Британия выпадает из числа мировых держав

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21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британия выпадает из числа мировых держав

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Подробности...

Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...

Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Почему мобилизация и почему частичная

Ирану угрожает революция

Донбасс и Херсон срочно станут Россией

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Владимир Прохватилов

    Британия выпадает из числа мировых держав

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		21 сентября 2022, 17:31

    9 сентября, на следующий день после ухода в иной мир королевы Елизаветы II, Банк Англии ошеломил британцев крайне мрачным взглядом на будущее экономики острова.

    Финансовый аналитик агентства Bloomberg Маркус Эшворт назвал прогноз британского регулятора «необычайно апокалиптическим» (unusually apocalyptic), так как Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет в текущем году 13,3%, а и без того высокие цены вырастут еще на 10%. Настоящим шоком, по мнению Эшворта, является долгосрочный прогноз рецессии, согласно которому в течение двух лет не будет экономического роста, а валовой внутренний продукт сократится более чем на 2%. Банк Англии также ожидает, что безработица вырастет еще на две трети с нынешнего уровня 3,8%.

    Хуже всего, как считает аналитик Bloomderg, то, что Банк Англии отказался от дальнейших прогнозов, не желая, как можно предположить, раздувать панику на финансовых рынках.

    То, о чем не решились сказать в Банке Англии, озвучил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, по прогнозу которого в 2023 году инфляция в Великобритании достигнет 22,4%, счета за электричество для британских домохозяйств в ближайшие месяцы вырастут на 80%, а британский ВВП упадет на 3,4%. В Goldman Sachs также заявили, что в четвертом квартале этого года в Великобритании начнется рецессия: «Теперь мы ожидаем, что углубившийся кризис стоимости жизни подтолкнет экономику Великобритании к рецессии в конце этого года». Начавшийся экономический спад продлится как минимум и в первой половине 2023 года.

    Соединенное Королевство становится самым слабым членом Большой семерки. По данным МВФ, в следующем году в Великобритании будет самый медленный рост среди стран G7, поскольку двузначная инфляция и рост процентных ставок съедают доходы домохозяйств, «вызывая нищету и худший за последние десятилетия кризис стоимости жизни». Амбициозные намерения нового премьера Лиз Трасс, которая собирается урезать полномочия Банка Англии, де-факто лишив его независимости, усугубляют тревогу инвесторов в отношении экономической стабильности страны. Трасс заявила, что сейчас «беспрецедентные экономические времена», и «обычная экономическая стратегия» не работает.

    Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    В этой связи она предлагает пересмотреть мандат Банка Англии, включая радикальное изменение принципов обращения с долгами. Она также упомянула возможность расширения целевого показателя инфляции за счет включения в него показателя денежной массы или номинального ВВП. Если эти намерения нового премьера будут реализованы, то, как заявил портфельный менеджер TwentyFour Asset Managemen Гордон Шеннон, начнется распродажа гособлигаций и фунта.

    Впрочем, отток капитала из Туманного Альбиона уже начался и может стать катастрофическим. «Британские инвесторы массово выводят деньги из инвестиционных фондов», – пишет рупор лондонских банкиров City A.M. – Только в июле они забрали 416 млн фунтов, а общая сумма выведенных активов с начала 2022 года превысила 2 млрд фунтов. В прошлом году за этот период вложения в акции составили более 11 млрд фунтов».

    Такой отток капитала, по мнению издания, говорит о том, что инвестиционные фонды переживают сейчас худшие времена с 2016 года – тогда на финансовый рынок негативно повлияли референдум по Брекзиту и выборы в США. Таким образом, в ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Мало того, Соединенному Королевству грозит реальная деиндустриализация.

    Из-за роста цен на электроэнергию 60% британских заводов могут приостановить работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на федерацию британских производителей MakeUK. По данным организации, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке промышленных предприятий, деятельность которых стала нерентабельной.

    По данным Standard & Poor's Global, промышленный сектор Великобритании уже находится в упадке. Опрос MakeUK показал, что 13% заводов в настоящее время сократили часы работы или избегают пиковых периодов потребления электроэнергии, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Поскольку, согласно прогнозам финансовых аналитиков, экономическая ситуация в Великобритании в течение ближайших двух лет будет лишь ухудшаться, то британским промышленникам придется законсервировать свои предприятия на весь этот период. А удастся ли потом их оживить – большой вопрос.

    Уже сейчас в Соединенном Королевстве жить стало, мягко выражаясь, некомфортно. Борьба за экономию электроэнергии ведется буквально не на жизнь, а на смерть. Гражданам нельзя готовить еду до 20:00. Вводится запрет на пользование стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы должны будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30.

    В 1962 году мир обошла фраза Дина Ачесона, бывшего госсекретаря, а в то время советника президента США: «Британия утратила империю и не нашла новой роли в мире». Та роль, которую нашла Британия в последние годы, может вычеркнуть страну из числа ведущих мировых держав. 

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