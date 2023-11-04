День Народного единства это ведь про что? Как правильно понимать праздник? Чем была Смута?

В стране война и раскол. Северо-Запад захвачен шведами, в Москве поляки и литовцы (на самом деле это были самые обычные русские люди), бродят шайки разбойников, голод, разруха и крестьянские восстания.

Элита думает кому бы продаться подороже, и при этом умыкнуть кусок страны. Бегают, как шальные. К полякам, к туркам. Есть те в элите, кто англичанам продался. Британская Московская компания готовит высадку десанта, чтобы захватить водный путь из Архангельска в Персию.

И только Смоленск и Лавра сражаются в окружении. Без надежды на что-либо.

И тут происходит неожиданное. Народ объединяется. Русские, финно-угры, татары, отправляются рубать в капусту оккупантов. И возвращать себе страну. Никаких команд сверху, никакой руководящей роли партии и дома Рюриковичей. Нет. Люди все делают сами. Низы, крестьяне, мещане, посадские, дворяне.

А элита как раз не очень была рада. Они же все порешали. А народ уничтожает оккупантов, компрадоров, проводит Собор. Народ спас страну.

Но мы за два последних года вроде и сами прочувствовали, что такое единство. Миллионы людей, незнакомых между собой, оказались связаны общей идеей, общими задачами, общей болью, общей радостью. Народ сражается. Народ помогает фронту. От бабушек до собственников банков. Волонтёры, мобилизованные, члены семей, военные. Чем не народное ополчение?

Народ не испугался, или даже если мы испугались, мы не уехали. Мы тут, и будем тут до победного.

Мы вообще, как мне кажется, мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

Боимся, что вернутся и снова присядут на госбюджеты всякие паразитировавшие на них русофобы, бессмысленные творцы тупой пустоты. Это тоже будет значить, что все зря.

Единство, как выясняется, это не по разнарядке на концерт. Это сопричастность Родине, армии, будущей Победе. Когда люди идут вместе через испытания, вместе переживают победы и поражения. Когда вместе обретают достоинство и гражданское сознание.

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