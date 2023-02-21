Путин намерен строить мирное будущее

Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию сопровождалось самыми разными ожиданиями. Военные действия длятся уже год, и все мы хотим скорейшего наступления мира – разумеется, после победы. Отсюда предсказания о том, что в послании будет содержаться нечто, что «перевернет шахматную доску», разрубит гордиев узел вооруженного конфликта.

Я тоже очень хочу, чтобы страна как можно скорее вышла из этой тяжелой ситуации, чтобы перестали гибнуть люди. Но по здравому размышлению мне кажется, что надежда на супероружие, на некие секретные разработки, которые вот-вот будут запущены в серию и обеспечат мгновенный перевес на поле боя – это удел нетерпеливых или наивных людей. А надежда на «суперслово» представляется вообще оторванной от реальности. Хороших, правильных и решительных слов за последнее время было произнесено немало, но сегодня нас в первую очередь интересуют дела. Однако самые срочные дела всегда делаются медленнее, чем говорятся слова, и к этому надо отнестись с пониманием.

Послание российского президента как раз и было речью руководителя страны, упорно и уверенно делающей свое дело, а не речью загнанного в угол человека, каким хотели бы видеть нашего лидера наши западные оппоненты.

Напротив, именно лидеры США, их европейские и украинские марионетки в последнее время производят впечатление людей отчаявшихся, мечущихся от одного решения к другому, хватающихся за все соломинки, которые кажутся им спасительными, а самое главное, не понимающими, чего же именно они хотят добиться. Именно на Западе с остекленевшими глазами, как под воздействием наркотиков, неустанно твердят: «Украина должна победить». Именно на Западе произносится совершенно оруэлловская мантра: «Поставки оружия Украине – единственный путь к прочному миру». И именно западные политики и их украинские шавки буквально молятся на любое «супероружие» из натовских арсеналов. Молились на гаубицы М777, потом перешли на культ «Хаймарсов». Теперь трубят о неуязвимых танках «Леопард», но на всякий случай уже бьют поклоны перед иконой истребителя F-16, который то дают Украине, то не дают, то опять дают.

Западные политики в панике уже требуют передать Украине все снаряды, которые хранятся на европейских складах, проговариваясь: а с кем же еще с их помощью воевать, если не с Россией? При этом французский президент Макрон предостерегает от попыток менять власть в России, в то время как в прибалтийских лимитрофах призывают добиваться изменения не только нашего политического строя, но и всего менталитета нашего народа. Одним словом, на той стороне мы видим беспорядочное реагирование на текущую ситуацию, но не видим стратегических идей о том, как жить дальше.

С этим контрастирует спокойный и конструктивный тон послания российского президента. В послании подтверждены те основные тезисы, с которыми Россия начинала специальную военную операцию, отмечены лицемерие и недоговороспособность Запада, отсутствие субъектности у Украины. Были сказаны слова благодарности и поддержки нашим воинам, семьям военных, объявлена минута молчания в память о погибших.

Несмотря на то, что СВО еще надолго, это была речь руководителя страны, которая намерена строить мирное и процветающее будущее. Путин прямо отверг лозунг «пушки вместо масла». И масло будет, и рекордный урожай зерна собрали. Будет строительство в новых регионах России, будет налажен надежный сухопутный коридор в Крым, будут развиваться порты Азовского моря, которое теперь стало нашим внутренним морем. Но будут строиться и дороги по всей стране, ускоренными темпами предполагается модернизировать БАМ и Транссиб, поскольку развитие Сибири – один из приоритетов России.

Важнейшая концептуальная особенность экономической части послания состоит в том, что российская власть рассматривает кризисную ситуацию, в которой оказалась страна, не как проблему, которую нужно преодолеть прежними методами, нагоняя упущенное на прежних путях, а как шанс для достижения роста на иной основе. Как сказал Путин, «Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям». Недаром рынок ответил на президентское выступление ростом курса рубля.

На эту тему

Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Людям, прошедшим боевые действия, будет открыта дорога в органы власти, и это очень важно для закрепления патриотического настроя в обществе. Но вместе с тем не будет и «охоты на ведьм» – нравам Украины мы подражать не будем. Поэтому с предателями будут разбираться по закону, а вот на тех, кто просто уклонился от поддержки интересов своей страны, можно оказывать воздействие мнением народным – пусть люди дадут им свою оценку. Таким образом, в дискуссии об уехавших «испуганных патриотах» поставлена точка: ни конфискации имущества, ни каких-то иных карательных мер в их отношении не будет. После победы стране потребуется гражданский мир.

Путин пригласил наших бизнесменов вкладывать деньги в Россию, пока те тратят время на то, чтобы добиться через суды возврата украденных у них на Западе вилл, яхт и т. п., припомнив свои пророческие слова «замучаетесь пыль глотать». В то же время он заметил, что никто в России не пожалел этих «несчастных», ибо у нас помнят «и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит». Можно сделать вывод, что «новым элитам» в любом случае придется потесниться, поскольку новейшая элита сегодня куется в зоне СВО.

Конечно, российский президент не мог не сделать «подарка» и нашим бывшим «уважаемым партнерам»; этим «подарком» стала инициатива по приостановке действия договора СНВ. Но этот шаг всё же лишь оттеняет общий настрой послания: страна думает о мирном будущем и планирует жить в нем полной жизнью.