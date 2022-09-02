Добить до конца самоуверенность ВСУ

Взгляд
2 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
Разделы

Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики искали новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
Перейти в раздел…

Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

События в Ираке затронули интересы России и США

Иракские националисты хотят взять реванш DPA/Global Look Press
Ирак приходит в себя после недавних волнений, однако для многих так и осталось загадкой – что же произошло? За что именно отдали жизнь десятки человек, захвативших правительственный квартал? В Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России – и разумеется, происходящее имеет прямое отношение к ценам на нефть. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...
Перейти в раздел…

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне, есть жертвы
    Запорожские власти подвели итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов Блинкен обвинил Пекин в геноциде
    Киев уличили в попытке внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС В детсаду Читы выдали грамоты с гербом Украины Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян UnionPay ограничила прием карт в России
    Омбудсмен: Пятеро из удерживаемых Украиной 66 российских моряков тяжело больны Премьер Грузии выступил в защиту посла США Дело Сноудена рассорило разведки Британии и США Джонсон посоветовал британцам поменять чайники

    Главная тема


    События в Ираке затронули интересы России и США

    результат «контрнаступления»


    Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева

    спецоперация на Украине


    В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления

    невыдача виз


    США сорвали визит главы МВД России в ООН

    Видео

    военная авантюра


    Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

    рекордные дивиденды


    Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

    экспроприация собственности


    Прибалтика готова ограбить доверчивых россиян

    жертва очернения


    Горбачев заслужил восстановления справедливости

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    морально-нравственный камертон


    Дмитрий Орехов: Когда не трудно, а подло быть богом

    попытка контрнаступления


    Владислав Шурыгин: У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

    символ освобождения


    Сергей Миркин: Донбассу очень нужна новая идеология России

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
    Тимур Шерзад

    Добить до конца самоуверенность ВСУ

    Тимур Шерзад
    журналист
    		2 сентября 2022, 11:44

    Главная проблема российской группировки – ее малолюдность. Руководство страны принципиально решило вести боевые действия армией мирного времени, не привлекая даже срочников. Позиции противника заваливаются десятками тысяч снарядов в сутки. Сам он при этом выстреливает в разы меньше и неизбежно несет потери, непропорциональные нашим.

    Чтобы хоть как-то что-то держать, противник вынужден бросать под уничтожающий огонь все новых и новых солдат. Картины в духе «вчера их было пятнадцать, сегодня остался один», воспринимаемые на низовом уровне и вываливаемые в интернет, носят массовый характер. Созерцающие их выжившие находятся на грани психологического надлома.

    Уничтожить психику

    Первая мировая война завершилась как раз из-за такого надлома. Тогда абсолютно внезапно для всех маневренная война вдруг превратилась в позиционную – но при этом не вялотекущую, а активную. Основную роль в ней играла артиллерия – только мощнейшие кулаки из сотен и тысяч тяжелых орудий могли проламывать зарытую глубоко в землю оборону. Правда, дать окончательной победы не могли и артиллеристы – любая серьезная оборона глубоко эшелонировалась в глубину. Артиллерия не могла быть с атакующими рядом всегда. Рано или поздно штурмующие углублялись достаточно глубоко в оборону противника, чтобы артиллеристы переставали видеть, куда надо стрелять. Связь при этом была плохая, и через какое-то время наступающие оставались предоставленными сами себе. Лишенные мощной поддержки, они, как правило, выбивались контратакой свежего и поддержанного уже своей артиллерией противника.

    Этот позиционный тупик стоил всем громадных потерь, понесенных на маленьких клочках земли. Но в итоге побежденных в той войне надломила именно артиллерийская мясорубка. Ощущение себя отданными на заклание винтиками в неспособной победить машине. Упаднические настроения быстро распространялись с фронтов в тыл и там разлагали общество. Результатом были бунты, которые местами переходили в перевороты и революции. Это наносило по государственным машинам удары достаточной силы, чтобы те прекращали войну и выбрасывали белый флаг.

