением и коррупционной схемой, а представляет собой респектабельное занятие и достойную профессию.

    Такая ситуация не только в странах англосаксонского мира. Во Франции так называемые «200 семей» контролируют большую часть национального богатства с 1815 года и до наших дней. Число 200 основано на политике, согласно которой из 40 000 акционеров Банка Франции только 200 были допущены к участию в годовом собрании. Они же имели и другие привилегии, оказывающие серьезное влияние не только на экономическую ситуацию, но и на политический курс Франции. Эти привилегии передавались по наследству.

    В Италии два сотрудника Банка Италии Гульельмо Бароне и Сауро Моцетти провели исследование и обнаружили необыкновенный факт: нынешние деловые и политические семьи Флоренции сегодня происходят от самых богатых семей Флоренции 600-летней давности. Те, кто сегодня управляет итальянским государством и определяет его экономику – потомки тех, кто делал это в 1427 году. Совпадение здесь около 97%.

    Другие исследования, на которые ссылается экономист Грегори Кларк, показали, что Японией продолжают управлять потомки самураев. Хотя после отмены сословной системы прошло уже 140 лет, самураи остаются политической элитой Японии. Официальные документы украшают их камоны (фамильные гербы), многим из которых более 600 лет.

    Без сомнения, демократия важна. Она позволяет политикам получать обратную связь, справедливо распределять коллективные блага, обеспечивать ротацию на важных постах людей, которые уже не могут исполнять свои обязанности или уже не вызывают доверия граждан. Но с учетом всего вышеперечисленного она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 90-е и нулевые годы 20 века и большую часть десятых годов 21 века. Самые демократичные, как считается, страны, далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.

    Есть и другие странности в аргументах о демократии, о которых именно сейчас стоит задуматься. Например, почему бОльшей демократии в России особенно настойчиво требуют слои, которые можно отнести к этаким «психологическим евнухам»: фрилаверы, фричайдеры, феминистки, ЛГБТ-активисты, мизогинные «мужские союзы»?

    Аристотель делил режимы по тому, плохие они или хорошие и по тому, сколько человек правит. Хорошая единоличная система – это монархия, плохая – тирания. Хорошая система, где правит группа – это аристократия, а плохая – олигархия. Хорошая система правления большинства – это демократия, плохая – охлократия, власть толпы. Не обязательно быть большим специалистом в философии, чтобы заметить, что хорошие режимы в качестве обязательной компоненты включают в себя семейственность и наследование, а в плохих этого нет. То есть единоличный правитель, который действует не исходя из своих прихотей, а является частью большой наследственной традиции и убеждённый, что детям надо оставить мир лучше предыдущего, определённо для Аристотеля лучше. С аристократией то же самое, потому что аристократия в отличие от олигархии наследственна. Эта система не совсем очевидна на примере демократии, но и там она прямо опиралась на семейственность. Само предоставление гражданских прав в Древней Греции человеку осуществлялось только и исключительно его отцом, а не по факту рождения, как сейчас.

    Может ли человек, не желающий оставить потомков и живущий только для себя, иметь равные права определять лучшее будущее с человеком, который жертвует чем-то в интересах лучшего будущего для своих потомков? Или стоит считать таких «психологических евнухов», некогда активно поддерживаемых западными фондами, угрозой демократии? Потому что демократия не работает, если коллективно принятые решения не касаются лучшего будущего – у такой демократии просто нет будущего.

    В международной политике требование демократии совершает еще более восхитительные кульбиты. Карта уровня демократии, издаваемой журналом The Economist, точно повторяет карту представленности англо-американского капитала в мире. Страны, где власть фактически передаётся по наследству с помощью демократообразных процедур, традиционно зеленого цвета. Там демократия, все хорошо. Россия – красным. Плохо. И везде, где американский капитал плохо представлен, там все красным – нет демократии, значит. В 2012 году полицейские в ЮАР убили 34 шахтера, 78 ранили и 259 арестовали. Это случилось после того, как 3000 рабочих блокировали платиновую шахту, принадлежащую британской компании «Лонмин». В тот же год The Economist поднял ЮАР на восьмое место по уровню демократии в мире. Зелененькая страна. И Украина – зелененькая. Монастыри разграбляют, оппозиционные партии запрещают, людей раздевают и к столбам привязывают, но капиталы в безопасности, уровень демократии в порядке.

    По сути, любая западная карта чего бы то ни было повторяет эту карту уровня демократии – карту представленности западных капиталов. Возьмем любую: карту ощущения коррупции, карту социальной сплоченности, карту количества бездомных собак – там везде Великобритания, США, Франция, Япония, Италия раскрашены оттенками зеленого, а Россия, Китай, Иран обязательно красным. Остальные ситуативно.

    И на основании этой карты уровня демократии творится мировая политика: выставляются претензии, замораживаются счета, признаются правительства, вводятся санкции, поставляются танки «Леопард-2». Россию обвиняют в каких-то неоимперских амбициях, но главная цель СВО, возможно, в том, чтобы уничтожить эту самую карту демократии. Исключить аргументы демократии из международного сотрудничества. Карта уровня демократии – главный враг самой демократии, возможности народов самим выбирать свой образ жизни.

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