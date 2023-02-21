Путин намерен строить мирное будущее

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21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

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Байден в Киеве: главное

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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин намерен строить мирное будущее

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		21 февраля 2023, 17:35

    Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию сопровождалось самыми разными ожиданиями. Военные действия длятся уже год, и все мы хотим скорейшего наступления мира – разумеется, после победы. Отсюда предсказания о том, что в послании будет содержаться нечто, что «перевернет шахматную доску», разрубит гордиев узел вооруженного конфликта.

    Я тоже очень хочу, чтобы страна как можно скорее вышла из этой тяжелой ситуации, чтобы перестали гибнуть люди. Но по здравому размышлению мне кажется, что надежда на супероружие, на некие секретные разработки, которые вот-вот будут запущены в серию и обеспечат мгновенный перевес на поле боя – это удел нетерпеливых или наивных людей. А надежда на «суперслово» представляется вообще оторванной от реальности. Хороших, правильных и решительных слов за последнее время было произнесено немало, но сегодня нас в первую очередь интересуют дела. Однако самые срочные дела всегда делаются медленнее, чем говорятся слова, и к этому надо отнестись с пониманием.

    Послание российского президента как раз и было речью руководителя страны, упорно и уверенно делающей свое дело, а не речью загнанного в угол человека, каким хотели бы видеть нашего лидера наши западные оппоненты. 

    Напротив, именно лидеры США, их европейские и украинские марионетки в последнее время производят впечатление людей отчаявшихся, мечущихся от одного решения к другому, хватающихся за все соломинки, которые кажутся им спасительными, а самое главное, не понимающими, чего же именно они хотят добиться. Именно на Западе с остекленевшими глазами, как под воздействием наркотиков, неустанно твердят: «Украина должна победить». Именно на Западе произносится совершенно оруэлловская мантра: «Поставки оружия Украине – единственный путь к прочному миру». И именно западные политики и их украинские шавки буквально молятся на любое «супероружие» из натовских арсеналов. Молились на гаубицы М777, потом перешли на культ «Хаймарсов». Теперь трубят о неуязвимых танках «Леопард», но на всякий случай уже бьют поклоны перед иконой истребителя F-16, который то дают Украине, то не дают, то опять дают.

    Западные политики в панике уже требуют передать Украине все снаряды, которые хранятся на европейских складах, проговариваясь: а с кем же еще с их помощью воевать, если не с Россией? При этом французский президент Макрон предостерегает от попыток менять власть в России, в то время как в прибалтийских лимитрофах призывают добиваться изменения не только нашего политического строя, но и всего менталитета нашего народа. Одним словом, на той стороне мы видим беспорядочное реагирование на текущую ситуацию, но не видим стратегических идей о том, как жить дальше.

    Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

    С этим контрастирует спокойный и конструктивный тон послания российского президента. В послании подтверждены те основные тезисы, с которыми Россия начинала специальную военную операцию, отмечены лицемерие и недоговороспособность Запада, отсутствие субъектности у Украины. Были сказаны слова благодарности и поддержки нашим воинам, семьям военных, объявлена минута молчания в память о погибших.

    Несмотря на то, что СВО еще надолго, это была речь руководителя страны, которая намерена строить мирное и процветающее будущее. Путин прямо отверг лозунг «пушки вместо масла». И масло будет, и рекордный урожай зерна собрали. Будет строительство в новых регионах России, будет налажен надежный сухопутный коридор в Крым, будут развиваться порты Азовского моря, которое теперь стало нашим внутренним морем. Но будут строиться и дороги по всей стране, ускоренными темпами предполагается модернизировать БАМ и Транссиб, поскольку развитие Сибири – один из приоритетов России.

    Важнейшая концептуальная особенность экономической части послания состоит в том, что российская власть рассматривает кризисную ситуацию, в которой оказалась страна, не как проблему, которую нужно преодолеть прежними методами, нагоняя упущенное на прежних путях, а как шанс для достижения роста на иной основе. Как сказал Путин, «Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям». Недаром рынок ответил на президентское выступление ростом курса рубля.

    Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Людям, прошедшим боевые действия, будет открыта дорога в органы власти, и это очень важно для закрепления патриотического настроя в обществе. Но вместе с тем не будет и «охоты на ведьм» – нравам Украины мы подражать не будем. Поэтому с предателями будут разбираться по закону, а вот на тех, кто просто уклонился от поддержки интересов своей страны, можно оказывать воздействие мнением народным – пусть люди дадут им свою оценку. Таким образом, в дискуссии об уехавших «испуганных патриотах» поставлена точка: ни конфискации имущества, ни каких-то иных карательных мер в их отношении не будет. После победы стране потребуется гражданский мир. 

    Путин пригласил наших бизнесменов вкладывать деньги в Россию, пока те тратят время на то, чтобы добиться через суды возврата украденных у них на Западе вилл, яхт и т. п., припомнив свои пророческие слова «замучаетесь пыль глотать». В то же время он заметил, что никто в России не пожалел этих «несчастных», ибо у нас помнят «и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит». Можно сделать вывод, что «новым элитам» в любом случае придется потесниться, поскольку новейшая элита сегодня куется в зоне СВО.

    Конечно, российский президент не мог не сделать «подарка» и нашим бывшим «уважаемым партнерам»; этим «подарком» стала инициатива по приостановке действия договора СНВ. Но этот шаг всё же лишь оттеняет общий настрой послания: страна думает о мирном будущем и планирует жить в нем полной жизнью.

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