    Учитывая одностороннее повторение такой ситуации, обусловленное нашим превосходством в артиллерии, можно ожидать такого же надлома и от украинского общества. Вопрос в том, когда именно он произойдет.

    Эльфы против орков

    Пережить тяжелые времена народам помогает пропаганда. Ее действие похоже на магию – она реально работает, заставляя людей умирать за заданные идеалы, пока они в нее верят. И пока люди готовы в нужном количестве умирать, общество, нация, идея продолжают жить. Любая пропаганда базируется на мифах, которые тем или иным образом объясняют происходящее и дают цель, чтобы продолжать. В украинской пропаганде самый важный миф – идея о цивилизационном противостоянии. Украинцы в ней занимают место европейцев-индивидуалистов, а мы – могучей, но безвольной и безынициативной на низовом уровне «орды». Само по себе это может показаться забавным – хотя бы потому, что тюркский след (напомним, речь идет об «орде») в истории Украины, мягко говоря, куда глубже. Но покуда миф продолжает работать, это не повод для смеха, а проблема. То, что мотивирует противника сопротивляться.

    Пишущие в социальные сети с передовой украинские радикалы смогли придумать обоснование и для сегодняшнего положения. Для ситуации, в которой пушечным мясом стали именно они, а не как им казалось, должен был стать их противник. Мотивированные бойцы врага активно разгоняют в своей среде идею «воина», который противопоставляется солдату массовой армии. Его индивидуальные бойцовские качества раньше должны были обеспечить победу. Теперь, когда украинцев заваливают градом из снарядов, они используют образ хотя бы для того, чтобы сохранить свою идентичность. И это тоже несет в себе угрозу.

    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Ведь безликий массированный артиллерийский шквал легко представить себе, как ту самую «орду», а себя – как немногочисленных, но храбрых рыцарей, попавших под монгольские стрелы. И эти «нечестные стрелы» заставляют проигрывать одну битву за другой, но сам ключевой миф не уничтожают. «Завалить трупами», которое приписывалось «тупой и аморфной орде», меняется на «завалить снарядами». И да, все это может показаться абсурдным, но это буквально то, что пишут попавшие под артиллерийский шторм украинские радикалы в соцсетях. И это та формула, тот миф, что сможет все им объяснить.

    Обосновав свое поражение чисто техническими факторами и сохранив миф о побежденных, но не сломленных индивидуалистах, идейные бойцы противника пронесут в будущее мысль о том, что русских вполне возможно победить. Если добыть себе техническую «палочку-выручалочку», которая нейтрализует артиллерию. Это будет особенно опасно, если мы будем вынуждены временно сохранить какую-то часть Украины – разбираться с ней потом, если не уничтожить боевой дух, кураж и задор политического украинства, будет намного тяжелее.

    Поэтому, когда обрабатываемый артиллерийским шквалом противник психологически надломится – когда бы это ни случилось, – крайне важно не останавливаться на полпути. Тем более когда враг теряет намного больше, чем мы. Не дать себя поймать на морковку заморозки конфликта, даже на «вкусных» условиях. Артиллерийский шквал, который косит живую силу противника и бережет наших бойцов, должен продолжиться.

    Россия любит договариваться по-хорошему и экономить ресурсы. Это мудро, когда речь идет о бармалеях за тысячи километров от наших границ. Но сейчас, когда в бескомпромиссной борьбе за существование схлестнулись две идеи и две идентичности, попытка сэкономить три копейки может обойтись дорого не только нам, но и нашим потомкам. Любая психика имеет предел. Любая идеологическая накачка проламывается грубой материей. Идея воина-индивидуалиста тоже сточится вместе с остатками самообладания вражеских радикалов, и ее место прочно займет разочарование, которое и застрахует нас от повторения истории десять-двадцать лет спустя.

    Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Добить до конца их уверенность в себе. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •