США устали от Украины

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26 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турок из космоса

Многие считают, что к землетрясению в Турции может быть причастно тектоническое оружие
Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км в глубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...

В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
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Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Василий Стоякин

    США устали от Украины

    Василий Стоякин
    директор Центра политического маркетинга
    		26 февраля 2023, 12:49

    Интересный материал опубликовало агентство Reuters 22 февраля. Суть его в том, что в США нет единства относительно того, сколь долго может продолжаться американская военная помощь Украине в нынешних объемах.

    Нет, пока все в порядке – Конгресс, демонстрируя пресловутый «двухпартийный консенсус», одобрял каждый новый транш финансирования, запрошенный администрацией Байдена с начала войны. Размер помощи со стороны США и союзников достиг 113 млрд долларов (для сравнения: в 2013 году ВВП Украины составлял 180 млрд долларов в ценах того периода).

    Однако Reuters констатирует усталость США от Украины. Во-первых, согласно опросу Ipsos, проведенному по заказу Reuters 6-13 февраля, в котором приняли участие более 4000 американцев, поддержка предоставления военной помощи Украине упала с 73% (апрель 2022 года) до 58%.

    Во-вторых, нет единства и в Конгрессе. Республиканцы, составляющие большинство, требуют сокращения расходов, чтобы обуздать дефицит бюджета. Уже появилась группа, которая требует сделать это за счет украинской помощи. Даже представитель демпартии Боб Менендес, возглавляющий комитет Сената по международным отношениям, отмечает: «обязательства, особенно дорогостоящие обязательства, не могут длиться вечно».

    В качестве резюме можно привести фразу неназванного американского чиновника: «Это (война – авт.) должно закончиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее». По его словам, эта информация была донесена до Зеленского во время последнего визита Байдена в Киев.

    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

    В общем, на первый взгляд, ничего особенно неожиданного тут нет. Накануне визита Байдена и после него уже звучали мнения экспертов относительно того, что американский президент будет требовать от киевской администрации наступления с тем, чтобы получить лучшие условия для перемирия.

    Об этом же свидетельствует визит в Киев группы конгрессменов-республиканцев. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что Байден «слишком медлителен» в отношении поставок оружия на Украину. Мол, давно пора дать Киеву самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.

    Понятно, что данная инициатива направлена на то, чтобы «это закончилось как можно скорее» – чем больше оружия получит Украина, тем быстрее появятся комфортные для Киева условия для перемирия. Правда, конгрессмены – люди безответственные, им вольно требовать поставок оружия. Вашингтонская же администрация опасается эскалации конфликта и выхода его за пределы Украины, что вполне объясняет ее «неторопливость».

    При этом некоторые эксперты в США не исключают, что Украина должна будет пойти при этом на территориальные уступки. Это мнение неофициальное, но вопрос о Крыме, судя по всему, решено «спустить на тормозах». Даже Зеленский весной прошлого года усомнился в целесообразности военного решения крымского вопроса.

    Причины, как видится, внутриполитические. В ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы. Повестка дня американских выборов, как правило, внутренняя, с упором на социально-экономическую составляющую. Американцы, что характерно для граждан глобальной сверхдержавы, внешней политикой интересуются мало и уж точно не готовы жертвовать своим благополучием ради амбиций вашингтонских стратегов. На этом фоне американская администрация будет вынуждена отвлечься от украинской тематики. Просто чтобы не подставлять Байдена.

    Для Украины эти новости плохие. Во-первых, придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники (танков прежде всего). Это будет означать огромные потери украинской армии при неоднозначном результате. Территория Украины в результате этого наступления может и еще более сократиться...

    Во-вторых, Киеву придется распрощаться с мечтой о том, что Запад будет кормить его вечно. А ведь смысл предложенного Зеленским «Киевского договора о безопасности» именно в этом состоит – Запад берет на себя военные расходы Украины, да еще дает гарантии как в НАТО или почти как в НАТО.

    В-третьих, Зеленскому придется договариваться с Москвой в условиях, когда Москва не очень-то хочет с ним договариваться. Российская сторона, понимая проблемы Запада, вовсе не спешит с разрешением украинского кризиса, что следует из спокойного тона обращения президента к Федеральному собранию.

    Политконсультант Евгений Минченко считает, что Владимир Путин перевел СВО в формат обыденности: «Ну вот у нас есть такой конфликт с Западом, который принимает в том числе и такую форму противостояния на Украине. И параллельно была представлена достаточно масштабная программа развития экономики с упором на технологический суверенитет и инфраструктурные проекты». Очевидно, что в Кремле убеждены – время сейчас работает на Россию. А Reuters это мнение подтверждает.

    Так ли все хорошо, как нам кажется? Само собой разумеется, не все так просто.

    Принципиально Запад вообще и США в частности настроены на то, чтобы нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил Владимир Путин, и это подтверждается высказываниями массы западных политиков (наиболее четко об этом высказался польский премьер Моравецкий).

    Поэтому Запад не остановится. А нынешнее кажущееся отступление является тактическим – на время избирательной кампании в США поддержка Украины отойдет на задний план и, вероятно, будет сокращена. Для этого нужны будут переговоры и перемирие, даже если ВСУ не продемонстрируют каких-то успехов и условия этого перемирия не понравятся Киеву. 

    А вот уже потом, после выборов... Тут у Вашингтона могут быть два плана.

    План А: перевооружить Украину и через пару лет спровоцировать настоящую украинско-российскую войну под предлогом «восстановления территориальной целостности».

    План Б: оставить Украину в покое и спровоцировать вооруженный конфликт с Россией на каком-то другом направлении (возможности у Вашингтона тут превосходные).

    А вот плана В – восстановления нормальных отношений с Россией – в запасе у Вашингтона нет, и с этим нужно смириться. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

    Вопрос о том, нужен ли России тот мир, к которому подталкивает сейчас Вашингтон Украину, остается дискуссионным. Все зависит от условий. А условия эти надо определять не с Киевом. Пока же время действительно работает на Москву. 

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