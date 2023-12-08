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    8 декабря 2023, 09:00 Мнение

    Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    На момент обретения Украиной независимости в 1991 году на ее территории находилось более пяти тысяч памятников Ленину. Какое-то время они стояли относительно спокойно. Но большая буза 2013 года, в итоге приведшая страну к потере территорий и гражданской войне, дала дорогу радикалам. То, что раньше могло приводить к столкновениям и уголовным срокам, в новой обстановке сходило с рук.

    Первого Ленина в Киеве на фоне беспорядков Евромайдана свергли с постамента при помощи троса, а потом разбили кувалдами тягнибоковские «свободовцы». Это вызвало волну возмущения и даже попытки собрать деньги на его восстановление. Было возбуждено уголовное дело, но в итоге оно заглохло.

    А процесс уничтожения памятников Ленину приобрел повальный характер. В 2015-м новые украинские власти подвели под него юридическую базу, приняв пакет законов о «декоммунизации». С 2013 по 2017 год в стране были уничтожены все публичные памятники Ильичу.

    Время от времени какой-нибудь Ленин даже давал сдачи, нанося вандалам травмы – то оборвавшийся трос кого-нибудь по голове щелкнет, то обломки памятника заденут. Но общий результат был предсказуем. Ненависть украинских властей к Ленину была настолько велика, что они стремились свалить его и за пределами контролируемой территории – в июне 2016-го диверсанты взорвали памятник Ленину в Макеевке в ДНР.

    Ленинская Украина

    Первое, что бросалось в глаза, когда начался «ленинопад» – это кажущееся несоответствие между такой ненавистью и исторической ролью Ленина в образовании современной Украины. Ведь благодаря именно ему она в принципе появилась в 1991 году в тогдашних границах. Именно усилиями Ленина в ее состав попал ряд совершенно русских по своему составу регионов.

    Например, в состав УССР еще на заре создания Советского Союза вошли земли Донецко-Криворожской республики, населенные преимущественно русскими. На ликвидации последней еще до создания СССР настаивал именно Ленин. Ему кровь из носу надо было впихнуть в Украинскую советскую республику регионы с сильной промышленностью – иначе было бы сложно рассчитывать на то, что крестьянско-мещанское население Украины получится завлечь марксистскими идеями. А так большевики получали мощную опору в лице пролетариата.

    Другими словами, если бы сотню лет назад Ленин, исходя из сиюминутных тактических задач, не подыграл украинской государственности, то у сегодня у Киева не было бы не то что Донецка с Луганском, но и Кривого Рога, Днепропетровска и Харькова.

    Это было бы уже совсем другое государство – как по мобилизационному, так и по промышленному потенциалу. Пехота, львиной долей набранная именно с земель Донецко-Криворожской республики, составляет костяк ВСУ – если бы не Ленин, то современная Украина была бы куда менее устойчива в военном отношении. А мы – крепче.

    За Лениным обязательно следует Пушкин

    С 2022-го украинцы стали валить памятники Пушкину и начали целую кампанию против русской культуры. С точки зрения радикальных нарративов это варварство обосновать проще – речь о культурной войне. Но Ленин? Казалось бы, можно было отнестись к нему проще, не разбивать памятники кувалдами, а хотя бы демонтировать. Создать парк скульптур, снабдить их составленной в духе украинства исторической справкой и водить туда за деньги туристов – именно так бы и поступили бы настоящие европейцы. Но был выбран совсем другой путь. Почему?

    Дело в том, что национализмы, как и культуры, неравноценны. Есть национализм великих народов, который, как правило, базируется на глубокой истории, масштабных свершениях и богатой культуре. Другое дело – национализм народов малых, и дело тут не всегда в численности. Материал для поддержки необходимых нарративов в таком случае скуден. И тогда недостающие победы и свершения просто выдумываются – или, по крайней мере, их значимость и удельный вес сильно завышаются. А там, где выдумывание, там и замалчивание роли других – ведь как ваша страна может образоваться благодаря кому-то гораздо более могущественному, если вы в своем нарративе велики и самодостаточны?

    Такое поведение свойственно, например, Северной Корее – там в обучающих программах тоже преуменьшается помощь СССР в освобождении от японцев и помощь китайцев в Корейской войне. Все сами, объединенные великим вождем – а остальные так, слегка помогли.

    В случае с украинцами правда в том, что они остервенело валили Лениных вовсе не из-за антикоммунизма. Советский Союз на 2014 год был мертв насколько это только возможно и никому не мог угрожать, а российское государство к этой исторической фигуре относится очень аккуратно и без восторгов. Памятники по-варварски тут не ломают, но Мавзолей на параде Победы все-таки драпируют. Москва не пыталась использовать образ Ленина как мягкую силу на Украине.

    На самом деле дедушка просто резал украинцам глаза. Напоминал, что все, что у них есть, сложилось не потому, что это с боем выбила себе сильная и могучая нация. А потому, что когда-то большой русский дядя пытался реализовать какие-то свои утопические идеи, а украинцы были в этих идеях не смыслообразующей сущностью, а всего лишь инструментом, который просто подвернулся под руку.

    Как и сейчас они являются инструментом, только совсем в других руках.

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