Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

В России в текущем году тридцать лет капитализма. Радикальные экономические реформы начались тридцать лет назад, и можно уже подводить некоторые итоги. В 1985–1991 годах Михаил Горбачев попытался построить социализм с человеческим лицом. За образец были взяты Венгрия и Югославия. Советская планово-административная система была неэффективной, но обеспечивала минимально приемлемый уровень жизни.

Реформы Михаила Горбачева создали в экономике такие перекосы, что дефицит товаров стал тотальным, перемен или перехода к капитализму хотели все. Многие были уверены, что станут миллионерами или средним классом – «как на Западе». Осенью 1990-го нам, студентам первого курса, уважаемый профессор на первой лекции по экономической теории заявил, что с коммунизмом покончено навсегда, и он нам будет читать основы рыночной экономики. Овация студентов длилась минут пятнадцать.

Однако в реальности рыночный шок превзошел все наихудшие ожидания. Гиперинфляция уничтожила советские сбережения. Изначально по прогнозам чиновников российского правительства и экспертов МВФ и Всемирного Банка ВВП должен был упасть максимум на 15–20%, факт оказался – 50%. В октябре 1993-го Россия оказалась на пороге гражданской войны. Многие россияне потеряли деньги в финансовых пирамидах и во время банковских кризисов 1995 и 1998 годов. Жесткая финансовая политика Министерства финансов и Банка России, написанная под диктовку МВФ, привела к экономике неплатежей и задержкам зарплаты в государственном секторе и пенсий на полгода и более. Завышенный курс рубля стимулировал импорт, а не развитие национальной промышленности и сельского хозяйства.

Фондовый рынок появился летом 1995-го, однако обслуживал лишь небольшое число коррумпированных чиновников, силовиков и олигархов. Основную роль на нем играли иностранные инвесторы, стандартный лот на рынке акций составлял 200–300 тыс. долларов. В результате по итогам дефолта 1998-го можно было сказать, что реформы в России провалились. И до сих пор не совсем понятно, почему тогда капитализм в России устоял. Возможно, россияне слишком любили свободу, в том числе в экономике, а возможно – у левых просто не нашлось сильного лидера. С моей точки зрения, им мог бы стать талантливый экономист Сергей Глазьев. Однако он так и не стал единым кандидатом от левых сил.

Рост экономики и, соответственно, реальных частных доходов начался в 1999-м и продлился по 2013 год включительно. Исключением был только 2009 год, когда Россию накрыла волна мирового финансового кризиса. Природная рента, прежде всего от нефти и газа, в результате «дела Юкоса» и еще нескольких сделок была возвращена в казну, что позволило резко увеличить зарплаты в государственном секторе и пенсии. Некоторые россияне до сих пор удивляются, почему в России, которая делит 1–3 место в мире по добыче нефти, уровень жизни ниже, чем в богатых нефтью странах Ближнего Востока. Наиболее темные граждане это объясняют тем, что всю нефть «украли проклятые олигархи».

На самом деле, баррель добычи на душу населения в России достаточно скромный, плюс Россия вынуждена тратить значительные средства на оборону, прежде всего, поддержание в соответствующем порядке стратегических ядерных сил. Основные доходы от экспорта сырья через налоги и дивиденды на государственные доли идут в бюджет. Однако акции всех основных сырьевых компаний доступны любому россиянину на Московской бирже. В 2006 году народное IPO провела Роснефть, а самой популярной фишкой является Газпром. При этом сейчас в России на Мосбирже 19 млн частных брокерских счетов, с семьями – это примерно 50 млн человек.

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Богаче или беднее живут россияне, чем в советское время? Это ключевой вопрос, ведь ради того, чтобы жить богато и счастливо, и затевались рыночные реформы в России. Однако однозначного ответа на него не существует. Причина в социальном неравенстве. В России, по мировым меркам, оно среднее, хотя после десятилетий социализма многими эта тема воспринимается очень болезненно. Процент бедных в России не больше, чем во многих других крупных экономиках. Плюс 15 трлн рублей составляют зарплаты в конвертах. Уровень ВВП и промышленного производства с середины нулевых годов превышает советский уровень. Как определить, лично вы богаче или беднее, чем в советское время, и сколько денег сгорело на бабушкиной сберкнижке? По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Однако не забывайте, что в СССР импорт был в основном лишь в «Березке». И, конечно, не было финансовых рынков и доступного международного туризма. Так что справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. И так далее.

При этом сейчас общий размер вкладов в коммерческих банках сравнивать с советскими вкладами не совсем корректно. Кроме вкладов, на руках у населения находится, по разным оценкам, до 100 млрд долларов кэша, плюс стоимость котируемых на бирже российских и иностранных акций, а также инвестиции в ставшие модными в последнее время криптовалюты. Развитие российского фондового рынка сделало россиян значительно более богаче, чем может показаться на первый взгляд. В начале 1990-х многие россияне бесплатно или почти бесплатно получили акции различных предприятий, прежде всего, это касалось наемных сотрудников этих компаний. Однако в большинстве случаев дивиденды по данным ценным бумагам не выплачивались годами либо они составляли очень незначительную сумму. Продать акции было либо нельзя, либо, если можно, то за копейки. Задерживать зарплату, чтобы директор мог скупить акции персонала за копейки, – это вообще банальщина.

Однако постепенно акции дочерних предприятий менялись на бумаги материнских компаний холдингов, где обычно и находились профит-центры. И вместо непонятных бросовых активов на руках оказывались крепкие фишки второго и третьего эшелона. Пионером в этом, успешно проведя переход на единую акцию в 1994–1995 годах, стал «Лукойл». В результате снятия ограничений на покупку акций для иностранцев примерно за год акции Газпрома в 2005–2006 годах выросли с 2,5 долларов до 13 долларов. Долларовый индекс РТС, который отражает ситуацию на российском рынке акций в целом, стартовал в 1995-м с отметки в 100 пунктов, cейчас его значение 1270 пунктов, и это не считая полученных за годы владения бумаг дивидендов. Многие российские компании устанавливают в рамках своей дивидендной политики размер выплат в 50% от чистой консолидированной прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности.

Ну и, конечно, многие россияне являются собственниками своих квартир. Не так мало людей, особенно в Москве, Петербурге и других крупных городах, которые получили квартиры в наследство от близких и живут просто от сдачи недвижимости в аренду. Любая собственность, акции, вклад в банке, квартира, земельный участок делает человека свободным. Он не боится потерять работу или своей болезни, или болезни близких. А девушке, например, активы позволяют чувствовать себя независимой от партнера в любой жизненной ситуации. Ведь любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Собственность делает человека свободным. А свобода – это, несомненно, высшая доступная современному человеку ценность. Так что август 1991-го, буржуазная революция, состоялась не зря. Ее плодами современное российское общество пользуется в полном объеме.