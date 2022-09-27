Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Украинская разведка открылась «злым русским хакерам»

Спецоперация ведется и в киберпространстве Zuma/ТАСС
Сильнейший удар нанесен по одной из ключевых спецслужб Украины: в открытый доступ попали данные о значительной части штатных сотрудников Службы внешней разведки страны. Каким образом могла произойти эта утечка, какие ошибки в работе украинской разведки она обнажила – и почему ее последствия будут для Украины катастрофическими? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...

Господь не помогает боязливым

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что было бы с Россией, если бы оппозиция победила Ивана Грозного

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция. Подробности...
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Сергей Худиев

    Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		27 сентября 2022, 10:20

    Очень пожилой французский актер Ален Делон говорит, что собирается уйти из жизни при помощи эвтаназии. Наши СМИ перепечатывают эти сообщения, нередко с рассуждениями о том, что эвтаназия – это хорошо, дайте человеку, который устал от этой жизни, уйти из нее с достоинством, комфортно и безболезненно.

    Это не выглядит массированной рекламной кампанией – скорее, только осторожным прощупыванием почвы, постепенным приучением людей к мысли, что умерщвление старых, больных или просто унылых людей с их согласия – это достойное дело, проявление уважения и сострадания. Но совы не то, чем кажутся, и, как это обычно бывает, то, что вам рекламируют, и то, что вам хотят продать, – это совсем не одно и то же. Есть вещи, которые неприлично говорить вслух – но которые лежат очень близко под поверхностью, и, копнув чуть глубже, вы на них тут же наткнетесь.

    Все развитые страны (в этом ряду и Россия) сталкиваются с острой проблемой старения населения. Рождаемость снижается, а современная антисемейная и антинаталистская идеология стремится понизить ее еще сильнее. В результате неизбежно возникает возрастной дисбаланс: количество молодых и работающих сокращается, количество стариков, пенсии которых они должны обеспечивать, – растет. Повышение пенсионного возраста, вызвавшее несколько лет назад такое острое огорчение, на этом фоне неизбежно. Этот дисбаланс можно частично смягчить за счет иммиграции, но с ней связаны ее собственные проблемы.

    В традиционных обществах о стариках заботятся их дети и внуки; в современных неизбежна острая нехватка тех и других. В какой-то степени их место занимало социальное государство, но оно живет за счет налогов, собираемых с трудоспособного населения, а его доля неуклонно сокращается. При этом прогресс медицины означает, что старость может быть очень долгой.

    В этой ситуации вежливо попросить людей пожилых (или нетрудоспособных по другим причинам) на выход – достаточно очевидная идея. И, конечно, мало кто скажет прямо – «у нас нет возможности вас содержать, выпейте яду и освобождайте жилплощадь». Тут важна осторожность и постепенность – и нас каждый раз уверяют, что следующий шаг не будет сделан. Но там, где процесс начался значительно раньше – на Западе, – мы видим, к чему он неизбежно ведет.

    Фото: imago-images/Global Look Press

    Сначала эвтаназия предлагается как средство избавления человека от невыносимых и безвыходных страданий, редкая, крайняя, исключительная, тщательно продуманная мера. Потом невыносимые страдания куда-то уходят, и на первый план выступает личная автономия – человек, мол, сам имеет право выбирать, когда покинуть эту жизнь. Оказывается, что эвтаназировать можно не только тех, кто испытывает физические боли, но и тех, кто просто устал от жизни или сильно приуныл.

    Например, в 2013 году в возрасте 44 лет в Бельгии был эвтаназирован Натан Верхельст – первоначально это была девочка по имени Нэнси, которая испытывала тяжелые психологические страдания из-за того, что была отвержена своей матерью. Нэнси показалось, что если она пройдет операцию по «перемене пола», ей станет лучше. Увы, это не помогло, и Нэнси-Натан попросила умертвить ее. Что с ней и сделали. Этого никто не признает вслух, но умертвить тяжелого психиатрического пациента несравненно дешевле, чем с ним возиться. И не только психиатрического – любого тяжелого пациента. А любая система стремится к оптимизации расходов.

