Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

У нас в стране принято каждое 23 февраля поздравлять всех мужчин (и служивших, и не очень, включая маленьких мальчиков) с Днем защитника Отечества. Пожалуй, это правильно. При этом в узком и не очень кругу звучат высокопарные тосты, тех самых защитников прославляющие. Одними из самых популярных в этот день являются различные вариации на тему знаменитой цитаты из хорошего советского фильма «Офицеры», мол, есть такая профессия – Родину защищать.

Особенно этот тост популярен в компаниях бывших офицеров, уже давно сменивших профессии на более доходные и менее вредные для здоровья. Удивительно, что на 8 марта никто не произносит тостов о том, что есть такая профессия – рожать детей. Ведь большинство женщин делают это отнюдь не за деньги, а некоторым еще и самим им приходится оплачивать этот человеческий долг.

А вот профессии защищать Родину – нет. Потому что профессия – это то, чем человек зарабатывает себе на жизнь, а не то, чем он зарабатывает себе смерть. А смерть на войне – увы – довольно частый сценарий для кадровых военных. Пока страна не отмобилизована, а экономика не встала на военные рельсы, пока никто еще не понимает новых реалий поля боя – только готовность кадровых военных героически сражаться удерживает ситуацию. Своими жизнями они покупают время для остальных, нарабатывают знания, которые позволят построить армию, подходящую именно для этой конкретной войны.

С другой стороны, если на страну никто не нападает, то, вроде, и защищать ее не требуется. И такие периоды могут быть довольно длительными. Вот, например, присягнувшим Украине военным не приходилось воевать с 1991 по 2014 год. То есть кто-то вполне мог выпуститься из военного училища в 22 года и уйти в отставку в 45, ни разу не выполнив своих обязанностей защитника. Получается, пока войны нет, все эти люди получают деньги за то, что не делают свою работу.

В то же время, когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. И далеко не всегда профессиональные военные в этом деле оказываются более мотивированными и подготовленными. А порой те, кто в мирное время любил покрасоваться в форме с аксельбантами и эполетами и вполне доволен был зарплатой, совсем не готовы идти под пули.

Да и не может общество позволить себе в мирное время содержать такую армию, которая потребуется в случае войны, платить военным больше, чем они могут заработать на гражданке, если они действительно хорошие профессионалы. А ведь и бытовые условия для большинства военных не самые уютные – гарнизоны вдали от родного дома и культурных центров, ненормированный рабочий день, постоянные переезды. Мало кто из тех, кто может найти себе хорошую работу на гражданке, согласится на такие условия за равные деньги.

Так что, если человек выбирает себе профессию военного – это отнюдь не лучший вариант, даже с учетом ранней пенсии. Профессия – это умение делать что-то лучше других. Необходимым элементом профессии является способность успешно продавать свои услуги. Ведь за одну и ту же формально работу разные наниматели готовы предлагать несопоставимые суммы. И потому профессионал никогда не привязывается к конкретному нанимателю. Кто больше заплатит, на того и работает. И если предыдущий наниматель разорился или его бизнес был поглощён конкурентами, профессионал легко меняет нанимателя. И уж точно он не станет погибать вместе с ним.

Это очень далеко от того, что называется защитой Родины. Иначе врагу проще и даже дешевле будет перекупить всех военных в армии противника, чем уничтожать их ценой гибели своих солдат, расхода боеприпасов и потери военной техники. Так оно, впрочем, порой и случалось во времена преобладания наемных армий, иначе откуда у Франции взялись бы Эльзас и Лотарингия? Это и в наши времена случается, как показал опыт Ирака.

На эту тему

Так что, пожалуй, замкомвзвода Трофимов из знаменитого фильма в своих смешных красных шароварах французского офицера, попавших в Россию вместе с прочим не пригодившимся союзникам по Антанте барахлом, был прав. Защищать Родину – это не профессия. Это служба такая. Точнее, Служение. Это как монашеский постриг – обет, который нельзя нарушить. И принять этот обет в определенный момент могут не только профессиональные военные, но и вчерашние учителя, врачи, механики, электрики, фермеры.

Именно поэтому с 23 февраля поздравляют всех мужчин, а не только тех, кто служил в армии. Защита Родины – это мужской долг.

А профессия военного в том, чтобы готовиться к войне. Ежедневно, ежечасно, каждым своим действием и каждой мыслью. Изучать всю информацию, которая доступна, пробовать новые приемы, натаскивать солдат и сержантов. Пусть даже в армии мирного времени карьеру обеспечивают совсем другие действия. Зато есть шанс, что в случае начала войны ты будешь к ней готов.