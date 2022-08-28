Не копите деньги на инвестиционных счетах

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28 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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Климатическую катастрофу Европе устроила «Девочка»

Пересохшие реки стали приметой текущего лета в Европе Boris Roessler/AP/ТАСС
Самая катастрофическая засуха «за 500 лет» – так описывают западные СМИ климатические пертурбации, которые сейчас переживает Европа. Русла рек действительно высохли, и кажется, будто налицо невиданная природная аномалия. На самом деле, причины ее давно объяснены, и касается это в том числе и России. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Не копите деньги на инвестиционных счетах

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется. Подробности...

Почему Франция потеряла Африку

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат. Подробности...
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Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Национальная катастрофа Британии

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
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    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
    Александр Разуваев

    Не копите деньги на инвестиционных счетах

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		28 августа 2022, 12:06

    Фондовый рынок в России достаточно больная тема. Многие помнят ваучеры и финансовые пирамиды, полагая, что их лично обворовал Чубайс. На самом деле, сумма потерь не очень велика – просто в начале 90-х многие верили, что можно стать миллионером, удачно вложив ваучер.

    Однако в 1993-1994 годах за ваучер давали 10-20 долларов. Учитывая средние котировки акций российских приватизированных предприятий, если бы вы удачно вложили свой ваучер, то в сегодняшних деньгах смогли бы выручить 200-300 долларов. Ужин на двоих с дамой в ресторации на Тверской или Старом Арбате. В середине нулевых годов российский рынок акций был одним из лучших среди emerging markets, капитализация Газпрома превышала 300 млрд долларов, «Роснефти» – 100 млрд долларов, доходы московских брокеров стремились к Лондону и Нью-Йорку. Однако потом на фоне санкций настали не самые лучшие времена.

    Впрочем, есть и более свежая история. В 2018 году россияне поняли, что на пенсию лучше копить самим и стали откладывать на старость на банковские счета. Однако в пандемию СOVID-19 ставки по вкладам упали до 2-3%. И российский средний класс понес деньги на рынок акций. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляла 8-9%. В результате в начале 2022 года в России на Московской бирже было открыто 19 млн частных брокерских счетов, то есть если считать людей с семьями, то фондовый рынок охватил примерно 50 млн человек. Динамика индекса Мосбиржи стала в значительной степени определять «уверенность потребителей», рядовых россиян, то есть внутренний спрос. Однако с февраля котировки бумаг сильно упали, какие-то нельзя продать вовсе. Газпром и многие другие голубые фишки неожиданно отказались от выплаты дивидендов.

    Какие перспективы теперь у российского рынка акций? На самом деле, не все так плохо. Free float (количество акций в свободном обращении) российских фишек не велик, а реально доступных к покупке акций еще меньше. И если до СВО состоятельные россияне размещали 10% своих инвестиций в России, 90% на Западе, то по заявлениям ведущих российских брокеров теперь пропорция 50% на 50%.

    Но мое мнение, что времена акций Газпрома, «Лукойла» и «Сбера» прошли. Эти компании, конечно, останутся основой российской экономики и главными донорами бюджета. Однако чтобы реально поднять их котировки, нужно слишком много денег. Плюс слишком много инвесторов из недружественных стран в их акционерном капитале. А это потенциальный навес на продажу.

    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    В ближайшие годы в России изменится само понятие голубой фишки. Это будут компании, показывающие хороший рост выручки и дивидендных выплат, наличие отчетности по МСФО, устойчивость к внешним шокам. Прежде всего это основные бенефициары перестройки российской экономики – кибербезопасность, импортозамещение, оборонка.

    Пока полноценных бумаг, доступных инвесторам, не очень много. Прежде всего стоит выделить VK и Positive Technologies. На рынке появились слухи, что IPO могут в ближайшие несколько лет провести Росатом и Рособоронэкспорт. В любом случае можно сделать вывод, что в ближайшие годы фондовый рынок России, как и предпочтения инвесторов, сильно изменятся.

    Инвестиции – это не только макроэкономика, денежно-кредитная политика Банка России, ФРС и ЕЦБ, оценочные мультипликаторы, выручка, прибыль и дисконтированные денежные потоки. Инвестиции – это еще и философия, отношение к жизни. Мой принцип – прошлое это прошлое, а будущего может и не быть. Кто покупал на максимумах «РусГидро» или Газпром, еще будет много лет ждать, чтобы отбить свои деньги. А ведь мог принять свою ошибку, продать и купить другие быстрорастущие бумаги.

    Но главное другое: не надо копить капитал на своем инвестиционном счете. Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.

    Личный пример: в 2017-2018 годах я продавал свои бумаги в хороший плюс, тратя деньги на свои нужды, и к февралю 2022-го мой портфель был совсем скромный, примерно 20-25% от стоимости лета 2017 года. Мои друзья выбрали скромность, предпочитали не трогать инвестиции, а еще и постарались заработать на волатильности в момент кризиса, в итоге они потеряли очень значительную часть вложений. Финансовый результат или сумма на счете в брокерской компании у нас близки. У меня остались воспоминания, а у них лишь горечь потерь.

    Время нашей жизни конечно.
     
     
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