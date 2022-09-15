Рыночной экономики в Европе больше нет

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15 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию централизованно регулировались, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...

Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
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Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Рыночной экономики в Европе больше нет

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		15 сентября 2022, 12:10

    13 сентября издание The Guardian сообщило, что Евросоюз так и не смог согласовать введение потолка цен на российский газ. Вместо этого, как и ожидалось, ЕС сосредоточится на «стрижке» собственных энергокомпаний, получающих сверхприбыли от стремительного роста цен на энергоносители. Решение затронет нефтяные, газовые и нефтеперерабатывающие компании. Дополнительные взносы планируется направить на помощь гражданам и предприятиям, в отношении которых с наступлением холодов, вероятно, будет введено нормирование потребления энергоресурсов.

    Дополнительный налог назван «взносом солидарности», что, конечно, не предусматривает добровольного характера его уплаты. Financial Times называет меру временной, которая с учетом неопределенных перспектив глобального энергетического кризиса, вполне может стать постоянной. Например, Bloomberg в июле прогнозировал, что высокие цены на газ продержатся, как минимум, два года.

    Так или иначе, изъятие «сверхдоходов энергетических компаний» – вполне устойчивое выражение для российского внутриэкономического дискурса – для Европейского союза станет серьезным прецедентом. И здесь есть целый ряд интересных моментов.

    Во-первых, непонятно, как будет определяться «непредвиденная прибыль», ровно треть которой (33%) Еврокомиссия предлагает изъять. Вероятно, будет установлена некая цена отсечения, значения выше которой и будут считаться такой непредвиденной прибылью. Предполагается, что для атомных, ветряных и солнечных электростанций такой ценой отсечения будет 180 евро за МВт/час, что более чем вдвое ниже текущих биржевых котировок.

    Вероятно, что аналогичные цены будут определены и для добывающих нефть и газ компаний. И вот здесь начнутся определенные сложности. Страной, которая оказалась в самом большом выигрыше от снижения доли России на европейском энергетическом рынке, является Норвегия. Польский премьер Матеуш Моравецкий еще в мае призвал Осло поделиться избыточной прибылью с Европой и Украиной, так как Норвегия «опосредованно жирует», пользуясь энергетическими проблемами ЕС. Но, как известно, Норвегия в Евросоюз не входит и местным директивам не подчиняется. В ходе дискуссии о потолке цен Осло скромно предложил вступить в переговоры на этот счет, но никак не следовать жестким установкам Еврокомиссии по изъятию сверхприбыли. Исключение Норвегии из-под влияния европейских директив по сверхдоходам сразу ставит под вопрос эффективность таких мер в целом.

    Фото: Sascha Steinach/picture alliance/ZB/ТАСС

    Во-вторых, новшества почти наверняка приведут к обвалу европейского фондового рынка. Достаточно взглянуть на стремительное пике акций «Газпрома» после отказа выплачивать дивиденды на фоне увеличившегося налога на добычу полезных ископаемых в июне этого года, и такой же стремительный их отскок в сентябре после того, как было объявлено, что дивиденды таки выплатят. Но «Газпром», в отличие от большинства европейских энергогигантов – государственная компания (меньше половины акций находится в свободном обращении на бирже). А, значит, изымая прибыль или делясь этой прибылью с акционерами, компания, в общем-то, перекладывает деньги из одного государственного кармана в другой.

    В Европе же подобные решения могут подорвать доверие к фондовому рынку. Да и сам прецедент изъятия сверхдоходов не способствует восстановлению такого доверия в будущем. Кто знает, какие успешные сырьевые компании придет регуляторам в голову «подстричь» в будущем, ссылаясь на новые кризисы, войну и другие проблемы. В этом смысле рыночная экономика ЕС окажется перед серьезным вызовом полевения регуляторной политики. Противоречия еще больше обострятся с усилением правых партий в парламентах стран ЕС, как, например, произошло на днях в Швеции.

    В целом европейские меры борьбы с энергетическим кризисом сводятся к перераспределению денег и ресурсов. Жесткие меры экономии в сочетании с ограничением доходов энергокомпаний способны дать эффект в среднесрочной перспективе. Возможно, они даже помогут пережить зиму без признаков развала европейской экономики. А неизбежные протесты населения не перейдут той черты, за которой начинается свержение правительств.

    Но затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение стран по наихудшему сценарию развития событий. Непросто будет и России, которая в следующем году в полной мере ощутит на себе последствия ранее введенных санкций. Итог противостояния будет зависеть не только от того, у кого больше ресурсов, но и от того, кто дрогнет первым. Судя по всему, шагнуть дальше в неизвестность сможет та сторона, которая не будет тешить себя надеждами на возвращение к статус-кво.

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