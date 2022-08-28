Не копите деньги на инвестиционных счетах

Фондовый рынок в России достаточно больная тема. Многие помнят ваучеры и финансовые пирамиды, полагая, что их лично обворовал Чубайс. На самом деле, сумма потерь не очень велика – просто в начале 90-х многие верили, что можно стать миллионером, удачно вложив ваучер.

Однако в 1993-1994 годах за ваучер давали 10-20 долларов. Учитывая средние котировки акций российских приватизированных предприятий, если бы вы удачно вложили свой ваучер, то в сегодняшних деньгах смогли бы выручить 200-300 долларов. Ужин на двоих с дамой в ресторации на Тверской или Старом Арбате. В середине нулевых годов российский рынок акций был одним из лучших среди emerging markets, капитализация Газпрома превышала 300 млрд долларов, «Роснефти» – 100 млрд долларов, доходы московских брокеров стремились к Лондону и Нью-Йорку. Однако потом на фоне санкций настали не самые лучшие времена.

Впрочем, есть и более свежая история. В 2018 году россияне поняли, что на пенсию лучше копить самим и стали откладывать на старость на банковские счета. Однако в пандемию СOVID-19 ставки по вкладам упали до 2-3%. И российский средний класс понес деньги на рынок акций. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляла 8-9%. В результате в начале 2022 года в России на Московской бирже было открыто 19 млн частных брокерских счетов, то есть если считать людей с семьями, то фондовый рынок охватил примерно 50 млн человек. Динамика индекса Мосбиржи стала в значительной степени определять «уверенность потребителей», рядовых россиян, то есть внутренний спрос. Однако с февраля котировки бумаг сильно упали, какие-то нельзя продать вовсе. Газпром и многие другие голубые фишки неожиданно отказались от выплаты дивидендов.

Какие перспективы теперь у российского рынка акций? На самом деле, не все так плохо. Free float (количество акций в свободном обращении) российских фишек не велик, а реально доступных к покупке акций еще меньше. И если до СВО состоятельные россияне размещали 10% своих инвестиций в России, 90% на Западе, то по заявлениям ведущих российских брокеров теперь пропорция 50% на 50%.

Но мое мнение, что времена акций Газпрома, «Лукойла» и «Сбера» прошли. Эти компании, конечно, останутся основой российской экономики и главными донорами бюджета. Однако чтобы реально поднять их котировки, нужно слишком много денег. Плюс слишком много инвесторов из недружественных стран в их акционерном капитале. А это потенциальный навес на продажу.

В ближайшие годы в России изменится само понятие голубой фишки. Это будут компании, показывающие хороший рост выручки и дивидендных выплат, наличие отчетности по МСФО, устойчивость к внешним шокам. Прежде всего это основные бенефициары перестройки российской экономики – кибербезопасность, импортозамещение, оборонка.

Пока полноценных бумаг, доступных инвесторам, не очень много. Прежде всего стоит выделить VK и Positive Technologies. На рынке появились слухи, что IPO могут в ближайшие несколько лет провести Росатом и Рособоронэкспорт. В любом случае можно сделать вывод, что в ближайшие годы фондовый рынок России, как и предпочтения инвесторов, сильно изменятся.

Инвестиции – это не только макроэкономика, денежно-кредитная политика Банка России, ФРС и ЕЦБ, оценочные мультипликаторы, выручка, прибыль и дисконтированные денежные потоки. Инвестиции – это еще и философия, отношение к жизни. Мой принцип – прошлое это прошлое, а будущего может и не быть. Кто покупал на максимумах «РусГидро» или Газпром, еще будет много лет ждать, чтобы отбить свои деньги. А ведь мог принять свою ошибку, продать и купить другие быстрорастущие бумаги.

Но главное другое: не надо копить капитал на своем инвестиционном счете. Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.

Личный пример: в 2017-2018 годах я продавал свои бумаги в хороший плюс, тратя деньги на свои нужды, и к февралю 2022-го мой портфель был совсем скромный, примерно 20-25% от стоимости лета 2017 года. Мои друзья выбрали скромность, предпочитали не трогать инвестиции, а еще и постарались заработать на волатильности в момент кризиса, в итоге они потеряли очень значительную часть вложений. Финансовый результат или сумма на счете в брокерской компании у нас близки. У меня остались воспоминания, а у них лишь горечь потерь.

Время нашей жизни конечно.