    Давление в сторону такой оптимизации будет только нарастать – а значит, тема эвтаназии будет становиться все более популярной, а границы ее применимости – все более расширяться.

    Из Канады сообщают, что эвтаназия превратилась в способ борьбы с бедностью – бедных и больных людей, особенно инвалидов, просто склоняют подписать нужные бумаги и умерщвляют. Это звучит жутко, но это так – например, Assosiated Press рассказывает историю умерщвления Алана Николза, 61 год, который страдал от депрессии и ослабления слуха (ни одно из его заболеваний не угрожало жизни и не причиняло «невыносимых страданий»). По уверениям его семьи, Алана фактически убили, воспользовавшись тем, что он плохо понимал, что происходит. Это не вопрос злодейства отдельных сотрудников. Просто если у системы есть дорогостоящий способ реагирования на проблему (долго и упорно лечить человека) и способ дешевый – взять с него подпись о добровольной эвтаназии, то дешевый неизбежно будет вытеснять дорогой.

    Можно вкладывать средства в борьбу со смертельными болезнями, в поиски более эффективных лекарств, в изобретение более действенных методов обезболивания, но стимулы к этому ослабевают, когда есть очень простой и дешевый способ решения проблемы. Но нам стоит ответить на два популярных довода сторонников эвтаназии.

    Первый – и наиболее эмоционально сильный – связан с невыносимыми предсмертными страданиями, которые может переживать человек. Но решение этой проблемы – в обезболивании, а не в умерщвлении. В крайнем случае человека можно погрузить в бессознательное состояние – «медикаментозный сон» – практика, широко применявшаяся во время эпидемии ковида. Иногда говорят о «пассивной эвтаназии» – отключении человека от аппаратов, которые искусственно поддерживают в нем жизнь. Но это просто путаница в терминологии: отказ от реанимационных мероприятий – это никоим образом не причинение смерти; смерть наступает от естественных причин, и в ситуации, когда технология только искусственно затягивает неизбежную агонию, решение о ее отключении может быть оправдано. Здесь не возникает ситуации «скользкого склона», расширения границ допустимого.

    Другой популярный довод – «дайте человеку самому решать». Проблема в том, что грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Мы неизбежно зависим от своих ближних – и физически, и психологически. Насколько добровольно решение человека, которому дают понять, что его больше не рады видеть живым, что он является никому не нужной обузой – вопрос спорный.

    Еще в 2008 году британский специалист по этике баронесса Уорнок говорила об «обязанности умереть»: «Если вы страдаете деменцией (старческим слабоумием)... из-за вас впустую тратится жизнь многих людей... жизнь вашей семьи и ресурсы национального здравоохранения». Отметим, что речь тут не о «личном достоинстве», «личном выборе» или даже «избавлении от страданий», а именно об экономии ресурсов. За эвтаназией стоит определенный взгляд на жизнь, связанный с философией утилитаризма. Согласно этой философии, этические решения должны определяться стремлением к наибольшему счастью для наибольшего числа людей, где счастье – это наличие удовольствий и отсутствие страданий.

    На первый взгляд, звучит неплохо, но очень скоро оказывается, что если вы живете в дискомфорте и являетесь источником дискомфорта для других – вам, согласно этой доктрине, лучше и не жить.

    По-другому смотрит на жизнь христианство – впрочем, не только – традиционная этика вообще. Жизнь человека обладает смыслом – не всегда понятным нам, но всегда важным. Она всегда стоит того, чтобы быть прожитой. Заботиться о больных родственниках, друзьях или вообще согражданах – часть того, что делает нашу жизнь осмысленной и достойной. Любая человеческая жизнь обладает уникальной ценностью – от зачатия до естественной смерти.

    Придерживаться этой этики нелегко, мы постоянно находимся под давлением мощных сил, которые побуждают нас сделать проще и дешевле. Но человеческая жизнь стоит того, чтобы ее отстаивать.

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