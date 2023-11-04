  • Новость часаОрешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    @ РИА Новости

    4 ноября 2023, 16:00 Мнение

    И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

    Уральский казак Кузовлев: Человек на войне за несколько часов рождается заново
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    Офис Зеленского: Действия Залужного вызвали панику на Западе
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам

    День Народного единства это ведь про что? Как правильно понимать праздник? Чем была Смута?

    В стране война и раскол. Северо-Запад захвачен шведами, в Москве поляки и литовцы (на самом деле это были самые обычные русские люди), бродят шайки разбойников, голод, разруха и крестьянские восстания.

    Элита думает кому бы продаться подороже, и при этом умыкнуть кусок страны. Бегают, как шальные. К полякам, к туркам. Есть те в элите, кто англичанам продался. Британская Московская компания готовит высадку десанта, чтобы захватить водный путь из Архангельска в Персию.

    И только Смоленск и Лавра сражаются в окружении. Без надежды на что-либо.

    И тут происходит неожиданное. Народ объединяется. Русские, финно-угры, татары, отправляются рубать в капусту оккупантов. И возвращать себе страну. Никаких команд сверху, никакой руководящей роли партии и дома Рюриковичей. Нет. Люди все делают сами. Низы, крестьяне, мещане, посадские, дворяне.

    А элита как раз не очень была рада. Они же все порешали. А народ уничтожает оккупантов, компрадоров, проводит Собор. Народ спас страну.

    Но мы за два последних года вроде и сами прочувствовали, что такое единство. Миллионы людей, незнакомых между собой, оказались связаны общей идеей, общими задачами, общей болью, общей радостью. Народ сражается. Народ помогает фронту. От бабушек до собственников банков. Волонтёры, мобилизованные, члены семей, военные. Чем не народное ополчение?

    Народ не испугался, или даже если мы испугались, мы не уехали. Мы тут, и будем тут до победного.

    Мы вообще, как мне кажется, мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    Боимся, что вернутся и снова присядут на госбюджеты всякие паразитировавшие на них русофобы, бессмысленные творцы тупой пустоты. Это тоже будет значить, что все зря.

    Единство, как выясняется, это не по разнарядке на концерт. Это сопричастность Родине, армии, будущей Победе. Когда люди идут вместе через испытания, вместе переживают победы и поражения. Когда вместе обретают достоинство и гражданское сознание. 

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве по его просьбе
    Автомобиль Пугачевой заметили в Твери
    Набиуллина оценила состояние банковской системы России
    Бербок увернулась от поцелуя главы МИД Хорватии на саммите ЕС (видео)
    Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы
    В России резко изменился спрос на учебники иностранных языков
    Выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ

    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Как обучить детей мигрантов русскому языку

    В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности

    Перейти в раздел

    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............