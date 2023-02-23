Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Владислав Исаев

    Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

    Владислав Исаев
    политолог
    		23 февраля 2023, 11:30

    У нас в стране принято каждое 23 февраля поздравлять всех мужчин (и служивших, и не очень, включая маленьких мальчиков) с Днем защитника Отечества. Пожалуй, это правильно. При этом в узком и не очень кругу звучат высокопарные тосты, тех самых защитников прославляющие. Одними из самых популярных в этот день являются различные вариации на тему знаменитой цитаты из хорошего советского фильма «Офицеры», мол, есть такая профессия – Родину защищать.

    Особенно этот тост популярен в компаниях бывших офицеров, уже давно сменивших профессии на более доходные и менее вредные для здоровья. Удивительно, что на 8 марта никто не произносит тостов о том, что есть такая профессия – рожать детей. Ведь большинство женщин делают это отнюдь не за деньги, а некоторым еще и самим им приходится оплачивать этот человеческий долг.

    А вот профессии защищать Родину – нет. Потому что профессия – это то, чем человек зарабатывает себе на жизнь, а не то, чем он зарабатывает себе смерть. А смерть на войне – увы – довольно частый сценарий для кадровых военных. Пока страна не отмобилизована, а экономика не встала на военные рельсы, пока никто еще не понимает новых реалий поля боя – только готовность кадровых военных героически сражаться удерживает ситуацию. Своими жизнями они покупают время для остальных, нарабатывают знания, которые позволят построить армию, подходящую именно для этой конкретной войны.

    С другой стороны, если на страну никто не нападает, то, вроде, и защищать ее не требуется. И такие периоды могут быть довольно длительными. Вот, например, присягнувшим Украине военным не приходилось воевать с 1991 по 2014 год. То есть кто-то вполне мог выпуститься из военного училища в 22 года и уйти в отставку в 45, ни разу не выполнив своих обязанностей защитника. Получается, пока войны нет, все эти люди получают деньги за то, что не делают свою работу.

    В то же время, когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. И далеко не всегда профессиональные военные в этом деле оказываются более мотивированными и подготовленными. А порой те, кто в мирное время любил покрасоваться в форме с аксельбантами и эполетами и вполне доволен был зарплатой, совсем не готовы идти под пули.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Да и не может общество позволить себе в мирное время содержать такую армию, которая потребуется в случае войны, платить военным больше, чем они могут заработать на гражданке, если они действительно хорошие профессионалы. А ведь и бытовые условия для большинства военных не самые уютные – гарнизоны вдали от родного дома и культурных центров, ненормированный рабочий день, постоянные переезды. Мало кто из тех, кто может найти себе хорошую работу на гражданке, согласится на такие условия за равные деньги.

    Так что, если человек выбирает себе профессию военного – это отнюдь не лучший вариант, даже с учетом ранней пенсии. Профессия – это умение делать что-то лучше других. Необходимым элементом профессии является способность успешно продавать свои услуги. Ведь за одну и ту же формально работу разные наниматели готовы предлагать несопоставимые суммы. И потому профессионал никогда не привязывается к конкретному нанимателю. Кто больше заплатит, на того и работает. И если предыдущий наниматель разорился или его бизнес был поглощён конкурентами, профессионал легко меняет нанимателя. И уж точно он не станет погибать вместе с ним.

    Это очень далеко от того, что называется защитой Родины. Иначе врагу проще и даже дешевле будет перекупить всех военных в армии противника, чем уничтожать их ценой гибели своих солдат, расхода боеприпасов и потери военной техники. Так оно, впрочем, порой и случалось во времена преобладания наемных армий, иначе откуда у Франции взялись бы Эльзас и Лотарингия? Это и в наши времена случается, как показал опыт Ирака. 

    Так что, пожалуй, замкомвзвода Трофимов из знаменитого фильма в своих смешных красных шароварах французского офицера, попавших в Россию вместе с прочим не пригодившимся союзникам по Антанте барахлом, был прав. Защищать Родину – это не профессия. Это служба такая. Точнее, Служение. Это как монашеский постриг – обет, который нельзя нарушить. И принять этот обет в определенный момент могут не только профессиональные военные, но и вчерашние учителя, врачи, механики, электрики, фермеры.

    Именно поэтому с 23 февраля поздравляют всех мужчин, а не только тех, кто служил в армии. Защита Родины – это мужской долг.

    А профессия военного в том, чтобы готовиться к войне. Ежедневно, ежечасно, каждым своим действием и каждой мыслью. Изучать всю информацию, которая доступна, пробовать новые приемы, натаскивать солдат и сержантов. Пусть даже в армии мирного времени карьеру обеспечивают совсем другие действия. Зато есть шанс, что в случае начала войны ты будешь к ней готов.

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