Умер «последний советский кинематографист»

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Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
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Киев предложил Западу договор на конфликт с Россией

Киев намерен обязать Запад защищать Украину как страну НАТО DPA/REUTERS
Офис Зеленского обнародовал проект договора по гарантиям безопасности Украины. На роль гарантов прочат англосаксов во главе с США, а также ЕС и Турцию. Документ не открывает Украине быстрый путь в НАТО, но предполагает ее серьезную защиту Западом. Почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас? И каковы шансы, что страны Запада его подпишут?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...

Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Умер «последний советский кинематографист»

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		14 сентября 2022, 11:56

    Политик, королева, кинорежиссёр... Список ушедших в конце лета – начале осени 2022-го пополнил Жан-Люк Годар. Он тоже заглянул за отметку 90 лет.

    Он изменил кинематограф так же радикально, как Горбачёв – Советский Союз, но, в отличие от Михал Сергеича, создал больше, чем разрушил. Подобно Елизавете II, он при жизни стал мифом, авторитетом, почитаемым подданными-синефилами, большая часть которых видела всего полторы его картины, но уверена в том, что Годар – это круто. Он принадлежал двадцатому веку – вместе со всеми войнами и революциями, диктатурой визуального и унижением словесного, политическими убийствами и сексуальными экспериментами, разнообразным допингом и окружными путями к тайне самосознания.

    Это он придумал формулировку «профессионалы нашей профессии», закрепив за этой кастой постоянную нишу в нашем подвижном социуме. Брутальный очкарик, сорвавший Каннский кинофестиваль, участник потасовок и провокаций. Интеллектуальный хулиган, снявший задницу мечты эротоманов француженки Брижит Бардо, прикрытую книгой легендарного немецкого кинорежиссёра Фрица Ланга – вот такая объединённая Европа задолго до нынешнего архилиберального Евросоюза.

    Чувствительный маоист, трудяга буржуазного происхождения. Гений? Ну да, гений. Следуя пушкинской формуле «О, сколько нам открытий чудных…», парадоксов не просто друг, но ещё и собутыльник. Вероятно, Александр Сергеевич, в определённый период своей жизни до безумия любивший «острый галльский ум» (вспомним слова другого поэта), мог бы сдружиться с этим полуфранцузом–полушвейцарцем.

    Мой вгиковский однокурсник Владимир Виноградов написал книгу о Годаре – на мой взгляд, на русском языке это один из лучших текстов об идеологе «новой волны». В конце книги фильмография: девяносто три названия. За девять лет, прошедших со времени публикации, список расширился – сейчас в нём то ли сто тридцать, то ли сто пятьдесят восемь фильмов. Жан-Люк работал даже не за двоих, а за четверых.

    Фото: Global Look Press

    Чему нам стоит у него поучиться? Любви к России и русскому советскому киноискусству. Его называли «последним советским кинематографистом», продолжившим работу с изображением и звуком, которую начали Дзига Вертов и Эйзенштейн. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль».

    Ниспровергатель устойчивого, отрицатель прочного, боец и защитник неповторимой человеческой личности, которой манипулируют силы денег и массмедиа. В этом Годар – наш союзник сегодня, выступая против мировой империи лжи. Он был уверен: Саддам Хусейн проиграл войну только потому, что любимым фильмом диктатора был «Крёстный отец».

    …Жан-Люк Годар ушёл из жизни, воспользовавшись правом на эвтаназию, которое даёт швейцарское законодательство. Семья говорит, что причиной такого решения не была болезнь – он «просто устал». Одобрить этот выбор невозможно, однако наше одобрение – самое меньшее, в чём нуждается беспокойный прежде дух великого мастера того искусства, что несёт правду «двадцать четыре кадра в секунду».

     

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