Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Экспат из США Джей Клоуз: Я буду поддерживать политику России

Не все граждане США готовы откликнуться на призыв Вашингтона покинуть Россию MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
«У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в России американец Джей Клоуз. Так он прокомментировал призыв Вашингтона ко всем гражданам США срочно покинуть Россию. Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Благодаря российскому газу и российской инфраструктуре, Азиатский континент вступит в новую эру в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании. Подробности...

Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Игорь Караулов: Армия должна занять достойное место

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Глеб Простаков

    Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		30 сентября 2022, 08:50

    Прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде запустил тектонические процессы в сфере энергетической безопасности Евразии. Отрывочные заявления отдельных спикеров на эту тему на самом деле скрывают огромный массив невысказанного. Однако именно энергетика и сопровождающие ее развитие гигантские инфраструктурные проекты могут стать не только ядром оформляющегося союза развивающихся государств, но и основным мерилом его устойчивости в долгосрочной перспективе.

    Именно ШОС позволяет России, реализуя проект «поворота на Восток», думать о развитии экономических отношений не только с Китаем, но и со всей Евразией, а прежде всего с главной альтернативой Китаю – Индией. В силу динамики своего развития и логистической близости Китай остается ключевым покупателем российских энергоресурсов. Стоит признать, что эти закупки носят в некотором роде экстренный характер, а их наращивание невозможно до бесконечности. Россия резко снизила прокачку газа в Европу, и Китай, пользуясь ситуацией, запасается нефтью и газом впрок не без выгоды для себя – ресурсы закупают со все еще ощутимым дисконтом.

    Полное прекращение поставок российского газа в ЕС кажется лишь вопросом времени. Между тем дефицит транспортной инфраструктуры пока не позволяет России в полной мере реализовать свой энергетический потенциал на восточном и южном направлениях. Важным проектом станет газопровод «Сила Сибири – 2», согласование которого в ближайшее время анонсировал в Самарканде российский вице-премьер Александр Новак. Труба мощностью 50 млрд кубометров газа в год примет в себя тот объем, который предназначался для прокачки по «Северному потоку – 2». А продолжение «Силы Сибири – 2» – газопровод «Союз Восток», который протянется через Монголию в Китай, сделает Улан-Батор частью общего энергетического пространства.

    Не менее, если не более, важным направлением инфраструктурного строительства является направление «Север – Юг». Узкое горлышко Кавказа и перманентная политическая нестабильность в этом регионе не позволяют инициировать строительство крупных газопроводов. Россия, Азербайджан и Иран развивают сотрудничество по линии замещающих поставок, имеющих значительные ограничения. Впрочем, это не мешает развиваться транспортной инфраструктуре в этом регионе. В начале сентября три страны подписали соглашение о развитии транспортного коридора «Север – Юг», который претендует на роль важнейшего для России маршрута импорта товаров из Южной Азии в условиях санкционных ограничений.

    И все же выход на энергетические рынки Южной Азии остается для Москвы крайне актуальным. Да, можно поставлять туда СПГ. Но, во-первых, логистика доставки СПГ все же уступает по издержкам трубопроводному газу. А, во-вторых, и она находится под угрозой санкционного противодействия, начиная с проблемы строительства достаточного количества газовозов и заканчивая ограничениями на страхование судов и заход в порты.

    Важен и геополитический аспект труб, обладающий уникальным свойством монументально скреплять экономические интересы самых разных государств, включая государства-антагонисты. Те же «Турецкий» и «Голубой» потоки при всей сложности отношений Москвы и Анкары не позволяют двум странам переходить в открытую конфронтацию, которая нанесет непоправимый ущерб экономическим интересам двух стран.

    Труба в этом смысле выполняет функцию предохранителя, который не допускает неконтролируемой конфронтации и заставляет стороны искать компромиссы. Ведь страны в буквальном смысле стянуты железным прутом. В этом смысле трубы добавляют трезвости мышления, которого сейчас так не достает Евросоюзу. Не зря ведь самые крупные трубопроводы получили название «Дружба», «Мир», «Союз» и тому подобные.

    Альтернативным маршруту через Кавказ остается маршрут через Центральную Азию. Президент Владимир Путин в Самарканде на переговорах с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом вскользь упомянул проект «Пакистанского потока». Казалось бы, последний имеет мало общего с российскими интересами. Газопровод должен протянуться с юга на север Пакистана, от Карачи к Лахору, доставляя поступивший на регазификационный терминал СПГ в северные, более холодные, районы страны. Однако значение газопровода, который изначально носил название «Север – Юг», заключается в том, что в перспективе он может стать частью крупной газопроводной системы в Южной Азии, соединив такие крупные добывающие страны, как Россия, Казахстан и Туркмения с крупными потребителями в Пакистане, а главное – в Индии.

    До сих пор все крупные проекты, которые позволили бы Дели получать трубный газ в промышленных масштабах, блокировались Западом. Самый известный из таких проектов – газопровод «Мир» из Ирана через Пакистан в Индию. Иранский участок трубы, которая, по задумке, должна была быть введена в эксплуатацию еще в 2014 году, был построен. А вот с пакистанским возникли проблемы. В дело вмешались США, которые заявили, что не поддерживают проекты, «не отвечающие условиям прозрачности и устойчивого развития». Иными словами – не отвечают интересам самих США. А в 2020 году под давлением Вашингтона о выходе из проекта заявила и Индия, под предлогом нежелания сотрудничать с враждебным ей Пакистаном.

    Ни шатко ни валко реализуется и долгострой ТАПИ – газопровод из Туркмении через Афганистан с конечными точками в Пакистане и Индии. Эта труба могла бы стать продолжением контролируемой Газпромом системы газопроводов «Средняя Азия – Центр» (Казахстан, Узбекистан), но здесь уже проблемой стала нестабильность в Афганистане. О ней, кстати, также упомянул Путин на встрече с премьером Пакистана, который, как известно, оказывает влияние на талибов.

    Площадка ШОС, в которой участвуют все упомянутые страны, способна если не разрешить вековые противоречия между крупными азиатскими игроками – Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, то как минимум не дать этим противоречиям встать на пути инфраструктурного развития Южной Азии.

    Острый конфликт между Россией и Западом фокусирует усилия последнего в одной точке. Оказывать столь же мощное, как ранее, давление на Индию и Пакистан в этих условиях коллективный Запада уже не может. А вот коллективные страны Востока вполне могут взять своеобразное шефство над Афганистаном, гарантируя стабильность там без активного вмешательства во внутриафганские дела. Выйдя из Афганистана в 2020 году, США уже не смогут активно противодействовать использованию географически важного Афганистана в общеазиатских проектах, прежде всего – в строительстве энергетической инфраструктуры.

    Шаг за шагом Россия, а вместе с ней и другие страны, ищут новый трубопроводный путь в Индию. Когда этот поиск увенчается успехом, Азиатский континент вступит в новую эру экономического могущества в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании.

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